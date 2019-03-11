«Молитвы помогают»: Джастин Бибер рассказал о депрессии

Американский певец канадского происхождения Джастин Бибер обратился к поклонникам с просьбой помолиться за него. 25-летний артист опубликовал в субботу печальный пост, в котором рассказал 105 млн подписчиков о своей борьбе с депрессией. Черно-белая фотография 2016-года, на которой Бибер молится, обнявшись с Канье Уэстом и своим менеджером Скутером Брауном, подписана обращением певца к фанатам.

«Просто хотел рассказать вам новости, ребята, с небольшой надеждой, что то, через что я прохожу, найдет в вас, друзья отклик, — написал Джастин Бибер. – Продолжаю много бороться. Просто чувствую себя странно и отстраненно. Мне всегда удается отскочить обратно, так что я не волнуюсь, просто хотел поделиться и попросить вас, ребята, помолиться за меня. Господь справедлив, и ваши молитвы помогают, спасибо».

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О том, что молодой, но уже очень опытный, поп-исполнитель борется с депрессией, в феврале 2019 года рассказало издание E! News. Как сообщил источник портала, сейчас Джастин Бибер переживает трудные времена. «Он правда хочет поправиться, — рассказал инсайдер. – Он ищет любую помощь, которую моет получить». Источник также добавил, что Бибера очень поддерживает его окружение — особенно жена, 22-летняя модель Хэйли Бибер (в девичестве Болдуин), и его пастор.

По словам источника E! News, сейчас Джастин Бибер амбулаторно проходит терапию.

О своей борьбе с депрессией сам Джастин Бибер рассказал в последнем выпуске журнала Vogue, для которого они с Хэйли дали большое интервью.

Певец признался, что впал в настоящую депрессию после тура в поддержку альбома Purpose в 2017 году. «Я не говорил об этом, и я до сих пор переживаю кучу вещей, о которых не говорил, — рассказал исполнитель. – Я был одинок. Мне нужно было время».

Ситуацию усугубило то, что в борьбе со своим состоянием Джастин Бибер начал полагаться на действие «Ксанакса» — бензодиазепина, который прописывают людям, страдающим тревожным расстройством. Проблема в том, что это распространенное в США лекарство вызывает привыкание по мере того, как растет толерантность к нему. По слова Бибера, «Ксанакс» помогал ему уходить от реальности, но из-за этого он делал множество вещей, о которых теперь жалеет – в частности, вступал в беспорядочные и многочисленные интимные связи.

«Моя мама всегда говорила, что с женщинами нужно обращаться с уважением, — сокрушался Бибер, говоря о своих сексуальных контактах. – Это всегда было в моей голове, когда я это делал, так что я никогда не получал удовольствия».

«Лекарства воздвигали экран между мной и тем, что я делал», — рассказал певец Vogue. Он также признался, что временами сотрудникам его охраны приходилось щупать его пульс, чтобы убедиться, что он жив – до того Джастин Бибер, по его словам, доводил себя.

Менеджер Джастина Бибера Скутер Браун в 2017 году подтверждал, что для молодого исполнителя наступил сложный период. В своем интервью изданию The Wall Street Journal он рассказал, что 2017 год для исполнителя оказался трудным. «Это было хуже, чем выглядело со стороны. Я терял над ним контроль день за днем. Мы жили в аду, потому что он был в таком темном состоянии», — признавался Браун.

Сейчас однако, все не так плохо – по словам источника E! News, в этом заслуга жены Бибера Хэйли. Он рассказал изданию, что супруга ходит вместе с Бибером на все деловые встречи и мероприятия и «делает все что может, чтобы помочь».

По словам инсайдера, Хэйли Бибер глубоко вовлечена во все, что делает ее муж, принимая участие в составлении плана действий и в принятии решений. «Сейчас она его скала, и он во всем на нее полагается, — рассказывает источник. – Она слушает его и всегда готова быть рядом. Хэйли давно знала о его проблемах. Он пытался справиться с депрессией и раньше, это для нее не новость».

По мнению людей, знакомых с ситуацией, за ментальное здоровье самой Хэйли Болдуин и брак пары можно не волноваться: «Она знает, что это не связано с ней, у них крепкий союз», — рассказал инсайдер E! News.