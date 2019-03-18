Обогнала Меган: Малышева родила Эрнсту второго ребенка

В семье принца Эрнста Августа и принцессы Екатерины Ганноверских пополнение — со ссылкой на королевские источники немецкая пресса сообщила, что 32-летняя Екатерина Малышева родила второго наследника семьи в четверг, 14 марта. 22 февраля 2018 года у супругов появилась дочь, принцесса Елизавета, перед рождением которой будущие родители переехали из Лондона на родину мужа.

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О новой беременности было объявлено уже в октябре прошлого года — второй ребенок должен был родиться в апреле, однако 35-летний Эрнст стал отцом во второй раз немного раньше срока. Имя, которое дали новорожденному мальчику, еще неизвестно. В официальном заявлении принца Эрнста Августа говорилось, что семейная чета «очень счастлива» скорому появлению еще одного ребенка.

8 июля 2017 года в Ганновере состоялась пышная свадебная церемония пары, на ней собрались 600 гостей и несколько тысяч наблюдателей, которые ждали выхода молодоженов за стенами лютеранской Рыночной церкви. Невеста, родившаяся в СССР, выросла в Праге, а на момент знакомства с принцем работала дизайнером одежды и занималась режиссурой в Лондоне. Для свадьбы Малышева выбрала платье ливанского модного дома Сандры Мансур, сшитое из кружев шантильи и инкрустированное жемчугом.

Как и в традиции британской монархии, фату будущей супруги титулованного члена королевской семьи поддерживала одолженная тиара. Драгоценность принадлежала принцессе Виктории Луизе, которая вышла замуж за прадеда Эрнста Августа III.

Девушка без каких-либо связей в королевской семье познакомилась с наследником престола в 2011-м году на вечеринке в Лондоне, а помолвка состоялась спустя пять лет в 2016-м. Принц Эрнст Август Ганноверский — пасынок принцессы Монако Каролины, которому пришлось доказать свое желание жениться на русской девушке родственникам.

Отец немецкого принца Эрнст Август-ст. публично выразил озабоченность делами сына и его избранницы и заявил, что эта женитьба может пагубно отразиться на финансовых активах семьи. Разумеется, после этих слов его приглашение на свадьбу влюбленного принца было отменено.

На церемонии не было и мачехи Эрнста, но ее ближайшие родственники и дети присутствовали в полном составе. Подружкой невесты была дочь Каролины, принцесса Александра — молодая девушка с готовностью помогала будущей жене ее сводного брата поправить подол платья перед входом в церковь.

После традиционной службы в центре города супруги и большая часть приглашенных поехали на торжественный обед в исторические Херренхаузенские сады, которые принадлежат династии Ганноверов. Более неформальный праздник состоялся уже вечером в замке Мариенбург.

Несмотря на масштаб мероприятия, члены других королевских семей не приехали на свадьбу, хотя Екатерина и Эрнст Август были приглашены на свадьбу принцессы Евгении и предпринимателя Джека Бруксбенка в октябре прошлого года. Похоже, что наследные аристократы решили не возвращать любезность, хотя все европейские монархи так или иначе имеют общих родственников.

16 марта 2018 года брат Эрнста принц Кристиан женился на модели Алессандре де Осме в Лиме, Перу. Из-за того, что младший сын Эрнста Августа-ст. не должен наследовать титул отца, он предпочел довольно скромную гражданскую свадьбу в Лондоне, но религиозная церемония все же состоялась — на родине невесты в Лиме, Перу. 32-летний аристократ и 25-летняя девушка венчались в базилике Сан-Педро, куда приехали и его родители. В этот раз среди гостей было куда больше знаменитостей, чем в случае с наследным принцем — в Перу прилетели Кейт Мосс с бойфрендом графом Николаем вон Бисмарком, греческий крон-принц Павлос вместе с дочерью Олимпией и даже британские принцессы Беатрис и Евгения.

Однако вскоре после радостных новостей о торжественной свадьбе СМИ сообщили, что торжество омрачило внезапное недомогание Эрнста Августа-ст. 64-летнего отца жениха доставили в больницу Дельгадо с пищевым отравлением, а принц Кристиан вскоре покинул свой праздник, чтобы удостовериться, что с его отцом все в порядке.