Главное — не мешай: Трамп оставил Меланью за дверью

СМИ узнали, что Дональд Трамп в очередной раз стал виновником небольшого дипломатического конфуза. Инцидент произошел в четверг, 7 марта, когда президент США и Меланья Трамп встречали премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супругу Монику на пороге Белого дома. На видео, которое появилось в сети, видно, что Трамп довольно быстро поздоровался с семейной четой, а потом сконцентрировал все свое внимание на премьере. Лидер попросту увел своего гостя внутрь резиденции, пока их жены еще даже не повернулись к двери.

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Несколько секунд на лице Меланьи читалось явное удивление — очевидно первая леди думала, что они будут позировать для официальной фотографии, но у президента были другие планы. На видеозаписи видно, что перед тем как последовать за своими мужьями, Моника Бабиш пожала плечами, а госпожа Трамп неуверенно улыбнулась. Первые леди продолжили разговаривать пока заходили в Белый дом, и позже Меланья и Бабиш присоединились к политикам в Овальном кабинете.

В тот день супружеские пары все же сделали обязательную совместную фотографию, но уже в другой части здания.

Американского президента не в первый раз критикуют за пренебрежительное отношение к своей жене, которое породило бесчисленное количество мемов в социальных сетях еще в день инаугурации Дональда Трампа 20 января 2017 года. В тот день избранного президента США привезли к зданию Капитолия, чтобы он смог принести присягу в сопровождении своей жены, но о ней было забыто как только бывший предприниматель увидел чету Обама.

Вместо того, чтобы дождаться выхода Меланьи из автомобиля, как советует дипломатический этикет, политик решил дать супруге возможность разобраться самостоятельно — Трамп сразу отправился пожимать руку своему предшественнику и экс-первой леди, а бывшей модели пришлось не отставать.

Еще один неприятный эпизод, который долго обсуждался в прессе, произошел в январе 2018 года. Президент вместе с женой и их 11-летним сыном Бэрроном должны были подняться на борт номер один в международном аэропорту Палм-Бич во Флориде, но для этого бы понадобился зонт — ветер и моросящий дождь могли испортить облик первой семьи государства.

У Дональда Трампа как раз был в руке большой зонт, но делиться он, по неизвестным причинам, не посчитал нужным. Поэтому президент укрыл только себя, пока ветер продолжал портить укладку его жены. Когда видео с этими событиями оказалось в интернете, пользователи обвинили лидера в большей заботе о своей прическе, чем о сыне.

Поведение Трампов в плохих погодных условиях выглядело подозрительным не один раз — в октябре 2018 года президент давал интервью, пока они с Меланьей стояли на улице под дождем, но под зонтом все еще находился только политик, а его жена была вынуждена смириться с мокрой одеждой и последующими насмешками журналистов.

Стоит признать, что публичные проявления чувств точно даются чете Трампов не так удачно, как семье Барака Обамы —

супруги постоянно целовались, держались за руки и оказывали друг другу различные небольшие знаки внимания, но их преемники как будто не уверены в том, что могут позволить себе подобное.

Это было особенно заметно в самом начале их пребывания на государственных постах.

22 мая 2017 года пресса терялась в догадках относительно истинного статуса отношений бывшей модели и миллионера из-за того, что Меланья отказалась брать своего мужа за руку перед тем, как спуститься с трапа самолета во время официального визита в Тель-Авив. Когда Трамп приветственно помахал толпе, он уже потянулся к руке супруги, но она отстраненно пресекла попытку.

Многочисленные видео демонстрируют, что то же самое произошло несколько дней спустя, но уже в Риме — Дональд потянулся за рукой жены, а она демонстративно начала поправлять волосы. Предположений было много, но большинство изданий сошлось на мысли, что госпожа Трамп просто не хотела посещать официальные мероприятия, обсуждать государственные дела и в принципе быть первой леди.

Сейчас можно сказать, что Меланья Трамп уже освоилась с жизнью в Белом доме, и больше не выглядит испуганной или несчастной на фотографиях.