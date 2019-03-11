Паста, которой нет: итальянцы против спагетти болоньезе

Мэр Болоньи уже несколько месяцев ведет активную борьбу со спагетти болоньезе, называя блюдо «фальшивкой». Об этом сообщает DailyMail. Несмотря на то, что спагетти болоньезе известны во всем мире, мэр Болоньи Вирджинио Мерола хочет, чтобы его северный итальянский городок больше никогда не ассоциировали с этим блюдом.

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Он заявил, что такого блюда попусту «не существует», и назвал спагетти болоньезе «фальшивкой». «Это блюдо известно во всем мире, но на самом деле спагетти болоньезе не существует», — сказал Мерола в интервью итальянскому радио RAI.

«Мы бы хотели, чтобы вместо этого мир знал, что в Болонье изобрели тальятелле, тортеллини и лазанью», — потребовал мэр города.

Вирджинио Мерола ведет настоящую кампанию в социальных сетях против несчастных спагетти. В прошлом месяце он попросил итальянцев прислать ему фотографии мест, где подают это «мифическое» блюдо.

«Уважаемые горожане, я собираю фотографии спагетти болоньезе со всего мира (к слову о фальшивых новостях)», — написал Мерола в своем твиттере.

Мэру Болоньи прислали огромное количество снимков вывесок ресторанов и кафе, скриншотов меню, а также фотографии полуфабрикатов спагетти болоньезе из супермаркета. Вирджинио Мерола объяснил, что собирает снимки для того, чтобы использовать их на выставке в FICO Eataly World — крупнейшем «парке еды» в мире, который также находится в Болонье.

Мэр Болоньи также поговорил с The Telegraph: «Странно, что мы известны во всем мире блюдом, которое на самом деле не наше, — возмутился Мерола. — Конечно, мы рады, что оно привлекает внимание к нашему городу, но мы бы предпочли, чтобы нас узнавали за качественную еду, которая действительно является частью нашей кулинарной традиции».

Спагетти болоньезе или, как еще говорят, «алла болоньезе», на самом деле вводит в заблуждение людей во всем мире. Дело в том, в Болонье вы действительно нигде не найдете этого блюда. Скорее всего, вам предложат попробовать тальятелле а-ля рагу, тортеллини или лазанью.

Болоньез — это лишь один из видов мясных соусов, которые в Италии принято называть «рагу». Этим словом итальянцы обозначают любой мясной соус, приготовленный на медленном огне в течение нескольких часов. Каждый соус рагу состоит из множества ингредиентов, которые варьируются в зависимости от региона — отсюда и название «алла болоньезе», что переводится как «болонский».

Настоящий рагу алла болоньезе — это соус, приготовленный в несколько этапов. В начале делается соффритто — тушеная с маслом смесь из лука, сельдерея и моркови. Затем в соффритто добавляют рубленую говядину вместе с небольшим количеством жирной свинины и заливают белым вином с молоком. Далее добавляется главный отличительный ингредиент соуса по-болонски — томаты. Полученную смесь очень долго томят на медленном огне, чтобы получить густой соус.

За пределами Италии соусом по-болонски принято считать обыкновенную смесь фарша с томатами, которая больше напоминает рагу алла наполетана: его готовят с гораздо большим количеством томатов и без молока.

Такая низкокачественная подмена соуса очень обижает жителей Болоньи: именно поэтому они так ревностно относятся к тому, что именно называют рагу алла болоньезе.

Помимо того, что настоящий соус алла болоньезе не имеет ничего общего с всемирно известным фаршем с томатами, существует и другая проблема. Болонский соус и спагетти на самом деле не сочетаются. Под этим соусом в Италии подают тальятелле, тортеллини или ньюкки, но никак не спагетти. Дело в том, что этот вид пасты слишком тонок для того, чтобы в должной мере впитать в себя густой соус.

Тем не менее, спагетти болоньезе остается одним из самых популярных блюд во всем мире. Иностранцы считают его типично-итальянским, однако на самом деле это лишь дешевая пародия на тальятелле алла рагу.

Исследование, проведенное в 2014 году, показало, что больше всего эту «ненастоящую» пасту любят в Германии и Великобритании. Согласно опросу, спагетти болоньезе стало третьим по популярности среди немецких мигрантов и заняло третье место среди самых любимых блюд в британских семьях. Причина, почему спагетти с фаршем и томатами стали считать болонским блюдом, неизвестна. Однако существует версия, что в этом виноваты сами итальянцы, эмигрировавшие в США или Великобританию в начале ХХ века. Там они были вынуждены придумать гибридную версию пасты, чтобы быть ближе к местной кухне.