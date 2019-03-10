Издевается над бедными? Дженнифер Лопес показала кольцо

49-летняя певица Дженнифер Лопес и бывший игрок в бейсбол Алекс Родригес обручились. Пара продемонстрировала кольцо с массивным бриллиантом в прямоугольной огранке в субботу, 9 марта в инстаграме Родригеса, а под фотографией экс-звезда команды Yankees лаконично написал: «Она сказала «да». 49-летняя исполнительница выложила ту же самую фотографию в своем аккаунте.

Алекс сделал Дженнифер предложение в разгар их совместного отпуска на одном из самых «звездных» пляжных курортов в мире — Бейкерс Бэй на Багамах (именно там Джастин Бибер не так давно сделал предложение Хейли Болдуин). Сам снимок сделан на фоне разожженного на пляже костра.

Приглашенный эксперт по драгоценным камням рассказал порталу E!News, что подобная чистота и размер бриллианта на безымянном пальце Лопес говорят о том, что «А Роду», как его называет американская пресса, пришлось расстаться с семизначной цифрой.

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Эксперт описал украшение немногословно: «Это то, чем мечтают быть все помолвочные кольца. Примерно 15-каратный бриллиант в платиновом обруче может легко продаваться за $1 млн».

Однако другие специалисты утверждают, что 43-летний экс-спортсмен отдал за безупречную огранку и неиспорченную красоту камня весом, по их мнению, 20 карат примерно $5 млн.

Самым необычным в классической для подобных случаев фотографии и, откровенно говоря, не слишком оригинальной подписи стало то, что Лопес поставила единственную отметку в публикации — и это была ссылка не на аккаунт ее будущего мужа, а на официальную страницу шоу Эллен Дедженерес.

Сразу после публикации новости в комментариях активизировались и деятели шоу-бизнеса — пару поздравил DJ Khaled, который совместно с Лопес выпустил песню «Dinero», а также Дерек Хоу, ее коллега по судейству на телевизионном шоу «Мир танца». К пожеланиям будущей семье присоединились Крис Дженнер, Рита Ора, Хлои Кардашьян, Эллен Помпео и Эшли Грэм.

Наконец ответила и та, которую так долго ждали фанаты звезды — Эллен написала: «Да. Я буду твоей главной подружкой невесты». Подобное развитие событий вовсе не исключено — Дженнифер Лопес была гостьей на шоу телеведущей уже 22 раза, и за это время женщины явно успели стать хорошими друзьями.

Несмотря на то, что ни о каких деталях приближающегося торжества речи еще не шло, можно предположить, что исполнительница захочет провести день своей свадьбы в кругу огромного количества друзей и членов семьи — певица предпочитает яркие и откровенные образы не только на ковровых дорожках и в клипах. Хотя свободное время Джей Ло и старается проводить время в более спокойной атмосфере, ее редкая для 2019-го года любовь к большим праздникам дает надежду на бракосочетание, которое будет сложно забыть.

Она регулярно выкладывает в своих социальных сетях фотографии своих близнецов Макса и Эмме, а также проводит много времени с двумя дочерьми Алекса от первого брака. Однако выходные влюбленные предпочли провести наедине.

Всего несколько недель назад их отношениям исполнилось два года, и за это время они уже успели приобрести статус одной из самых открытых пар Голливуда — Родригес и Лопес целуются, обнимаются и держатся за руки на публике и фотографиях в Сети.

Совсем недавно казалось, что исполнительница хита «Jenny From The Block» еще не готова всерьез говорить об оформлении отношений. В марте 2018 года Дженнифер дала интервью журналу Harper's Bazaar, в котором рассказала о своем мировосприятии: «Я верю в женитьбу, и я бы хотела состариться рядом с тем, с кем меня будут связывать надежные отношения. Но сейчас я не пытаюсь ничего ускорить».

Помимо прочего, тогда Лопес рассказала, что ее 43-летний бойфренд понимает ее как никто другой:

«Мы оба приобрели известность, когда нам было около 20-ти, и с самого начала превзошли ожидания окружающих.

Это влияет на каждое событие в жизни, от создания семьи до работы и отношений».

До того как начать встречаться, певица и футболист уже успели попробовать свои силы в браке. 43-летний Родригес женился на Синтии Скертис в 2002 году и развелся с ней через шесть лет, а почти 50-летняя Лопес трижды резала свадебный торт. В 1997-м Дженнифер стала женой актера Охани Ноа, в 2001-м она вышла замуж за Криса Джадда, а самое долгое замужество заняло 10 лет — от певца Марка Энтони певица и родила двоих детей в 2008-м году.