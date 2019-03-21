Разобраться с головой: Бибер отложил свадьбу в четвертый раз

Джастин Бибер и Хейли Болдуин (теперь тоже Бибер) переносят религиозную церемонию бракосочетания уже в четвертый раз. Инсайдер сообщил таблоиду People, что 25-летний автор сингла «What Do You Mean» и 22-летняя модель Tommy Hilfiger и Dolce & Gabbana отложили мероприятие на «неопределенный срок, чтобы сфокусироваться на Джастине».

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Источник рассказал People, что молодые люди обязательно поженятся, но сейчас это для них не самое важное. «Они подождут, пока Джастин будет чувствовать себя лучше и снова будет радоваться планированию их свадьбы», — объяснил собеседник.

Он добавил, что Бибер «проходит курс лечения» и «очень, очень сконцентрирован на выздоровлении». В восстановлении душевного спокойствия исполнителя заинтересован он сам и его пока еще только гражданская супруга, поэтому певец убежден, что скоро он выздоровеет.

10 марта Бибер опубликовал в своем инстаграме пост, в котором описал свое состояние: «Просто хотел, чтобы вы были в курсе, надеюсь, что то, через что я прохожу сейчас, вызовет у вас отклик.

Я много переживал в последнее время. Просто чувствую себя очень отчужденно и странно… я всегда прихожу в норму, так что я не беспокоюсь, но хотел связаться с вами и попросить помолиться за меня».

Сейчас Бибер пытается справиться с депрессией, и хотя в качестве причин его беспокойства называют что-то личное, информаторы из окружения пары исключают возможность, что проблему не представляет молодая жена. «Это никак не связано с Хейли — он очень счастлив быть женатым на ней. Это что-то другое, с чем он не может справиться ментально», — заверил анонимный источник в интервью порталу.

Со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, Us Weekly написал, что племянница Алека Болдуина вовсе не возражает против небольшой заминки: «Она очень поддерживала его на протяжении этого процесса».

Ранее СМИ сообщали, что свадьба при участии священника и всех родных должна была состояться 1 марта, в день рождения жениха, в Лос-Анджелесе, но планы пришлось поменять после того, как несколько важных гостей сказали, что не смогут присутствовать. В заметке говорилось, что поначалу виновники торжества «запаниковали и начали экстренно искать другую дату», но потом поняли, что им некуда торопиться — ведь по закону они уже женаты.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин официально стали мужем и женой в сентябре в Нью-Йорке, но пара планировала провести пышную свадебную церемонию для членов семьи и друзей несколько позже.

Однако с организацией и проведением праздника несколько раз возникали проблемы, поэтому из-за плавающей даты новые приглашения еще не были разосланы.

В разговоре с несколькими изданиями друзья супружеской пары даже признались, что Биберы могут выбрать вариант с церемонией где-то не рядом с домом, но гостей придется предупредить заранее. Родственники обоих молодых людей живут в Калифорнии и Канаде, но, если верить источникам, муж и жена хотят приносить клятвы в солнечную погоду, поэтому Канада, скорее всего, не подойдет.

Инсайдеры поделились и другими сведениями о готовящемся событии — оказывается, что проблемы со здоровьем жениха будут не единственным препятствием на пути к идеальному празднику. Дело в том, что Джастин и Хейли все еще не могут определиться с масштабом мероприятия: «Они бы очень хотели маленькую свадьбу, но у них есть такое количество людей, которым они будут рады, что когда они начнут планировать, она может стать больше».

Среди гостей четы Биберов ждут, в частности, Тревиса Скотта и Кайли Дженнер — о том, что скоро может состояться и их свадьба, поклонники говорят уже не первый месяц.

Джастин сделал Хейли предложение в июле 2018 года во время совместной поездки на элитный курорт Бейкерс Бэй на Багамах (недавно там же бывший бейсболист Алекс Родригес надел на палец Дженнифер Лопес кольцо с гигантским бриллиантом). СМИ узнали, что певец сделал модели сюрприз с помощью камня весом примерно шесть карат от ювелирного дома Solow & Co стоимостью $500 тыс.