«Он не выше закона»: новый секс-скандал с Трампом

Бывшая участница шоу «Apprentice» («Ученик») Саммер Зервос пытается засудить Дональда Трампа за клевету — это стало возможно благодаря разрешению Апелляционного суда. Прошлым летом судья государственного суда отменил ходатайство адвоката Трампа об отклонении иска, в котором президента США обвинили во лжи.

Политик отрицал заявления Зервос о том, что в 2007-м году, когда она входила в состав участников шоу, он схватил ее в отеле в Беверли-Хиллз и поцеловал в губы.

На прошедшей неделе Апелляционный отдел Первого судебного управления Верховного суда заключил, что президент «такой же человек и он не может быть выше закона».

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Дело в том, что защитники Трампа пытались привести в качестве аргумента против возобновления иска Саммер Зервос статью Конституции США «О верховенстве федерального права над законодательством штата», которая стала своеобразным иммунитетом для президента на то время, пока он занимает свой пост, и могла помешать Саммер Зервос засудить Трампа за клевету. Однако апелляционный суд вынес решение, что иск участницы «Ученика» к президенту не должен быть отклонен.

Решение членов суда было продиктовано прецедентом 1996 года, когда на Билла Клинтона подала в суд Паула Джонс — девушка утверждала, что в 1991-м году Клинтон, занимавший должность губернатора штата, пытался ее изнасиловать. Рассказ Джонс, которая подверглась жесткой критике и издевкам со стороны прессы, спустя три года стал дополнением к делу Моники Левински и послужил еще одной причиной попытки объявить импичмент президенту США.

Тогда судья Верховного суда не сказал, что даже пост главы государства не способен защитить человека от гражданского правосудия, но это сделали на прошлой неделе в отношении Трампа. В заключении 2019-го года написано: «Более 20-ти лет спустя нынешний президент пытается укрыться от последствий своего предполагаемого преступления, полагаясь на защиту, которую предлагает главе государства Конституция».

Проще говоря, теперь дело против Дональда Трампа будет рассматриваться в обычном порядке, а его привилегии не смогут ему помочь.

Впервые Зервос подала иск на бывшего бизнесмена за клевету в 2016 году, когда заявила, что после обнародования ее обвинений Трамп «немедленно солгал». Президент США заявил, что ни разу не встречался с девушкой в гостинице или «приветствовал ее неподобающим образом».

В августе 2018 года истица выразила намерение найти других жертв сексуальных домогательств бывшего ведущего телешоу, чтобы он потерял возможность «прикрываться плохой памятью», потому что при наличии многократно доказанных обвинений в диффамации ответчик бы лишился права защищать свои интересы.

Претензии Зервос во многом напоминают иск Стефани Клиффорд, больше известной как порноактриса Сторми Дэниелс — женщина многократно утверждала, что она добровольно занималась сексом с Дональдом Трампом в 2006 году, а в 2011-м ей якобы угрожали физической расправой за возможное разглашение этой информации. Свое собственное дело Дэниелс уже проиграла, но 13 марта NBC News сообщил, что звезда фильмов для взрослых может попробовать свои силы в суде еще раз после рекомендаций нового адвоката. В том же разговоре с прессой бывшая любовница президента отметила, что исход ее дела может не повлиять на результаты президентских выборов, но она будет просто тем человеком, который «включил свет».

Бывшая «Ученица» Саммер Зервос стала одной из 19 женщин, обвинивших политика в сексуальном харассменте — она собиралась добиться от американского лидера признания и идентификации личности каждой из тех, кто когда-либо заявлял о его непристойном поведении.

На прошлой неделе адвокат Саммер Зервос Марианн Вонг рассказала журналистам, что она и ее клиентка очень довольны тем, что Первое управление «еще раз подтвердило, что ответчик «не стоит выше закона». Она заключила свою речь словами о том, что они «с нетерпением ждут момента, когда смогут доказать присяжным, что мисс Зервос говорила правду о нежелательных касаниях ответчика, и получат возможность привлечь его к ответственности за умышленную ложь».

В данный момент президент Трамп или его юристы никак не прокомментировали случившееся.