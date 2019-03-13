«Избавься от них»: что делает Иванка Трамп в Белом доме

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер стали героями книги, которая выйдет в США 19 марта. Труд под названием «Кушнер Inc.» написала журналистка и редактор издания HuffPost Вики Уард – в нем она доказывает, что дочь Дональда Трампа Иванка и ее муж, вдвоем выполняющие роль советников президента, стали одним из факторов, наносящих серьезный вред имиджу американского лидера, поскольку пытаются достичь неограниченной власти в Белом доме.

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Чтобы убедиться в том, что старшая дочь президента США и ее муж слишком откровенно пользуются своим положением в Белом доме, Вики Уард в течение двух лет поговорила с 220 источниками, непосредственно знакомыми с ситуацией – разумеется, на условиях анонимности.

Все, что они рассказали, выстроилось для автора книги в стройную картину: в центре композиции оказались Иванка Трамп и Джаред Кушнер, рвущиеся к власти, несмотря ни на что.

Автор книги описывает их как двух детей, который продвигали их напористые отцы, отчего они карабкаются к успеху, отвергая правила и игнорируя уже существующие порядки. Таким образом Вики Уард пытается опровергнуть существовавшее раньше убеждение, что Иванка Трамп и Джаред Кушнер пришли в Белый Дом, чтобы стабилизировать непредсказуемого Трампа и смягчать последствия его действий.

По мнению автора книги, в течение двух лет своего президентства Дональд Трамп не раз сомневался в правильности своего решения принять в качестве советников свою дочь и ее мужа. Как рассказывает Вики Уард, в 2017 году он даже попытался добиться того, чтобы они вернулись в Нью-Йорк. «Избавьтесь от моих детей, — якобы сказал он в 2017 году главе аппарата Белого дома Джону Келли. – Отправьте их обратно в Нью-Йорк». Если верить источникам журналистки, Трамп жаловался, что Иванка и ее муж «не умеют играть в эту игру» — скорее всего, он имел в виду игру политическую.

Неумение первой дочери США «играть в игру» косвенно подтверждает тот факт, что Иванка и Джаред пытались использовать свою власть даже в тех случаях, когда вопрос не входит в зону их компетенции. Широко известна скандальная история, из-за которой серьезно испортились отношения Иванки и Джареда с Джоном Келли, подавшим в отставку в декабре 2018 года. В 2017 году именно Келли, назначенный на пост главы аппарата Белого дома, ограничил доступ Кушнера к бумагам с высокой степенью секретности. Иванка Трамп и ее муж решили, что это было сделано из неприязни к ее мужу, что Келли категорически отрицал.

Еще один признак того, что Иванка и ее муж пытаются воспользоваться своим влиянием ненадлежащим образом – их попытка добиться контроля над путешествиями за государственный счет. Как рассказывает Вики Уард, сама Иванка Трамп однажды пыталась воспользоваться президентским «Бортом №1» в своих поездках, в то время как это было совершенно неуместно.

Получив отказ от бывшего госсекретаря США Рекса Тиллерсона, Иванка, по рассказам источников, пыталась заручиться поддержкой министра финансов США Стивена Мнучина, чтобы все же попасть в президентский самолет.

Судя по отрывкам из книги, опубликованным The New York Times, автор не испытывает к Иванке Трамп и Джареду Кушнеру резкой антипатии: рассказывая о том, как им жилось в детстве, она заставляет читателя проникнуться к ним теплым чувством.

Говоря о детстве Иванки, автор книги рассказывает о том, что она росла в роскоши, но была эмоционально изолирована от родных. В подтверждение этому приводится история о том, как юную девушку привезли на ознакомительную экскурсию в высшую школу Чоэт Розмери Холл, где она должна была учиться. К элитному учебному заведению ее вместе привезли на белом лимузине, однако из машины она вышла в одиночестве. «Никого рядом не было», — пишет Вики Уард.

Джаред Кушнер в детстве тоже страдал – но, скорее, от гиперопеки. Его готовили к тому, что он унаследует империю своего отца, сделавшего состояние на торговле недвижимостью. Отправив сына в Гарвард, родители Кушнера договорились, что у него будет «надсмотрщик» — человек, который будет с ним ужинать и докладывать матери и отцу о том, чем занимается их сын. Кстати, поступление Кушнера в Гарвард тоже было устроено его родителями: еще в 2006 году автор книги «Цена поступления» журналист Дэниэл Голден написал, что для того, чтобы Джаред Кушнер стал студентом престижного университета Лиги плюща, его отец Чарльз заплатил $2,5 млн в качестве благотворительного взноса.