Поминки на подиуме: последний показ Лагерфельда

Chanel

Последняя коллекция Карла Лагерфельда стала его завещанием перед вступлением в должность его преемницы, Вирджини Виар. Задумка Карла была понятна, как только гости зашли в павильон Grand Palais, традиционную локацию шоу Chanel. В этот раз место, которое за предыдущие несколько лет успело побывать космической станцией, настоящим пляжем и розовым садом, превратилось в горнолыжный курорт. По проекту Лагерфельда декораторы построили небольшую заснеженную деревушку, напоминающую какой-нибудь роскошный швейцарский Вербье.

Руку кайзера можно было увидеть в мельчайших продуманных деталях — от брендовых заколок-коньков до сумок в форме фуникулеров, на которых принято подниматься на вершину горы. В остальном это был классический показ культового французского модного дома, где модельер сумел показать, что за все время его работы на Chanel он никогда не забывал о своем предназначении — продолжать дело Коко Шанель.

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Показ последней коллекции, которая была создана еще при жизни Карла Лагерфельда, прошел под песню Дэвида Боуи «Heroes».

Чтобы отдать дань памяти модельеру, в показе приняла участие муза Лагерфельда Кара Делевинь, а помимо традиционного состава манекенщиц на «заснеженном» подиуме появилась посланница бренда актриса Пенелопа Крус в костюме модной снежинки.

Как и ожидалось, руководство модного дома запланировало минуту молчания, во время которой модели после финального прохода стояли вдоль подиума — некоторые не могли справиться с эмоциями и плакали уже во время дефиле. Вместо гробовой тишины в павильоне звучал голос покойного модельера, это была своеобразная церемония прощания — Лагерфельд всегда говорил, что настоящую похоронную церемонию он бы не хотел.

Если над мужскими коллекциями дома работает любимый хайпбистами Вирджил Абло, то в сегменте женской одежды марки свое место прочно занял консервативный Николя Гескьер. Дизайнер утверждает, что не первый сезон думает о тонкой линии, разделяющей цифровой и реальный миры. И если в прошлом году его интерес больше привлекала виртуальная реальность, теперь Гескьер решил дать презентации рабочее название — «Геолокации» — и посмотреть на одну конкретную достопримечательность в Париже.

Речь идет о культурном центре Помпиду и площади перед зданием, которую Николя справедливо назвал «плавильным котлом» для людей всех национальностей. Он также подчеркнул, что Помпиду — одно из немногих мест, где всегда останется свобода самовыражения.

В эпоху инстаграма, когда двое людей с разных концов планеты могут выглядеть практически одинаково, становится проблемой выражать свою идентичность и индивидуальность. Гескьер рассказал журналистам, что он видел свою задачу в том, чтобы привить клиентуре бренда любовь к оригинальности и вкусу, который позволяет игнорировать модные тенденции и оставаться самим собой.

Givenchy

В конце февраля фурор на главной красной дорожке года — церемонии вручения кинопремии «Оскар» — произвело творение дизайнера марки Клэр Уайт-Келлер на беременной актрисе Рейчел Вайс. Красный латекс номинантки на золотую статуэтку вызвал неоднозначную реакцию среди пользователей твиттера, но любимого дизайнера Меган Маркл уже попытались поставить в один ряд с модельерами, вдохновением для которых служит культура фетиша.

Однако их ожидания так и не оправдались — за кулисами показа британский креативный директор назвала свое новое творение для французского дома «зимой в Эдеме».

За все полтора года, что дизайнер занимает пост креативного директора дома, Клэр Уайт-Келлер показала, что для нее зачастую большее значение имеет крой, чем особенный принт или провокационная задумка.

Если в прошлом сезоне Уайт-Келлер поставила себе задачу создать гендерно-нейтральную коллекцию, то теперь она явно начинает уходить в сторону от этой идеи: в этот раз на подиуме было куда больше женственных и летящих моделей, чем раньше. В конце концов, выделиться из толпы в эпоху повсеместного стирания границ куда проще в классической модели, и руководство Givenchy это понимает.

Celine

С тех пор как в прошлом году Эди Слиман занял пост креативного директора марки, многие его критики шутили про «Старый Celine», из которого дизайнер беспрестанно черпал вдохновение. На парижской Неделе моды Слиман явно решил немного поиздеваться над своими хейтерами, продолжающими грустить по поводу ухода Фиби Файло из Celine. Модельер попросту перешил некоторые модели из культовых коллекций 70-х и 80-х, когда большие конгломераты вроде LVMH еще не владели модными домами, а дизайнеры больше заботились об искусстве, чем о продажах.