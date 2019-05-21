«Просто кончились деньги»: Джейми Оливер стал жертвой Brexit

Ресторанная империя звездного британского шеф-повара Джейми Оливера терпит крах: в ближайшее время закроются 22 из 25 британских заведений телезвезды. Работу потеряют около 1000 сотрудников — ресторанный бизнес шеф-повара перейдет под внешнее управление.

К компании KPMG переходит руководство холдингом, включающим в себя 22 итальянских магазина-ресторана Jamie's Italian, лондонские закусочные Fifteen — первую в сети, открытую в 2002 году, — и Barbecoa, а также Jamie's Diner в аэропорту «Гатвик». Об этом стало известно во вторник, 21 мая.

В эксплуатации останутся только три магазина в аэропорту Гатвик, включая закусочную Jamie's Diner — новый владелец будет искать покупателя.

«Я глубоко опечален этим исходом и хотел бы поблагодарить весь персонал и наших поставщиков, которые вкладывали свои сердца и души в этот бизнес более десяти лет. Я понимаю, насколько это сложно для всех, кого это коснулось, — цитирует Джейми Оливера Guardian. — Я также хотел бы поблагодарить всех гостей, которые ходили к нам и поддерживали нас в течение этого времени. Мне было очень приятно обслуживать вас».

Он добавил, что с самого начала его целью было открыть итальянский ресторан, блюда которого обходили бы по качеству другие лондонские заведения. «Мы запустили Jamie's Italian в 2008 году с намерением обойти другие рестораны средиземноморской кухни в среднем ценовом сегменте британского рынка, предлагая отличную стоимость и гораздо более качественные ингредиенты, лучшие в своей категории стандарты мяса и удивительную команду, которой я передал свою страсть к великолепной еде и сервису. Именно это мы и сделали», — рассказал шеф-повар.

Реформа ресторанного бизнеса Джейми Оливера не затронула 61 зарубежное заведение шеф-повара, а также 25 итальянских магазинов-закусочных и 15 заведений в Корнуолле, открытых по франшизе.

Уилл Райт, партнер и соруководитель KPMG, объяснил такое решение компании: оно связано с тем, что сейчас конкурентная среда в сфере заведений в формате быстрого перекуса «жестче, чем я когда-либо видел». Директора Jamie Oliver Restaurant Group неустанно работали над тем, чтобы стабилизировать бизнес на фоне растущих затрат и хрупкого доверия потребителей. Однако новые источники инвестиций не оправдали себя, и команде пришлось принять такое невероятно сложное решение.

«К сожалению, из-за нехватки средств для ведения бизнесом в компании все рестораны, кроме заведений в аэропорту «Гатвика», теперь закрыты. В ближайшие часы и дни мы отдаем приоритет работе с теми сотрудниками, которые лишились места работы, предоставляя им любую поддержку и помощь, в которой они могут нуждаться», — добавил Райт.

Признаки того, что ресторанная империя Джейми Оливера находится на грани распада, появились в 2017 году, когда холдинг потерпел убытки в 20 млн фунтов стерлингов. Это привело к тому, что в феврале 2018-го ему пришлось закрыть несколько заведений.

Уже тогда сеть его итальянских заведений Jamie's Italian была на грани банкротства, однако ее спасло то, что в последний момент — в августе 2018-го звездный шеф влил в нее 13 млн фунтов стерлингов из собственных средств.

Тогда Джейми Оливер начал говорить, что не понимает, каким образом все стало стремительно рушиться. «У нас просто закончились деньги, — объяснял он изданию Financial Times. — Мы не ожидали этого. Это просто ненормально в любом бизнесе. У вас есть ежеквартальные встречи. У вас есть встречи совета директоров. Предполагается, что люди управляют такими вещами».

Те 13 млн фунтов стерлингов, которые Джейми Оливер влил в свою сеть Jamie's Italian в прошлом году — часть его состояния, заработанного на съемках в телепередачах, публикации кулинарных книг и других видов деятельности, благодаря которым к 2017 году он стал обладателем 150 млн фунтов стерлингов. Однако сеть итальянских ресторанов оказалась полностью в долгах — их сумма на начало 2018-го составила 71,5 млн фунтов.

Вливания собственных средств не помогли. Несколькими месяцами позже Оливер продолжал бороться с призраком банкротства и пытаться понять, как такое могло случиться. «Я честно не понимаю, — говорил он о причинах произошедшего. — Мы до сих пор пытаемся разобраться, но, по-моему, высшее руководство имело дело с тем, что можно назвать идеальным штормом — аренда, налоги, упадок на рынке, цены на продукты, Brexit, рост минимальной заработной платы. Происходило много чего».

Медиа-бизнес Джейми Оливера — он производит кулинарные передачи и издает книги по кулинарии — продолжает процветать. Однако этого нельзя сказать о другом источнике его дохода. Компания, производящая кухонную утварь, которой Джейми Оливер владеет совместно с другими инвесторами, также, по данным Guardian, терпит убытки.