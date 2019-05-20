Как в Америке: кому подражает Елена Зеленская

20 мая состоялась инаугурация Владимира Зеленского. У здания Верховной рады вместе с избранным президентом Украины поклонников избранного президента Украины приветствовала и новая первая леди страны Елена Зеленская.

В честь события 41-летняя супруга президента завела официальный аккаунт в инстаграме, а в описании профиля решила обойтись без официоза и даже без принятого среди некоторых ее коллег «счастливая жена и мама двух детей». Страница olenazelenska_official была описана куда проще: «Новичок в первых леди». Всего она выложила две фотографии — обе были сделаны вместе с мужем, а первую Елена подписала лаконично: «Начинаем».

По случаю мероприятия собравшиеся у здания правительства и уже 183 тыс. подписчиков в соцсети увидели Елену в образе, далеком от всего, что надевали ее предшественницы — молочно-белое платье до середины икры с жакетом-кейпом. Образ завершили лодочки телесного цвета и золотые сережки, а волосы первая леди завязала в классический пучок.

Несмотря на то, что Зеленская уже говорила в одном из интервью, что не собирается копировать чей-либо стиль, фанаты в очередной раз сравнили ее с супругой Дональда Трампа Меланьей.

Первая леди США также предпочитает строгие прямые силуэты, которые и выделили ее из числа других жен президентов еще в день выборов в 2016-м. После объявления победы Трампа 46-летняя бывшая модель вышла к ликующим республиканцам вместе со всей обширной семьей в белоснежном комбинезоне от американцев Ralph Lauren. Более того: именно Меланья Трамп регулярно появляется на публике в жакетах-кейпах.

Образ сценариста шоу «Квартал 95» создавался местными производителями — автор ее наряда Артем Климчук рассказал украинской версии Elle, что на выполнение ансамбля ушло 184 часа работы. Оказалось, что главные детали, на которые понадобилось столько времени, не попали в инстаграм. По словам дизайнера, его вдохновили работы мастеров ковров Сумщины и Полтавщины, созданные в начале XIX века.

Несмотря на общественную критику, вдохновительницу Елены Зеленской Меланью Трамп объективно можно назвать одной из самых стильных первых леди мира. Во время инаугурации президента США голубой наряд с высокими перчатками жены Дональда Трампа сравнивали с образом Жаклин Кеннеди, в котором экс-первая леди появилась на принесении присяги Джона Кеннеди. Если оценивать уроженку Словении как пример для подражания «новенькой» Елены Зеленской, то вскоре мы можем ожидать эволюцию стиля и, возможно, попытки выразить свое мнение с помощью одежды — правда, будут ли они удачными, пока неизвестно.

Важным отличием Зеленской от Трамп стала поддержка прессы — на фоне ее предшественницы Марины Порошенко ее выбор одежду сочтут сенсационным, даже если она появится на публичном мероприятии в футболке с жакетом, джинсах и кроссовках.

Самая молодая первая леди Украины очевидно собирается и впредь выбирать одежду украинских модельеров, но при этом явно она не собирается переодеваться в очевидную вышиванку, которая еще долго будет ассоциироваться с четой Порошенко.

Вдохновить Елену Зеленскую на подбор наряда могла бы и первая леди другой страны. На мировой арене есть женщина с более стабильной, чем у Меланьи Трамп, репутацией, у которой — одной из немногих в мире — еще не случалось модных конфузов. 66-летняя жена Эммануэля Макрона Бриджит не слишком ограничивает себя рамками дипломатического этикета и совершенно спокойно носит короткие юбки, оголяет плечи и надевает кожаные куртки.

Спокойные базовые оттенки первая леди Франции делает куда более интересными с помощью любимца Каннского кинофестиваля этого года — бренда Louis Vuitton. Отдельную привязанность француженка испытывает к синему цвету и моделям с акцентами на плечах, но здесь виноваты, скорее, не личные предпочтения, а параметры — голубые глаза и хрупкое телосложение жена лидера подчеркивает с явным знанием дела.

Даже ее практика показывает, что нравиться всем невозможно — на этой неделе портал Gala опубликовал отрывок из книги Марка Эндевельда об избрании Макрона, в которой говорится, что длина юбки действующей первой леди стала предметом для насмешек со стороны бывшей президентской четы Карлы Бруни и Николя Саркози. К Елене Зеленской это пока что не относится: популярность ее мужа будет поддержку ее модных выборов со стороны публики. По крайней мере, в ближайшее время.