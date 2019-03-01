Скрывает болезнь? Почему у королевы синяя рука

Елизавета II заставила поволноваться тех, кто следит за жизнью королевской семьи: на фотографии с одного из последних официальных мероприятий у королевы обнаружилась сине-фиолетовая рука, с которой однозначно что-то не так.

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Королеву сфотографировали на встрече с принцессой Анной, наследным принцем Иордании Хусейном, королем Абдаллой, и королевой Ранией в Букингемском дворце. Зоркие пользователи твиттера рассмотрели на официальных фотографиях с мероприятия крупный синяк на левой руке королевы и начали публиковать беспокойные твиты: «Я волнуюсь. Почему у нее такой ужасный синяк на левой руке? Я что-то пропустил? Но, как всегда, она выглядит потрясающе!» — написал поклонник королевы Трейси Эдгар.

«Даме 92 года. В таком возрасте любой маленький удар, к сожалению, превращается в то, что может выглядеть серьезными синяками. Но королева на самом деле потрясающая, правда?» — прокомментировала Кэтрин Лонгстафф.

Многих пользователей потрясло фиолетовое пятно на руке королевы: комментаторы сопереживают ей и желают скорейшего выздоравления. «О, боже... Она выглядит так, будто поранила руку... Надеюсь, все быстро заживет», — ужаснулась Коллин Уайт, а Нола Хеннесси написала: «С наилучшими пожеланиями и скорейшего исцеления».

Елизавета II нечасто жалуется на плохое самочувствие. Последний раз, когда королеве пришлось пропустить какое-то мероприятие из-за проблем со здоровьем, был в июне прошлого года. Тогда она была вынуждена отказаться от посещения службы в соборе Святого Павла из-за своей метеозависимости — в тот день ей стало плохо от ненастной погоды.

За месяц до этого Елизавета II перенесла операцию по удалению катаракты, и чтобы не отменять запланированные встречи, на всех публичных мероприятиях она носила солнцезащитные очки.

Неудивительно, что пользователи соцсетей так беспокоятся именно за руку королевы, поскольку ее можно назвать основным инструментом в работе. Елизавета II обязана на всех мероприятиях приветствовать гостей и зрителей, помахивая рукой. За долгие годы правления она в совершенстве овладела этим искусством: во время «бриллиантового» юбилея правления королевы — празднования 60-летия восшествия на престол Елизаветы II — наблюдатели обратили внимание на ее изысканную манеру приветствовать людей.

Особенный приветственный жест часто пытаются имитировать, но, увы, это никому не удается. Такое королевское помахивание символизирует аристократизм, достоинство и умение контролировать ситуацию в любой момент.

Приветственный жест королевы сравнивают с американским, однако они очень сильно отличаются. В то время как американские лидеры как можно выше поднимают руку и широко, энергично ей размахивают, британцы не тратят силы на то, чтобы приветствовать толпу, и осторожно помахивают ладонью.

«Вы всегда узнаете королевское приветствие, — утверждала Виктория Арбитер, эксперт по жизни королевской семье, работавшая на ABC. — Рука держится вертикально, кисть немного повернута, исполненный достоинства жест, который источает благочестие и не выдает в человеке восторженность».

Таким образом члены как будто королевской семьи говорят толпе: «Мы любим вас, но не ждите приглашения на чай в Букингемский дворец».

Важность королевского приветствия осознают по всему миру, поэтому Елизавете II однажды подарили третью руку. Эта фальшивая рука может понадобиться на тот случай, если ее правая ладонь устанет от помахиваний во время официальных мероприятий. Такой подарок королеве сделала группа австралийских студентов несколько лет назад в качестве шутки. Он представляет собой помещенную на деревянный рычаг набитую перчатку, которая выглядит весьма правдоподобно.

Дочь Елизаветы, принцесса Анна, со смехом вспоминает тот момент, когда австралийцы вручили ей это приспособление: «Они представили ей набитую перчатку на деревянном рычаге, которой можно было двигать из стороны в сторону. Я думаю, им казалось, что это довольно дерзкий презент, но Ее Величество осталась в восторге».

Автор книги «Королева мира» Роберт Хардман подтвердил, что королева забрала руку с собой. «Не думаю, что она когда-либо использовала ее публично, но знаю, что этот факт стал любимой семейной шуткой», — поделился писатель.