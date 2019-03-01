Воздержание и депрессия: как Джастин Бибер отмечает 25-летие

Джастину Биберу, американскому певцу канадского происхождения, исполнилось 25 лет. К этому, казалось бы, юному возрасту у него, кажется, уже все было: невероятный успех, которого артист добился благодаря роликам на ютьюбе (с тех пор множество мальчиков и девочек вдохновились его примером), громкие романы, песни, становившиеся хитами, скандалы с папарацци и обожание девочек подростков, для которых Бибер — мальчик, который смотрит с постера на стене и не позволяет делать уроки, потому что хочется танцевать и немножко плакать.

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Плакать, впрочем, хочет сам Бибер: недавно стало известно, что канадский артист страдает от депрессии. СМИ рассказали, что актер обратился к специалисту, который сможет оказать ему профессиональную помощь в связи с его тяжелым недугом, а клиническая депрессия — это действительно болезнь. При этом в тяжелом состоянии он, видимо, находится достаточно долго — еще с тех пор, как он отменил свой концертный тур в поддержку альбома Purpose, после чего и начали циркулировать слухи о проблемах Бибера с ментальным здоровьем.

«Джастин выглядит подавленным и усталым. Он боролся некоторое время. Это не имеет отношения к Хейли — он очень счастлив из-за того, что женился на ней. Это просто что-то другое — то, с чем он борется психологически», — рассказал источник People. Он добавил, что вокруг Бибера большое количество людей, готовых ему помочь. И они уверены, что с ним все будет хорошо.

Долгие годы Джастина Бибера связывали сложные романтические отношения с Селеной Гомес – в течение нескольких лет они сходились и расходились, пока не приняли решение расстаться окончательно.

Юные артисты официально начали встречаться в 2011 году, когда Селене Гомес было 19, а Джастину Биберу – 17 лет. В январе папарацци заметили, что молодые люди вместе проводят отпуск, а уже в феврале они вместе пришли на оскаровскую вечеринку Vanity Fair. Тогда они стали буквально парой года – двое подающих надежды юных артистов не могли не радовать сердца фанатов.

Однако уже в ноябре Селена Гомес решила расстаться с возлюбленным – после заявления одной из фанаток о том, что в 2010-м она занималась с ним сексом в его гримерке. В 2012 году пара разорвала отношения.

В 2013-м Бибер и Гомес снова сошлись – тогда певица полетела в Норвегию, чтобы навестить молодого человека, — однако в 2014-м опять расстались. Уже в декабре того же года в прессе появились слухи о том, что певец встречается с Хейли Болдуин – и вот они женятся, и Бибер признается, как бесконечно любит свою молодую жену.

Летом 2018 года Бибер сделал предложение 22-летней модели Хейли Болдуин. По данным TMZ, к тому моменту молодые люди были в отношениях не больше месяца.

«Хейли, я влюблен во все, что связно с тобой! Поэтому я хочу провести всю свою жизнь, продолжая узнавать и любить тебя. Я обещаю с честью и достоинством руководить нашей семьей. Мое сердце полностью принадлежит тебе. Ты — любовь всей моей жизни, Хейли Болдуин, и я не хочу провести ее ни с кем другим. Не могу дождаться лучшего времени в моей жизни! Это смешно, потому что теперь с тобой, кажется, все имеет смысл! То, что меня больше всего радует, это то, что мой младший брат и сестра будут наблюдать за еще одним здоровым стабильным браком и хотеть подражать ему», — так певец прокомментировал помолвку 8 июля 2018 года на своей странице в инстаграм.

В сентябре 2018 года пара сыграла свадьбу. Бибер и Болдуин росли в верующих семьях и неоднократно заявляли, что хотят вести праведный образ жизни. Они принадлежат к евангелической церкви Хиллсонг.

В ноябре певец сообщил, что семейная жизнь не всегда дается ему легко, однако он старается быть таким же терпеливым и самоотверженным, как Иисус Христос. «Отношения — это не всегда просто, но спасибо Иисусу за то, что он показал мне это сейчас! Каждый день я учусь быть более похожим на него, терпеливым, добрым, самоотверженным, я прошел к осознанию этого долгий путь!» — пояснил Бибер в своем посте в инстаграме.

В феврале 2019 года певец заявил, что не занимался сексом в течение года до свадьбы с Болдуин. Такой опыт, отмечал Бибер, улучшил его эмоциональное состояние. «С помощью воздержания я хотел вновь, с новой силой посвятить себя Богу. Я чувствовал,что это поможет моей душе. И я верю, что в результате Бог благословил меня на брак с Хейли», — заявил Бибер в интервью журналу Vogue.