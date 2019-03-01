Избит на пути к успеху: Хавьеру Бардему — 50 лет

1 марта исполнилось 50 лет, наверное, самому знаменитому испанскому актеру: Хавьер Бардем вместе со своей женой Пенелопой Крус для всего мира — образцовые испанцы, практически визитная карточка их страны.

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Хавьер Бардем родился в 1969 году в городе Лас-Пальмас на острове Гран-Канария, относящегося к Канарским островам. Семья была артистической: мать, Пилар Бардем — актриса, дедушка Рафаэль Бардем — режиссер, бабушка Матильда Муньос Сампедро — актриса, а дядя Хуан Антонио Бардем — режиссер, причем снимал он во времена режима Франко картины на остросоциальные антифашистские темы, за что получил тюремный срок.

Сестра актера Моника Бардем и его брат Карлос Бардем — тоже актеры. А вот сам Хавьер поначалу не собирался идти по стопам своих родственников, хотя и проводил много времени на съемочных площадках после того, как его мать развелась с его отцом-бизнесменом и увезла детей с Канарских островов в Мадрид.

В юности Бардем играл за испанскую национальную команду по регби и намеревался стать художником.

В течение четырех лет учился в Академии искусств в Мадриде, время от времени подрабатывая актером на мелких ролях. Однако художником он так и не стал — и сейчас рад этому, поскольку считает, что живописец из него был неважный.

Зато он стал главным испанским актером.

Возможно, он бы не добился такого успеха сначала на родине, а потом и в Голливуде, если бы не несчастье, произошедшее с ним в молодости. В 1989 году, когда 20-летний Бардем уже обзавелся несколькими маленькими ролями в телефильмах в своей фильмографии — которая через некоторое время станет весьма впечатляющей, — он пережил уличное нападение. Как-то ночью в ночном клубе в Мадриде он бросил комплимент незнакомой девушке. Через некоторое время на выходе он обнаружил, что его ждут бойфренд незнакомки и несколько его друзей. Высказав несколько колкостей по поводу телеролей Бардема, они повалили его на землю, избили, а под конец несколько раз ударили его красивым лицом о бампер машины.

Начинающий актер попал в больницу: его лицо было настолько изуродовано, что родные даже не позволили Бардему посмотреться в зеркало. Рассеченная скула, разорванное веко и разбитый нос: казалось, что актерская карьера теперь навсегда для него закрыта. Однако именно благодаря его разбитому носу знаменитый испанский режиссер Бигас Луна решил, что Хавьер Бардем — идеальный кандидат на роль в картине «Возрасты Лулу», вышедшей в 1990-м году, а затем снял Бардема в одной из центральных ролей в фильме «Ветчина, ветчина» 1992-го, которая прославила актера.

Партнершей актера по картине стала его будущая жена — Пенелопа Крус, отношения с которой завяжутся 15 лет спустя после других съемок.

Между двумя картинами Бигаса Луны Бардем успел сняться в фильме еще одного знакового испанского режиссера — Педро Альмодовара: актера можно увидеть в картине «Высокие каблуки». В будущем он снова снимется у Альмодовара — в фильме «Живая плоть» 1997 года: за роль полицейского, потерявшего способность ходить из-за ранения, Бардема номинировали на премию Европейской киноакадемии и национальную испанскую премию «Гойя». Наград он, правда, не получил.

В 90-е Бардем успел сняться у всех значимых испанских режиссеров, а позже, выучив английский, вышел на международный уровень. Теперь в фильмографии актера роли в картинах «Старикам здесь не место» братьев Коэнов, «Вики Кристина Барселона» Вуди Аллена, «007: Координаты «Скайфолл» Сэма Мендеса, «Мама!» Даррена Аронофски и во многих других лентах.

Поклонницы Бардема, долгое время надеявшиеся, что он так и останется холостяком, расстроились в 2007 году, когда у лучшего актера Испании завязался роман с Пенелопой Крус. В 2010-м они поженились — теперь у них двое детей, сын Леонардо Энсинас Крус и дочь Луна Энсинас Крус.

Сегодня Хавьер Бардем — национальная гордость Испании, добившийся успеха в Голливуде. Однако он по-прежнему живет с семьей в Мадриде и кое-чего в американцах не понимает. «В США, когда вы снимаете фильм и вам нужно снять любовную сцену или притронуться к кому-нибудь, это большое дело, — рассказывал Хавьер Бардем журналу Esquire в прошлом году. — Для всей команды! Они делают проблему из любой интимной сцены. <…> Это может быть даже простое прикосновение. Неважно, если вы берете пистолет и расстреливаете 15 человек, все нормально, но погодите — вы хотите меня обнять? Серьезно?» Бардем добавлял, что для него как для человека, выросшего в средиземноморской стране, прикосновение к телу другого человека — это способ коммуникации. «А вот с пистолетами мне некомфортно», — признавался Бардем.