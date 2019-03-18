Тайный сводник: как Меган Маркл познакомилась с принцем

Канадец Маркус Андерсон неофициально занимается решением многих проблем герцогини Сассекской, а она, если верить источникам, называет его «дядей» своих любимых собак. Наблюдатели заметили 41-летнего Андерсона в числе немногих мужчин, приглашенных на дорогостоящую вечеринку в честь будущего ребенка в Нью-Йоркский отель The Mark 20 февраля.

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Тогда после дневных развлечений, устроенных подругой Меган Сереной Уильямс, Андерсон, Уильямс, Джессика Малруни и, разумеется, сама Маркл отправились в ресторан Ральфа Лорена The Polo Bar. Канадца можно было увидеть рядом с Меган и принцем Гарри еще в 2017-м году на Invictus Games в Торонто, однако его окружение утверждают, что он был знаком с внуком Елизаветы II и не самой известной голливудской актрисой задолго до того, как они встретились, чему он якобы поспособствовал.

Маркус Андерсон занимает должность консультанта элитного клуба Soho House, члены которого могут посетить закрытые заведения сети в Нью-Йорке, Торонто, Стамбуле и Мумбаи. Работа позволяет канадцу общаться с влиятельными людьми по всему миру, так что в узких кругах — среди сотрудников Soho House — создалось стойкое впечатление, что именно он ответственен за знакомство младшего сына принцессы Дианы и звезды «Форс-мажоров».

Консультант сумел довольно быстро построить свою карьеру — в возрасте 18 лет он переехал в Лондон из Торонто и устроился в «Сохо» на должность официанта. Вскоре владелец заведения Ник Джонс заметил коммуникабельного и амбициозного молодого человека и спустя некоторое время отправил его в родной город, чтобы открыть новую локацию.

Маркус познакомился с Меган в 2001 году, когда она переехала в Торонто из Лос-Анджелеса для съемок телесериала, и вскоре он на правах друга стал знакомить ее с новыми людьми из своего окружения. Возможно он решил стать кем-то вроде покровителя девушки. В блоге The Tig, который Маркл вела до того, как стала невестой принца, даже была запись, посвященная близкому приятелю:

«Что бы я делала без тебя, мой любящий, поддерживающий и бесконечно смешной друг? Я знаю что… Мне было бы скучно, и жизнь была бы бесконечно менее интересной».

Будущая герцогиня закончила пост признанием в любви к приятелю.

Согласно информации источника с работы Андерсона, он организовывал знакомства Меган с «богатыми и высокопоставленными» людьми задолго до того, как в поле зрения американки появился принц. Среди постоянных гостей подконтрольного Маркусу Андерсону клуба числились Джордж и Амаль Клуни, которых теперь можно назвать близкими друзьями герцогов Сассекских, а также нынешняя лучшая подруга Маркл звездный стилист Джессика Малрони.

Инсайдеры рассказали таблоидам, что Андерсон был рядом, когда актриса развелась со своим первым мужем, кинопродюсером Тревором Энгельсоном в 2013 году. Канадец даже якобы устраивал для нее свидания с «достойными людьми», чтобы поднять Меган настроение и помочь ей двигаться дальше.

Хотя нет никаких доказательств того, что критикам пары Меган-Гарри следует винить в их романтических отношениях именно Маркуса, сотрудники Soho в Торонто подтвердили, что он помогал влюбленным тайно встречаться на территории клуба в самом начале их отношений в 2016-м году. По слухам, впоследствии он обеспечивал паре приватность и в лондонском филиале.

Когда стало понятно, что звезда станет членом королевской семьи, Маркус Андерсон стал ближайшим доверенным лицом для Меган, оказавшейся в незнакомой среде. Информационные порталы сообщают, что благодаря своим коммуникационным навыкам он многократно выступал посредником в разговорах с прессой и даже договаривался с соискателями на должность помощников и ассистентов герцогини Сассекской.

Инсайдер поделился с таблоидом Mail On Sunday: «Маркус — тот человек, который может встретиться с кем угодно, неважно аристократом или портье, и заставить любого почувствовать себя особенным». Источник, знакомый с ситуацией добавил, что консультант часто использует свои обширные связи и обаяние, но при этом ему удается быть очень осмотрительным. Анонимный информатор заключил:

«Я пытался поговорить с ним о Меган, а он только начинает широко улыбаться. Он полностью предан ей — хранитель секретов».