50 миллионов за ложь: Джонни Депп подал в суд на бывшую жену

Джонни Депп подал в суд на бывшую жену Эмбер Херд: он обвиняет ее в клевете и требует выплаты в размере $50 млн. «Мисс Херд не является жертвой домашнего насилия, она виновное лицо», — говорится в текста искового заявления Деппа, уже выплатившего бывшей супруге, обвинившей его в домашнем насилии $7 млн.

«Мистер Депп никогда не подвергал насилию мисс Херд. Ее обвинения против него, выдвинутые в 2016 году, были ложными», заявляет адвокат Деппа.

О том, что голливудский актер намерен доказать, что не избивал жену в тот недолгий период, когда они состояли в браке, стало известно в конце января текущего года. Тогда Джонни Депп подал в суд на британский таблоид The Sun, опубликовавший в 2016 году статью о том, как он бросил телефон Эмбер Херд, а после набросился на нее с кулаками. Актриса, обвинившая бывшего мужа в домашнем насилии, демонстрировала в 2016 году фотографии, на которых было видно, что у нее синяки. Однако сейчас адвокат актера утверждает, что это была подделка.

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«Десятки видеофайлов с камер наблюдения в Восточной Колумбии, которые мы недавно получили, в сочетании с многочисленными показаниями свидетелей и присяжных, данных в 2016 году, не оставляют никаких сомнений в том, что Эмбер Херд подделала факты о домашнем насилии, которые лежат в основе порочащих мистера Деппа сведениях издания The Sun», — привел слова защитника актера портал TMZ.

В исковом заявлении актера, поданном в адрес The Sun, говорилось и о том, что, судя по показаниям свидетелей, у актрисы не было следов избиения на следующий день после предполагаемого инцидента. Как отмечал один из источников, синяки на теле актрисы появились только через шесть дней.

Как считает Джонни Депп, в 2016 году в СМИ была развернута целая кампания, целью которой было выставить Эмбер Херд жертвой домашнего насилия и тем самым дать толчок ее карьере. В иске, поданном сейчас против Эмбер Херд, об этом говорится прямым текстом.

«Они (обвинения — «Газета.Ru») — были частью продуманной лжи, направленной на то, чтобы сформировать положительный рекламный образ мисс Херд и продвинуть ее в карьере», — заявляют истцы.

Адвокаты самой Эмбер Херд не согласны с подобным утверждением. «Этот легкомысленный шаг — всего лишь очередная попытка Джонни Деппа заставить Эмбер Херд замолчать, — заявил изданию Deadline адвокат актрисы Эрик М. Джордж. — Однако молчать она не будет». Он добавил, что, по его мнению, Джонни Депп не способен принять тот факт, что позволяет себя проявлять агрессию. Он уверен, что в суде звезда «Пиратов Карибского моря» потерпит поражение из-за своей тяги к саморазрушению.

Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд познакомились в 2011 году на съемках комедийной драмы «Ромовый дневник». В 2015 пара поженилась, а спустя 15 месяцев, в мае 2016 года, Эмбер Херд подала на развод, обвинив актера в домашнем насилии. При разводе она получила $7 млн, которые, по ее словам, намеревалась направить на благотворительные цели.

Сейчас Эмбер Херд выступает как лидер общественного мнения — она не раз высказывалась в поддержку жертв сексуального насилия от имени организации Американский союз гражданских свобод. В декабре 2018 года она опубликовала колонку в издании The Washington Post, в которой рассказал о своем опыте столкновения с мужской агрессией: имя Джонни Деппа в этом тексте не называется, однако местами читатель легко может догадаться, о ком идет речь.

С своей колонке звезда «Аквамена» написала, что с раннего детства сталкивалась со случаями различных видов насилия, а два года назад получила публичную известность как жертва абьюзера. По словам актрисы, она «почувствовала всю силу общественного возмущения в адрес женщины, которая возвысит свой голос».

«Друзья и советчики говорили мне, что я никогда не найду работу актрисы, что меня поместят в черный список», — отмечала она. Актриса пожаловалась, что тогда продюсеры картины, в которой она должна была сниматься, объявили повторный кастинг, а некий модный бренд (какой именно — не называется), лицом которого она была, отказался от сотрудничества с ней.