Загадочная смерть: первая жертва секс-скандала с Берлускони

В Италии расследуют загадочную смерть 33-летней Иман Фадиль – модели марокканского происхождения, которая должна была выступить свидетелем по делу о секс-скандале с участием бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони.

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Иман Фадиль попала одну из больниц Милана с болями в животе 29 января и скончалась 1 марта. Поставить ей диагноз и определить причину смерти не смогли: 6 марта прокурор Милана Франческо Греко объявил, что в связи с ее кончиной открыто полицейское расследование.

Поводом для того, чтобы завести уголовное дело, стали результаты вскрытия тела, показавшие, что бывшую манекенщицу могли отравить. Как сообщило издание Corriere della Sera со ссылкой на анонимный источник,

анализы показали «наличие в организме смеси радиоактивных субстанций, которые нельзя найти в открытой продаже».

При этом адвокат женщины Паоло Севези заявил, что таким образом подтверждаются ее опасения – по его словам, модель боялась, что ее могут отравить.

Имя Иман Фадиль стало известно в 2012 году – в разгар скандала, в который оказался замешан Сильвио Берлускони. Так называемый Рубигейт разразился в 2010 году, когда стало известно, что исполнительница танца живота из Марокко Карима Эль-Маруг, выступающая под псевдонимом Руби, оказывала Сильвио Берлускони платные интимные услуги, причем впервые это произошло в 2009-м, когда ей было 17 лет.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Руби была одной из 43 девушек, посещавших вечеринки, которые устраивал Берлускони на своей вилле Аркоре неподалеку от Милана. Как рассказывает издание Daily Beast со ссылкой на документы дела, на этих мероприятиях премьер-министр Италии якобы восседал на некоем подобии трона, а вокруг девушки исполняли стриптиз, снимая с себя костюмы полицейских или монахинь. Некоторые «участницы конкурса» становились «победительницами», избранными для того, чтобы провести ночь с Берлускони.

Иман Фадиль, скончавшаяся при загадочных обстоятельствах в Милане, также была одной из этих девушек. Она рассказывала, что в один из ее первых визитов на виллу Аркоре Берлускони выдал ей конверт, в котором лежали €2 тыс., со словами «Не побрезгуйте».

Как сообщает еженедельник Il Fatto Quotidiano, Иман Фадиль написала книгу, которую ей не удалось издать. В ней описываются мрачные танцы черных призраков, злые духи и дьявольские ритуалы.

«В последнем интервью, данном Fatto в апреле 2018 года, она выразила убежденность в том, что была вовлечена в секту, состоявшую исключительно из молодых женщин, собиравшихся в Аркоре», — сообщает издание.

Сам Берлускони отрицает, что когда-либо встречался с Иман Фадиль, сообщает Le Parisien. «Меня глубоко печалит, когда умирает молодой человек», — заявил в связи с этой историей сам Сильвио Берлускони, выступая перед избирателями в регионе Базиликата, где должны пройти местные выборы.

«Я не был знаком с этой женщиной и никогда с ней не разговаривал, — утверждает бывший премьер-министр. Он добавил, что ее заявления, о которых он читал, кажутся ему «вещами надуманными и абсурдными».

Дело о Рубигейте было закрыто в Италии в 2015 году. Тогда апелляционный суд Италии постановил снять с Берлускони обвинения в злоупотреблении служебным положением и связи с несовершеннолетней Каримой Эль-Маруг, по которым в 2013 году бывшего итальянского премьера приговорили к семи годам лишения свободы.

Однако в 2017-м скандал разгорелся с новой силой: на этот раз Сильвио Берлускони обвинили в том, что он подкупил свидетельниц по делу о Рубигейте – начинающих актрис и моделей, посещавших его вечеринки, — чтобы они дали ложные показания. Дело в том, что во время первых судебных разбирательств женщины давали удивительно похожие друг на друга показания, рассказывая, что посещали они элегантные суаре, а не сомнительные вечеринки со стриптизом.

Теперь сторона обвинения заявляет, что Берлускони снабжал женщин деньгами, машинами и ювелирными украшениями в обмен на их молчание. Также бывший премьер-министр Италии обвиняется в том, что ежемесячно выплачивал по €3 тыс. пианисту Данило Мариани, обеспечивавшему музыкальное сопровождение танцам со стриптизом на вилле Берлускони. Слушания по делу еще продолжаются.