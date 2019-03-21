Сломала корону: за что «Мисс Москву» лишили титула

Обладательницу титула «Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишили титула: столичная королева красоты Алеся Семеренко, объявленная победительницей в декабре 2018 года, вынуждена отдать корону обладательнице титула «Вице-мисс Москва» Ксении Паленовой.

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«Победительница главного столичного конкурса красоты «Мисс Москва-2018» Алеся Семеренко лишена главного титула и короны за полное несоблюдение условий договора. Лишение титула происходит впервые за 23 года существования конкурса», — заявили организаторы конкурса в соцсетях.

Как рассказала организатор конкурса Татьяна Андреева-Фальк сайту kp.ru, 24-летняя Алеся Семеренко не выполняла обязательства перед конкурсом «Мисс Россия». Она объяснила, что обладательница титула «Мисс Москва» в течение года должна участвовать в благотворительных мероприятиях, однако Алеся Семеренко на них не появлялась.

«За три месяца после конкурса она не пришла ни на одно. До нее невозможно дозвониться, она всегда недоступна. А если дозваниваемся, она все болеет, плохо себя чувствует. При этом в инстаграме ведет активную светскую жизнь», — пожаловалась Татьяна Андреева-Фальк.

Директор конкурса «Мисс Москва» добавила, что уже во время подготовки к конкурсу популярный инстаграм-блогер проявляла безответственность. «Такое равнодушие, что дальше некуда, — сказала татьяна Андреева. — Когда была подготовка к конкурсу, она практически не ходила на репетиции, не занималась, хореограф был в шоке».

Стоит отметить, что сама Алеся Семеренко в интервью kp.ru после победы в конкурсе говорила, что при подготовке труднее всего ей давались именно репетиции. «Многочасовые репетиции, и, в принципе все», — ответила она на вопрос о том, что было самым сложным на пути к победе.

Сейчас директор конкурса вспоминает, что организаторы хотели исключить девушку из списка участниц, однако благодаря ее эффектной внешности все же не стали этого делать. Однако красоты, по мнению организатора конкурса, все же недостаточно, чтобы с полным правом носить титул «Мисс».

Корону победительницы, по словам Андреевой, у Алеси Семеренко «еле-еле удалось забрать», причем находится она в плачевном состоянии. «Она сломана, ремонту подлежит. Корона дорогая: из серебра с позолотой, с полудрагоценными камнями», — посетовала директор конкурса.

О том, что победительнице конкурса красоты или модели мало обладать выдающимися внешними данными, говорила после победы и сама Алеся Семеренко. «Определенно, глупые модели существуют, но в профессии они долго не задерживаются, — рассуждала она в интервью «Пятому каналу» в декабре прошлого года. — Чтобы справиться с бешеной конкуренцией нужно не только уметь хорошо позировать, но и иметь деловую хватку, амбиции и ум. Девушка не может быть просто красивой, в ней должна быть какая-то изюминка, только внешней красоты недостаточно».

Алеся Семеренко утверждала, что получает в Москве экономическое образование и в будущем планирует открыть свою кофейню.

О своих амбициях девушка говорила после победы в конкурсе и в интервью kp.ru: «Я планирую развиваться, самосовершенствоваться, что-то может новое изучить, посетить новую страну». И действительно, в конце февраля этого года она, судя по инстаграму, слетала на Мальдивы.

В конце января бывшая «Мисс Москва-2018» поделилась своими планами на 2019 год со своими подписчиками в инстаграме. А это списке есть «слетать на Мальдивы» и «открыть кофейню», а вдобавок к этому – «добиться идеальной фигуры», «курить меньше кальяна», больше времени уделять развитию своего инстаграм-блога, сняться в клипе, а также расплывчатое «развиваться и быть ближе к людям». Модель – в своем блоге Алеся Семеренко рассказала, что три года жила в Китае, работая манекенщицей – обещала, что разрушит стереотипное представления о представительницах ее профессии как о «тупых куклах».

«Ну ок — вызов принят. Я постараюсь разрушить стереотип. За себя я не переживаю, но хочу отстоять честь красивой половины женского пола», — написала она в инстаграме.

Лишение титула Алеся Семеренко пока не прокомментировала.