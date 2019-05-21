«Наплевать на них»: где в России живут самые грубые люди

В России составлен рейтинг городов, где живут самые грубые жители. Как определили авторы из маркетингового агентства, в первой тройке «самых хамских городов» оказались Пермь, Челябинск и Саратов. Опрос проводился в 27 городах России. Социологи задавали респондентам три вопроса: «Вы часто сталкиваетесь с хамством?», «Где чаще всего вам хамят?», «Вы сами часто хамите?» — и выяснили, что чаще всего сталкиваются с грубостью жители Урала и Поволжья.

Места с четвертого по десятое заняли Москва, Брянск, Екатеринбург, Тамбов, Чита, Саранск и Краснодар. В самом конце списка оказались Омск, Новосибирск, Санкт-Петербург и Владивосток: их места — с 24 по 27.

Как отметил директор агентства Андрей Штыров, чаще всего россияне сталкиваются с грубостью в магазинах и на рынках – на хамство в торговых точках пожаловались 38% опрошенных. Далее по списку идут рестораны, кафе и бары (23%), улицы (19%), транспорт (16%) и муниципальные учреждения (4%).

На результаты рейтинга уже отреагировала актриса Юлия Колмогорова-Гришнина, известная зрителям по снимающемуся в Перми сериалу «Реальные пацаны». «Мы самый хамский город? Нет! У нас в Перми много матерятся, но не хамят. Мы же культурные люди, просто так разговариваем», — сказала актриса изданию URA.RU.

Ее коллеги по сериалу Владимир Селиванов и Армен Бежанян также оказались недовольны результатами опроса. Они заявили изданию URA.RU, что доверять подобным рейтингам нельзя, а уральцы ведут себя невежливо ничуть не чаще жителей остальных регионов России. «Я вообще считаю, что у нас, наоборот, люди более сдержанные. Хотя бы потому что в Перми и на Урале достаточно холодно», — утверждает Селиванов. «Надо ответить этим авторам рейтинга также по-хамски и просто наплевать на них», — добавил Бежанян. Он признался в любви к Перми и сказал, что вовсе не считает ее «хамским городом».

Ранее Пермь уже оказывалась в списке «самых-самых» городов. Так, например, по результатам опроса того же агентства она вошла в тройку лидеров по пунктуальности — кроме пермяков, реже всего опаздывают, как выяснилось, омичи и москвичи.

Кроме того, Пермь успела успешно побороться за звание самого креативного города: творческие способности пермяков выявлял один фонд и консалтинговая компания. Составители этого своегообразного хит-парада оценивали творческие способности жителей города, его культурную атмосферу, творческий подход к ведению бизнеса и управления городом со стороны властей. В результате первое место из 15 заняла Мосва, Пермь оказалась на десятом, а последним в списке оказался Омск.

В 2018 году к Всемирному дню доброты в России – он отмечается 13 ноября — опубликовали рейтинг самых добрых городов. Как сообщал телеканал «Звезда», опрос проводил один сайт бронирования. Как показало исследование, самыми добрыми людьми в России можно считать жителей Санкт-Петербурга – за него проголосовали 32% опрошенных. Далее последовали Краснодар (17%), Севастополь, Казань и Петрозаводск (по 10%). Впрочем, стоит отметить, что респонденты оценивали вежливость и отзывчивость именно работников туристической индустрии, поэтому первые места заняли направления, привлекающие туристов.

Доброту или грубость жителей городов России любят оценивать и на форумах в интернете. Так, несколько лет назад на сайте Woman.Ru активно обсуждалась эта тема, запущенная женщиной, которая переехала жить в Екатеринбург. Неожиданным образом пользователи форума практически единогласно сошлись во мнении, что самые неприятные люди живут во Владивостоке: «Не знаю, может мне так повезло с владивостокцами, мне они не то что не понравились, я от них в шоке!

Грубые, наглые, разговаривают на повышенных тонах и с таким гонором, причем не со мной, а между собой: в транспорте, магазинах, просто на прогулке.

У девушек такие лица надменные, хотя столько некрасивых и безвкусно одетых дам я не видела нигде. Я уверена, не все они такие, но впечатление ужасное!» — написала одна из пользовательниц. С ней были согласны и другие – в том числе те, кто живет во Владивостоке.

Также под прицел членов форума попали москвичи – столица, кажется, не нравится никому — и омичи. «Ужасны жители Омска, это откровенные хамы и матерщинники, от мужчин не отстают и омички, женщины. Была свидетельницей ситуации, когда одна пассажирка села на место в транспорте быстрее другой, ну, случилось так, так неуспевшая прямо на весь салон изрыгнула: »<...>!!! Хоть бы кто-нибудь возмутился, как будто так и надо. И это не единственный случай. Ужас. Город деградировал и внешне, и в плане нравов», — посетовала одна из пользовательниц.

Досталось и Перми. «Сама из Перми, здесь люди озлобились, много преступности, зон, город не нравится вообще. В Москве тоже не понравилось. Мне кажется, города поюжнее более приветливые, может солнце там влияет, не знаю», — утверждает участница форума.

При этом положительно пользовательницы сайта отзывались о жителях Казани, Владимира, Пензы. А главное – Санкт-Петербурга: жителей северной столицы признают самыми добрыми и вежливыми, практически единогласно.