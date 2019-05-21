«Че ж так красиво?» Определен главный фанат Елены Зеленской

Образ Елены Зеленской взорвал социальные сети

20 мая первая леди Украины Елена Зеленская продемонстрировала пользователям инстаграма неожиданное чувство вкуса. Перед церемонией инаугурации Владимира Зеленского наряд работы украинских дизайнеров привлек к его жене больше внимания представителей прессы, чем к стоявшим неподалеку Петру Порошенко и Виктору Ющенко. «Газета.Ru» — о том, как Елена Зеленская сломала стереотипы об образе жены украинского лидера.

Пользователи социальных сетей выразили восторг относительно молочного платья и жакета Елены Зеленской, в котором 41-летняя супруга нового президента Украины появилась на инаугурации своего мужа. Согласно данным «Царьграда», операторы различных телеканалов делали фокус на наряде авторства украинских модельеров гораздо чаще, чем на предшественниках Владимира Зеленского. В результате в репортажах со встречи нового украинского лидера и граждан, которые за него голосовали, сложно рассмотреть Петра Порошенко, Виктора Ющенко и Леонида Кравчука, зато образ первой леди Украины виден во всех деталях.

Жакет Елены Зеленской был выполнен мастерской дизайнера Артема Климчука. Климчук рассказал, что весь процесс занял 184 часа ручного труда — самыми трудоемкими оказались вышитые на спине белые узоры, выполненные техникой, позаимствованной в искусстве древнего Триполья. Фигуры в форме птиц и растений взяли с ковров, сотканных в Сумской и Полтавской областях в начале XIX века.

Несмотря на быстро растущую аудиторию подписчиков в аккаунте в инстаграме, главного поклонника Зеленской можно определить сразу.

Почти под каждой из девяти фотографий красотой первой леди восхищается ее муж — комментарии «Че ж так красиво?», «Просто огонь» и «Как в эту красоту не влюбиться?» с официального аккаунта лидера Украины не оставили сомнений. Президент и был в числе тех, кто похвалил образ Елены Зеленской на инаугурации.

Национальную идею в наряде Зеленской выражали не только вышивка на жакете, но и аксессуары — золотые сережки и бежевые лодочки на каблуках предоставил отдельный украинский бренд. Первая леди, которая завела страницу в соцсети только в этот день, посвятила отдельную публикацию выражению благодарности «талантливым дизайнерам» и «чудесным стилистам», которые занимались созданием ее образа «в такой важный день».

Удачный выбор ансамбля напомнил многим о стиле первой леди США Меланьи Трамп, которая выбрала белый комбинезон в день победы ее мужа на выборах в 2016 году. Наряд авторства американского модного дома Ralph Lauren, как и все предметы гардероба, выбранные супругой Дональда Трампа, выглядели безукоризненно.

Тем не менее, поддержка со стороны СМИ для Меланьи — незнакомое явление из-за того, что в глазах журналистов ее образы всегда оценивают сквозь призму репутации ее мужа. В 2018 году первая леди дала интервью телеканалу ABC во время поездки в Африку и назвала себя человеком, который подвергается травле больше всех в интернете.

Однако это вовсе не значит, что Елене Зеленской нельзя вдохновляться персональным стилем жены президента США. К тому же, большое количество украинских дизайнеров готовы создавать одежду, не расшитую красными нитками. Дело в том, что одежда украинских брендов, которую выбирала предшественница Зеленской Марина Порошенко, по большим национальным и церковным праздникам напоминала карнавальный костюм. Схожая участь карикатуры постигла и знаменитые вышиванки экс-президента государства.

То, что Елена Зеленская и в будущем планирует поддерживать отечественного производителя одежды, ясно. Однако будет ли она следовать другому примеру Меланьи Трамп и оставлять сообщения при помощи нарядов — это пока еще большой вопрос.

А ведь первая леди США на своем примере — куртке «Мне правда все равно, а вам?» во время поездки на границу с Мексикой — доказала, что «гардеробные послания» имеют немалый вес. В тот раз затея совершенно провалилась из-за неправильно растолкованного обращения к прессе, но факт остается фактом — для контакта с миром первой леди необязательно что-либо говорить.

Примеров для подражания у Елены не так много, как можно было бы подумать. В западном мире супруг чиновников и политических лидеров ограничивают довольно размытые рамки дипломатического этикета, но многие слишком боятся опозориться, поэтому предпочитают не выделяться. Одними из немногих, кто не носит стандартные костюмы традиционных цветов — синего, красного и голубого — остаются жены президентов США и Франции.

В случае с Меланьей Трамп упор делается на нестареющую классику и простые силуэты, к которой в любом случае находят повод придраться корреспонденты либеральных изданий, а жена Эммануэля Макрона, наоборот, предпочитает более смелые образы с короткими юбками и пользуется уважением со стороны соотечественников и редакторов глянца.