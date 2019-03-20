Как все: как одевается Дарига Назарбаева

Дарига Назарбаева — далеко не новичок в политике: свой персональный стиль, который помогает одновременно вписываться в толпу чиновников в костюмах, но при этом не сливаться с многочисленными помощниками, она отточила давно. Если отследить эволюцию гардероба дочери экс-президента Казахстана, можно заметить, что она потратила много времени на то, чтобы укротить свою очевидную любовь к ярким оттенкам.

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А это нужно было сделать: например, для встречи с Елизаветой II в 2015 году Дарига, сопровождавшая Нурсултана Назарбаева, выбрала ярко-розовый юбочный костюм — на фоне сдержанного жемчужного наряда Ее величества и строгого принца Филиппа старшая дочь президента Казахстана выглядела лаконично, но не совсем уместно. Однако сейчас выбор оттенков, которые делает Дарига Назарбаева, сложно осудить — в ее гардеробе много оттенков синего и голубого, любимых многими женщинами на постсоветском пространстве, есть и практически универсальный сиреневый.

Хотя телосложение не должно мешать Дариге Назарбаевой следовать модным тенденциям, облегающие модели выпускница истфака МГУ обходит стороной. Как и у многих женщин-политиков, основная часть деловой одежды в гардеробе нового председателя Сената Казахстана фокусируется на идее классического женственного силуэта — никто не хочет становиться причиной скандала, связанного с его внешним видом.

Создается ощущение, что стартовым набором любого чиновника женского пола является красный костюм — если вы присмотритесь к фотографиям случайной женщины в правительстве любой страны, вы с вероятностью 95% увидите ее в алом ансамбле на одной из встреч.

Еще одна явная любовь Дариги Назарбаевой — классический костюм в стиле Chanel. Дочь человека, который всего пару месяцев назад призывал своих чиновников перестать носить «шанель-манель» в пользу продукции отечественного производителя, сама не стеснялась посещать заседания в костюмах, слишком явно напоминающих творения культового французского модного дома.

Общественность обращает все больше внимания на модный выбор женщин-политиков, в особенности в последнее время, когда их становится существенно больше по сравнению с предыдущими годами. Поскольку старшая дочь бывшего лидера государства теперь занимает столь высокий пост, стиль Дариги Назарбаевой неизбежно будут сравнивать с манерой одеваться других женщин-лидеров, занимающих ответственные посты в странах бывшего СНГ.

Среди них, несомненно, выделяется Саломе Зурабишвили, занявшая в конце ноября прошлого года пост президента Грузии: грузинского лидера можно назвать мировой иконой стиля среди женщин-политиков.

Уроженка Франции, Саломе Зурабишвили тщательно продумывает свой гардероб – вплоть до мельчайших деталей: ее фирменным знаком можно, скорее всего, назвать массивные ювелирные украшения, которыми славятся грузинские ювелиры. Выбирая серебряные браслеты с национальным колоритом, Зурабишвили демонстрирует патриотизм и в то же время продвигает произведения местных мастеров.

Для мировых лидеров такие отношения с модой и стилем вполне естественны — сегодня хорошим тоном у политиков и их супругов, а также у членов королевских семей Европы, считается надевать на публичные мероприятия вещи отечественных брендов. Саломе Зурабишвили, запястья которой украшают грузинские серебряные чеканки, оказывается в одном ряду с Терезой Мэй, поклонницы Vivienne Westwood, Бриджит Макрон, которая одевается в Louis Vuitton, и Кейт Миддлтон, выходящей в свет в нарядах топовых британских дизайнеров.

Однако опыт одной из икон моды среди политиков показывает, что право на ошибку никто не отменял.

Знаменитая на все мировые таблоиды мира модница Тереза Мэй уже давно не поражает воображение публики — составление и обсуждение все новых планов по выходу из ЕС едва ли оставляет время на шопинг.

Однако когда она только заняла пост премьер-министра Великобритании, СМИ не могли насмотреться на ее гардероб — особый фурор произвели леопардовые туфли-лодочки на невысоком каблуке, которые политик сочетала практически с любыми костюмами. Журналисты посвятили не один абзац обсуждению уместности любимых и не слишком бюджетных деталей гардероба Мэй на официальных мероприятиях.

Так как до нее пост премьера из представительниц женского пола занимала только «Железная леди» Маргарет Тетчер, на которую работали персональные стилисты, Терезе Мэй пришлось экстренно и во многом болезненно учиться одеваться так, чтобы внимание обращали на ее слова, а не манеру одеваться. В итоге кризис — по крайней мере, в шкафу с одеждой — миновал.