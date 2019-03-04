Долой гарантии: дочь президента об экономике США

Дочь президента США и его советник Иванка Трамп дала интервью телеканалу Fox News, в котором рассказала о своей работе и поговорила о политике.

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Как сообщает информагентство Regnum, Иванка Трамп сравнила состояние США сегодня и два года назад, когда ее отец только вступил в должность. Как советник президента Иванка полагает, что теперь у США дела идут, «несомненно, лучше».

«Она [экономика США] резко контрастирует с остальным миром.

Когда вы думаете о внешнеполитической повестке дня, об интересе к внутренней безопасности, а также о нашей экономической повестке, дела у американцев сегодня лучше, чем они были в прошлом», — считает Иванка Трамп.

Советник уточнила, что такие выводы она делает как американка, сравнивающая финансовое положение своей и других семей сегодня с тем, что было месяц назад и годом ранее. Также Трамп отметила, что дело не только в прогрессе: по сравнению с США, во многих других странах мира за последние два года темпы роста замедлились, что делает положение Америки на фоне остальных государств более выигрышным.

В разговоре о президентских выборах 2020 года советник президента упомянула программу по развитию трудовых ресурсов и преобразования Дональдом Трампом экономической системы страны в качестве ключевых пунктов, которые могут сыграть свою роль на выборах. Однако, если верить опросу, опубликованному NBC News, только 4 из 10 избирателей готовы проголосовать за Трампа на президентских выборах, которые состоятся в следующем году.

Иванку Трамп также спросили о предложении партии демократов, вернее, о «Новом Зеленом курсе» Александрии Оказио-Кортез, который как раз и обещает американцам в том числе гарантированную минимальную зарплату.

«Я не думаю, что большинство американцев желают именно этого. Я провела много времени в путешествиях по этой стране за последние четыре года. Люди хотят работать за те деньги, что они получают», — предположила Иванка. «Таким образом, я думаю, что идея гарантированного минимума — это не то, чего хочет большинство. Они хотят иметь возможность получить работу. Они хотят иметь возможность жить в стране, где есть потенциал для вертикальной мобильности», — продолжила советник президента.

Иванка Трамп подытожила, что поддерживает программу по развитию трудовых ресурсов и считает, что политика нынешнего президента «продолжает позволять нашей экономике процветать».

Согласно исследованию The Atlantic, многие экономисты утверждают, что гарантированные минимальные доходы — это именно то, что нужно многим американцам для повышения их мобильности. Этот же пункт, по мнению экспертов, является движущим фактором, а не препятствием. Специалисты упрекают Дональда Трампа и его администрацию в «типичной забывчивости» по отношению к потребностям простых американцев, которые испытывают финансовые трудности.

Иванка Трамп, ее отец, ее супруг Джаред Кушнер и многие их коллеги, например, министр торговли Уилбур Росс, министр финансов Стивен Мнучин и другие, утверждают, что действуют от имени рабочего класса, но в то же время ведут себя так, будто никогда не сталкивался с представителями этой экономической страты. Они проводят большую часть времени в кругу богачей и элит, и никто из них никогда не был на месте человека, нуждающегося в базовых гарантиях дохода, подчеркивают критики действующего правительства страны. Они не представляют, насколько могут быть бедны даже полностью занятые американцы, добавляют некоторые экономисты. Именно поэтому высказывание дочери президента так возмутило многих граждан США.

В эту субботу Иванка Трамп также выступила на ужине в Гридайрон в Вашингтоне, где избранные журналисты общаются с политиками. Иванка приехала на встречу с прессой вместо президента, где ей пришлось пояснить свои слова, произнесенные в интервью с Fox News.

«Кажется, в прессе иронично отреагировали на то, что я, рожденная в условиях больших привилегий, думаю, что люди хотят работать за те деньги, что они получают», — цитирует Иванку The Washington Post.

«Как будто быть дочерью Дональда Трампа — не самая тяжелая работа в мире»,

— заявила советник американского лидера. Однако ее оправдание нельзя назвать удачным, поскольку вряд ли кто-то из рабочего класса в этот момент порадовался, что не родился в семье президента.