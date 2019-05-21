«Че ж так красиво?» Определен главный фанат Елены Зеленской

Пользователи социальных сетей выразили восторг относительно молочного платья и жакета Елены Зеленской, в котором 41-летняя супруга нового президента Украины появилась на инаугурации своего мужа. Согласно данным «Царьграда», операторы различных телеканалов делали фокус на наряде авторства украинских модельеров гораздо чаще, чем на предшественниках Владимира Зеленского. В результате в репортажах со встречи нового украинского лидера и граждан, которые за него голосовали, сложно рассмотреть Петра Порошенко, Виктора Ющенко и Леонида Кравчука, зато образ первой леди Украины виден во всех деталях.

Жакет Елены Зеленской был выполнен мастерской дизайнера Артема Климчука. Климчук рассказал, что весь процесс занял 184 часа ручного труда — самыми трудоемкими оказались вышитые на спине белые узоры, выполненные техникой, позаимствованной в искусстве древнего Триполья. Фигуры в форме птиц и растений взяли с ковров, сотканных в Сумской и Полтавской областях в начале XIX века.

Несмотря на быстро растущую аудиторию подписчиков в аккаунте в инстаграме, главного поклонника Зеленской можно определить сразу.

Почти под каждой из девяти фотографий красотой первой леди восхищается ее муж — комментарии «Че ж так красиво?», «Просто огонь» и «Как в эту красоту не влюбиться?» с официального аккаунта лидера Украины не оставили сомнений. Президент и был в числе тех, кто похвалил образ Елены Зеленской на инаугурации.

Национальную идею в наряде Зеленской выражали не только вышивка на жакете, но и аксессуары — золотые сережки и бежевые лодочки на каблуках предоставил отдельный украинский бренд. Первая леди, которая завела страницу в соцсети только в этот день, посвятила отдельную публикацию выражению благодарности «талантливым дизайнерам» и «чудесным стилистам», которые занимались созданием ее образа «в такой важный день».

Удачный выбор ансамбля напомнил многим о стиле первой леди США Меланьи Трамп, которая выбрала белый комбинезон в день победы ее мужа на выборах в 2016 году. Наряд авторства американского модного дома Ralph Lauren, как и все предметы гардероба, выбранные супругой Дональда Трампа, выглядели безукоризненно.

Тем не менее, поддержка со стороны СМИ для Меланьи — незнакомое явление из-за того, что в глазах журналистов ее образы всегда оценивают сквозь призму репутации ее мужа. В 2018 году первая леди дала интервью телеканалу ABC во время поездки в Африку и назвала себя человеком, который подвергается травле больше всех в интернете.

Однако это вовсе не значит, что Елене Зеленской нельзя вдохновляться персональным стилем жены президента США. К тому же, большое количество украинских дизайнеров готовы создавать одежду, не расшитую красными нитками. Дело в том, что одежда украинских брендов, которую выбирала предшественница Зеленской Марина Порошенко, по большим национальным и церковным праздникам напоминала карнавальный костюм. Схожая участь карикатуры постигла и знаменитые вышиванки экс-президента государства.

То, что Елена Зеленская и в будущем планирует поддерживать отечественного производителя одежды, ясно. Однако будет ли она следовать другому примеру Меланьи Трамп и оставлять сообщения при помощи нарядов — это пока еще большой вопрос.

А ведь первая леди США на своем примере — куртке «Мне правда все равно, а вам?» во время поездки на границу с Мексикой — доказала, что «гардеробные послания» имеют немалый вес. В тот раз затея совершенно провалилась из-за неправильно растолкованного обращения к прессе, но факт остается фактом — для контакта с миром первой леди необязательно что-либо говорить.

Примеров для подражания у Елены не так много, как можно было бы подумать. В западном мире супруг чиновников и политических лидеров ограничивают довольно размытые рамки дипломатического этикета, но многие слишком боятся опозориться, поэтому предпочитают не выделяться. Одними из немногих, кто не носит стандартные костюмы традиционных цветов — синего, красного и голубого — остаются жены президентов США и Франции.

В случае с Меланьей Трамп упор делается на нестареющую классику и простые силуэты, к которой в любом случае находят повод придраться корреспонденты либеральных изданий, а жена Эммануэля Макрона, наоборот, предпочитает более смелые образы с короткими юбками и пользуется уважением со стороны соотечественников и редакторов глянца.