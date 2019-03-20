Есть рекорд: в Чечне нашли самую маленькую девочку России

В России определили самую маленькую жительницу страны: это 13-летняя Анжела из Грозного, рост которой на данный момент составляет 72,3 см. Как сообщает РИА «Новости», рост девочки уже внесли в Книгу рекордов России.

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Мама Анжелы рассказывает, что за год девочка подросла на 12,3 см – в 12 лет ее рост составлял всего 60 см. Из-за своего чересчур маленького роста девочка никогда не ходила в детский сад и школу, а одежду ей до сих пор покупают в магазинах для малышей.

Анжела действительно со стороны больше напоминает младенца. Виной этому врожденное генетическое заболевание, которое местные врачи долгое время не могли диагностировать.

В момент своего рождения девочка весила всего 700 граммов при росте 38 сантиметров, однако несмотря на критические параметры, Анжела смогла выжить и радует свою маму уже 13 лет.

Фоторепортаж: Найдена самая маленькая девочка России __is_photorep_included12254815: 1

Родители долго не могли выяснить причину, по которой их дочь не растет, а местные врачи лишь разводили руки. Как сообщает сайт kp.ru, семье юной рекордсменки пришлось продать квартиру в Грозном и уехать в Германию. Там медикам удалось поставить диагноз: у девочки врожденная карликовость, которую невозможно вылечить. К несчастью, люди с такой формой карликовости живут около 19-20 лет, однако родители девочки не опускают руки и продолжают заботиться об Анжеле не меньше, чем об обычном ребенке. Как и многие дети, девочка-дюймовочка любит рисовать, танцевать и путешествовать.

Юная рекордсменка все же не сможет составить конкуренцию самой маленькой женщине в мире, которая со своим ростом 63 см тоже входит в Книгу рекордов Гиннесса. Рекордсменкой жительница индийского города Нагпур Джоти Амджи стала в 18 лет – тогда ее рост составлял 62,8 см, а вес – всего 5,2 кг. Ее состояние врачи объясняют ахондроплазией – это наследственное заболевание, проявляющееся в нарушении энхондрального окостенения, то есть развития и роста костей, что и ведет к карликовости.

Рекордно низкий рост позволил Джоти Амджи сняться в нескольких телешоу: ее можно увидеть в документальной ленте «Body Shock: Two Foot High Teen» 2009 года и в индийском реалити-шоу «Bigg Boss 6».

Кроме того, она принимала участие в съемках одного сезона «Американской истории ужасов»: в 2014 году она сыграла в нем героиню по имени Ма Петит.

Сейчас Джоти Амджи 25 лет, и жизнь у нее, несмотря на известность, не слишком простая. В 2014 году звезда «Американской истории ужасов» пожаловалась в интервью изданию Entertainment Tonight на то, что из-за маленького роста окружающие общаются с ней так, будто она ребенок. «Когда они начинают общаться со мной, они задают мне вопросы, как ребенку, или обращаются со мной, как с ребенком, держат меня, как ребенка – на самом деле это неправильно», — говорила 20 летняя на тот момент девушка. Особенно ей неприятно, по ее словам, когда ее берут в руки, как куклу.

В 2017 году Джоти Амджи и ее родные были возмущены, когда узнали, что некий американец индийского происхождения, сделав в фотошопе фотографию с ней, спровоцировал поток фейковых новостей о том, что она вышла за него замуж. Как заявила СМИ Арчана, сестра Джоти Амджи, в течение двух-трех дней в сети циркулировали фотографии, на которых девушка была изображена в объятиях постороннего человека. Тогда семья официально объявила, что Джоти не замужем.

А вот новость о том, что в 2018 году самая маленькая девушка в мире встретилась с самым высоким мужчиной на планете – это Султан Кесен из Турции, которому сейчас 36 лет, — фейком не была. Мужчина, рост которого составляет целых 251 см, встретился с Джоти Амджи в Египте – в Каире. Пара позировала на фоне египетских пирамид.

Самым низкорослым мужчиной до 2015 года оставался уроженец Непала Чандра Бахадур Данги, однако в сентябре 2015-го он скончался в возрасте 76 лет от тяжелой и продолжительной болезни – от пневмонии. Рост его составлял 54,6 см. Долгое время мужчина-рекордсмен работал в Магическом цирке Самоа.