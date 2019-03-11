«Хватит быть дерьмом»: Родригес изменил Лопес

Поклонники и друзья певицы Дженнифер Лопес и бывшего баскетболиста Алекса Родригеса еще не закончили поздравлять пару с помолвкой и восхищаться бриллиантовым кольцом за $4,5 млн, а спортсмен стал героем скандала. Другая звезда бейсбола – бывший игрок команд New York Yankees и Chicago White Sox Хосе Кансеко – обвинил жениха в том, что он изменяет своей невесте.

Реклама

На следующий день после того, как Дженнифер Лопес и Алекс Родригес объявили о помолвке, 54-летний Хосе Кансеко опубликовал в твиттере серию высказываний, в которых заявил, что Родригес изменяет Дженнифер Лопес с его бывшей женой Джессикой Консеко.

Сделать столь громкое заявление Кансеко, по всей видимости, спровоцировал просмотр шоу World of Dance, в котором Дженнифер Лопес выступает в качестве члена жюри.

«Смотрю World of Dance, смотрю, как Джей Ло пишет Алексу Родригесу, ничего она не знает о том, что он изменяет ей с моей бывшей женой Джессикой, бедная девочка, она понятия не имеет о том, кто он такой на самом деле»

, — написал Хосе Кансеко в твиттере.

Это был первый пост, в котором Кансеко обвинил Родригеса в измене. В своем следующем твите бывший спортсмен привел доказательство – он написал, что во время периода продолжительностью в несколько месяцев, когда они с Джессикой снова сошлись (супруги развелись в 1999 году), Родригес при нем звонил Джессике по телефону. В двух следующих твитах бейсболист призвал Родригеса перестать «быть куском дерьма» и изменять Джей Ло, а после вызвал его на поединок, предложив сойтись по правилам бокса или ММА. Завершило серию твитов сообщение Кансеко о том, что он готов пройти тест на полиграфе и подтвердить, что его информация относительно измены Родригеса – «на 100 процентов точная».

Влюбленные еще никак не прокомментировали высказывание бывшего коллеги Родригеса, но это обвинение не станет первым, с которым сталкивались певица и экс-бейсболист.

В феврале 2018 года таблоид In Touch заявил, что Дженнифер Лопес собирается расстаться с Алексом Родригесом из-за того, что он продолжал общение со своей бывшей девушкой, фитнес-моделью Лорен Хантер. Родригес и Хантер действительно встречались несколько лет назад, но никакой переписки за разрывом отношений не последовало, так что предположения портала о жизни звезд не подтвердились.

В 2017 году Лорен Хантер рассказала изданию National Enquirer, что экс-бойфренд изменял Джей Ло с ней, но бывший «Янки» опроверг заявления, а представитель Лопес подтвердил, что она не поверила в возможную измену. Анонимный источник рассказал порталу Gossip Cop, что Хантер пыталась шантажировать Родригеса и требовала у него деньги в обмен на молчание. Тогда же инсайдеры отметили, что 49-летняя исполнительница никак не отреагировала на новость о тайной переписке.

Однако в ноябре прошлого года стало известно, что Лопес принимает активное участие в другом конфликте будущего мужа — тяжбе об алиментах на детей Родригеса с его бывшей женой Синтией. Источники портала TMZ сообщили, что когда бывший бейсболист, заработавший примерно $480 млн на играх за нью-йоркскую команду Yankees, начал встречаться с Дженнифер Лопес, его отношение выплатам на содержание двух дочерей существенно изменилось.

По решению суда после развода в 2010-м году Родригеса обязали выплачивать бывшей жене по $115 тысяч, что он и делал в течение нескольких месяцев. Но в 2017-м Алекс выразил желание сократить обозначенную сумму до $10 тысяч.

Сейчас его состояние оценивается в $330 млн, но своего источника дохода он лишился в 2016-м, когда закончил карьеру в профессиональном спорте. Хотя состояние Лопес при ее доходе в примерно $40 млн в год оценивают в общей сложности в $400 млн, именно она, по сведениям источников, потребовала, чтобы Родригес выплачивал дочерям меньшую сумму.

После напряженных переговоров в присутствии адвокатов и самой певицы, которую нельзя назвать бережливой при взгляде на ее коллекцию дорогостоящих сумок от Birkin из кожи различных животных, Синтия Родригес дала интервью изданию Post. Она выразила разочарование поведением бывшего мужа. «Алекс и я усиленно работали над тем, чтобы создать для наших дочерей стабильную среду, и проблем не возникало ни разу. До того, что произошло сейчас», — заявила Синтия. Сам Родригес объяснил свою новую позицию нежеланием содержать новую семью экс-супруги.

Впрочем, самого Хосе Кансеко нельзя назвать примерным семьянином. Его имя стало печально известным не только за счет допинг-скандала в конце 90-х — он был также обвинен и в домашнем насилии. В 1997 году бейсболист был арестован за то, что нанес побои своей жене Джессики — он получил год условно. Впоследствии Джессика Кансеко описала детали их семейной жизни (в том числе постоянные измены и инцидент с побоями) в своей автобиографии словами: «парень — придурок, но надбавки хорошие».