Актрисы дают взятки: ФБР раскрыло коррупционный скандал

Сразу несколько голливудских звезд оказались замешаны в масштабном скандале. Актрисы Лори Лафлин и Фелисити Хаффман угодиди в список из полсотни родителей, обвиняемых во взяточничестве с целью обеспечить своим детям места в элитных учебных заведениях. Об этом сообщает Daily Mail.

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Схема была раскрыта ФБР и прокуратурой Бостона: родители платили взятки в размере до $6 млн за то, чтобы их детей взяли в такие элитные учебные заведения, как Джорджтаун, Стэнфорд, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, Университет Сан-Диего, Университет Техаса, Йельский университет и другие.

В большинстве случаев дети не знали, что их родители платили взятки для их поступления в университеты и колледжи.

Известная своей ролью в сериале «Отчаянные домохозяйки» Фелисити Хаффман и ее супруг Уильям Мэйси растят двух дочерей — 18-летнюю Софию и 16-летнюю Джорджию. Как обнаружили следователи, Хаффман от имени своей старшей дочери заплатила «благотворительный взнос» в размере $15 тыс., чтобы облегчить ее поступление в университет.

«Позже Хаффман договорилась о том, чтобы снова провернуть подобную схему для своей младшей дочери вместо того, чтобы принять решение не делать этого», — говорится в отчетных документах.

Согласно документам, София Хаффман сдавала экзамены дважды, и их результаты значительно разнятся. Во второй раз тест проводился проректором, и тот либо подсказывал Софии, либо исправил ответы абитуриентки на верные. В конечном итоге девушка набрала 1420 баллов, что на 400 баллов выше ее предыдущего результата.

Причастность Хаффман к мошеннической схеме была доказана записью телефонного звонка между актрисой и, по всей вероятности, проректором — человеком, который помогал Софи сдать экзамен. На записи слышно, как Хаффман говорит о своей дочери, которая хочет попасть в Джорджтаун, а ее собеседник советует Софии сдать экзамен дважды: один раз самостоятельно и другой раз с его помощью, чтобы быть уверенными в том, что девушка наберет необходимое количество баллов для поступления в Джорджтаун.

Схожие обвинения выдвинуты в адрес актрисы Лори Лафлин и ее мужа, дизайнера Моссимо Джаннулли, который также был упомянут в документах. Родители тоже решили незаконно похлопотать за своих дочерей: 19-летнюю Оливию и 20-летнюю Изабеллу.

Лафлин и Джаннулли «согласились выплатить взятки на общую сумму $500 тыс. в обмен на то, чтобы обе их дочери были зачислены в Университет Южной Калифорнии, несмотря на то, что они не участвовали во вступительных испытаниях, тем самым облегчая их поступление в университет», — говорится в документах.

В общей сложности ФБР обнаружило около 50 случаев подобного мошенничества. Начиная с 2011 года и по настоящее время обвиняемые вступали в сговор с другими лицами посредством взяток и других форм мошенничества ради облегчения приема своих детей в колледжи и университеты.

Документы по делу о мошенничестве были опубликованы во вторник. В общей сложности они составляют около 200 страниц, в которых особое внимание уделяется «обману» совершаемому в пяти формах. Это подкуп администраторов вступительных экзаменов и подмен студентов на тестах, фальсификация оценок, ложные и исправленные результаты экзаменов. Некоторые родители подкупали университетских спортивных тренеров, чтобы повысить шансы своих детей на поступление вне зависимости от их спортивных способностей. Некоторые дети даже не занимаются спортом, но получают медали и разряды — в ходе расследования было выявлено множество поддельных наград и фальсифицированных спортивных мероприятий.

Также было зафиксировано несколько случаев, когда студентов зачисляли в учебные заведения и вовсе без результатов экзаменов. Кроме того, большая часть родителей пыталась замаскировать цель выплаты и источник средств при оплате взятки, направляя деньги через счета предполагаемой благотворительной организации, что тоже считается преступлением.