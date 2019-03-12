Темное прошлое: СМИ вскрыли твиттер Меган Маркл

Прежде, чем стать герцогиней Сассекской, телевизионная актриса Меган Маркл была активной пользовательницей социальных сетей. Когда она официально стала невестой принца Гарри, страничку в твиттере ей пришлось удалить — этого требует королевский протокол, который запрещает членам семьи Елизаветы II пользоваться социальными сетями. Но не будучи связанной подобными обязательствами, она довольно часто обновляла статус и делилась происходящим в ее жизни. Аккаунт будущей супруги принца Гарри можно было найти по названию «Working Actress» («Работающая актриса») — его недавно удалось найти журналистам.

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Твиты Меган Маркл не содержат в себе нецензурные высказывания или какой-либо негатив, а просто демонстрируют другую сторону прежней жизни и увлечения герцогини. В числе прочего, звезда сериала «Форс-мажоры» в то время называла себя «девушкой-хиппи» и делилась философскими рассуждениями — если верить записям Меган Маркл, она, например, твердо верила в холистику (лечение всего организма нетрадиционными методами). В одном из таких постов теперь 37-летняя женщина рассказала о подробностях визита к специалисту по акупунктуре:

«Когда мой акупунктурщик ставит длинную иголку мне в лоб, он называет меня своим маленьким единорогом. Странно, но это делает мой день лучше».

Еще в одном написано: «На выходных сходила к доктору по аюрведе, и это просто сорвало мне крышу — теперь я начинаю чувствовать себя девушкой-хиппи со всеми альтернативными препаратами».

Ознакомившись с убеждениями прежней Меган, можно понять, что ей было нелегко стать членом семьи, которая старается блюсти все возможные правила и верит в традиционную медицину, но предприимчивая Мег смогла создать для себя соответствующие условия.

Известно, что американка не спешит отказываться от своих привычек, и информация о том, что супруга британского принца пропагандирует восточные практики, уже давно попала в многочисленные мировые порталы о жизни звезд. К примеру, инсайдеры сообщили Vanity Fair, что в расписании Меган уже есть запись о встрече с акупунтурщиком Россом Барром в преддверии родов.

Герцогиня Меган также не скрывает, что любит заниматься йогой, «подсадила» на этот комплекс упражнений своего мужа и даже включила постройку зала для йоги в проект их нового дома, коттеджа Фрогмор в Виндзоре.

С тех пор как Меган Маркл официально стала частью королевской семьи 19 мая 2018 года, СМИ интересуются каждой деталью жизни «американской Золушки», а комментаторы в сети становятся все более озлобленными по отношению к ней. Бывшая голливудская актриса подвергается «гонениям» за свое происхождение, прошлое и даже цвет кожи после каждой конфузной ситуации, в которые она оказывалась не раз за прошедший год.

В связи с троллингом и оскорблениями официальной резиденции королевы, Букингемскому дворцу, пришлось опубликовать список рекомендаций подписчикам аккаунтов королевской семьи в твиттере. В нем официальные представители Ее величества убедительно просили пользователей относиться ко всему с уважением. Эта попытка себя не оправдала — твиттер просто начал еще больше издеваться над теми, кто не может противостоять общему потоку. Поэтому теперь королевская семья поместила объявление о поиске специалиста в области IT, который сможет разыскивать потенциально опасных комментаторов и принимать соответствующие меры.

Во время своего выступления на мероприятии, посвященному Международному женскому дню, будущая мать призналась, что она приняла решение защитить себя и свое ментальное здоровье полным игнорированием информационной повестки.

Другие Виндзоры все равно имеют доступ в интернет, но Меган, кажется, единственная, кто не хочет читать то, что о ней пишут.

Во время конференции при участии других лидеров мнений Маркл рассказала, что у нее нет ни малейшего желания даже краем глаза взглянуть на ленту твиттера. Герцогиня также подтвердила, что в какой-то момент она осознанно перестала читать и газеты. По словам Мег, единственный журнал, который она читает — это The Economist, но относительно другой прессы невестка принца Чарльза придерживается жесткой позиции: «Это наша ответственность. Мы сами решаем на что кликать».

Сегодня Меган Маркл рада отсутствию аккаунта в социальных сетях. Во время оживленной дискуссии 8 марта герцогиня объяснила, что отсутствие социальных сетей в ее жизни позволяет ей «сфокусироваться на реальных делах» вроде настоящего феминизма.