Еще чуть-чуть шампанского и все: как пьет Порошенко

Спичрайтер президента Украины Петра Порошенко Олег Медведев в эфире телеканала ZIK прокомментировал предположения о том, что глава государства иногда злоупотребляет алкоголем. Медведев заявил, что это «фейк» и украинский лидер почти не употребляет спиртные напитки.

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«Даже в каких-то не очень частых для меня ситуациях, когда появлялись какие-то бокалы с шампанским или еще что-то, он не пьет, а скорее пригубливает», — уточнил Медведев.

Порошенко не раз обвиняли в том, что он появлялся на публике в состоянии алкогольного обвинения: повод так думать дают некоторые действия украинского лидера. Так, недавно в сети нашли очередной повод для обсуждения образа жизни президента Украины:во время официального визита в Одессу его сфотографировали с пятилитровой бутылью питьевой воды. При этом Порошенко был единственным участником мероприятия, которому предоставили такую объемную тару с водой.

Рассуждая о том, почему Порошенко достался такой объемный сосуд с водой, пользователи соцсетей предположили, что он страдает от похмелья. При этом они обратили внимание на будто бы «слишком помятый костюм» и «понурый видок» главы государства.

Наиболее запоминающийся случай пребывания украинского лидера на публике предположительно в нетрезвом состоянии произошел 2 декабря прошлого года. Тогда Петр Порошенко принимал участие в церемонии запуска скоростного поезда Киев–Борисполь на киевском железнодорожном вокзале. На опубликованных в YouTube кадрах Петр Порошенко, стоя на морозе без шапки, объясняет присутствующим преимущества новой электрички, которая, правда, сломалась на следующий день после запуска.

Некоторые участники презентации экспресса в лице охраны и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана обменивались улыбками и едва сдерживали смех. При этом пользователи фейсбука отметили, что начали «сомневаться в трезвости» главы государства практически сразу, на 11-й секунде видео, когда он начал рассказывать про Apple Pay и Wi-Fi в поезде. Впрочем, «Российская газета» попыталась оправдать президента Украины, предположив, что он мог принять спиртное, чтобы согреться.

Ранее, в ноябре, экс-советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Илья Кива заявил, что видел Порошенко пьяным во время Евромайдана. Как он рассказал, выступая на общественно-политическом шоу «Украинский формат», участники событий делились на несколько категорий. Первая находилась «на баррикадах с 40-градусными морозами, с отмороженными пальцами» на улицах Грушевского и улице Институтской. А вторая пребывала в Доме профсоюзов.

«Я был такой, обыкновенный парень, 35-летний парень, у которого было двое детей. И я увидел этот второй этаж [Дома профсоюзов], где ходил пьяный Порошенко. Когда он вываливал на улицу бухой и еле языком волочил», — отметил Илья Кива. Он также рассказал, что видел «бухого» Виталия Кличко, которого в 2014 году избрали мэром Киева.

В феврале прошлого года Порошенко попал в объектив журналистки Сони Кошкиной. Она опубликовала видео с президентом и заявила, что на кадрах он запечатлен пьяным. Она отметила, что на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности украинский лидер высказался довольно коротко и не производил впечатление трезвого человека. На видео запечатлен «веселый» Порошенко, который выходит из лифта, жмет руку журналисту и уходит.

Между тем, не все убеждены в том, что у Петра Порошенко есть проблемы с алкоголем. Так, например, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили утверждает, что украинский президент весьма разборчив в том, что касается алкогольных напитков, и всегда знает меру.

В 2017 году Саакашвили рассказал, что Порошенко предпочитает другим напиткам итальянские и французские вина и пьет при этом немного.

«Он много не пьет. Это легенда. Но все свои ошибки допускает на трезвую голову», — сказал Саакашвили в интервью украинскому телеканалу NewsOne.