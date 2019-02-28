Измены не пугают: на ком женится Джуд Лоу

Британский актер Джуд Лоу наконец-то остепенился: как сообщает DailyMail, в скором времени он собирается узаконить свои отношения с возлюбленной. Его избранницей стала 32-летняя Филиппа Коан, с которой 46-летний актер встречается уже четыре года. К шоу-бизнесу его избранница не имеет отношения: по профессии она психолог.

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О том, что Джуд Лоу собирается официально вступить в брак, изданию сообщил знакомый пары. По его словам, Джуд и Филиппа намерены устроить пышную церемонию и отпраздновать свадьбу в компании друзей.

«Джуд и Филиппа встречаются много лет, поэтому свадьба — просто очередной логичный этап в их отношениях.

Сама церемония будет довольно старомодной: с большим количеством алкоголя и танцами до утра.

На ней соберутся все старые друзья актера, будут и те, с кем он начинал свою карьеру в Лондоне», — сообщил инсайдер.

Друг актера рассказал, что пара собирается пожениться во Франции и, возможно, свадьба состоится уже этой весной. Корреспондент издания связался с представителем актера, который подтвердил, что церемония бракосочетания Джуда и Филиппы пройдет в мае. Где именно во Франции поженятся Джуд Лоу и Филиппа Коан, не уточняется. Однако издание Madame Figaro предполагает, что свадьбу могут организовать где-нибудь в окрестностях деревни Водельне в департамента Мэн-э-Луар на западе страны, где находится дом, принадлежащий родителям жениха Питеру и Мэгги Лоу.

Стать шафером на свадьбе Джуд Лоу попросил своего старшего сына, — 22-летнего Рафферти. Кроме него, на празднике будут, скорее всего, Джонни Ли Миллер, Юан МакГрегор, Брэд Адамс, Шон Пертви и прочие друзья.

Джуд Лоу довольно редко публично говорит о своей личной жизни, хотя новости о его похождениям в прошлом не раз попадали на страницы таблоидов. Однако в своем последнем интервью журналу Modern Living он много говорил о своей новой возлюбленной.

«Она принадлежит только мне и больше никому. Я очень, очень счастлив. Я многим обязан тому факту, что моя девушка — закрытый и непубличный человек, поэтому наши отношения — это сугубо личное дело. Думаю, у нас все так хорошо именно по этой причине», — заявил Лоу.

Джуд Лоу и Филиппа Коэн встречаются с 2015 года. Предстоящий брак станет для актера вторым, поскольку с 1997 года по 2003 он был женат на актрисе Сэди Фрост. В браке от первой жены у Лоу есть трое детей: сыновья Рафферти и Руди, а также 18-летняя дочь Ирис.

Со своей первой женой, актрисой Сэди Фрост, Джуд Лоу познакомился в 1994 году. Влюбленные поженились в 1997-м и прожили вместе почти шесть лет: в 2003-м они развелись.

Бракоразводный процесс дался паре непросто: Фрост приняла решение развестись, едва оправившись от послеродовой депрессии: их младшему сыну Руди на тот момент было всего лишь 11 месяцев. Позже она рассказывала, что ей было трудно решиться на этот шаг — она надеялась сохранить брак ради детей. «Они наш приоритет номер один, всегда им были и останутся», — заявляла актриса. По словам Сэди Фрост, ей понадобилось полгода, чтобы же собраться с духом и согласиться на развод.

Джуд Лоу долгое время не комментировал слухи о разводе, и многие поклонники отказывались верить в расставание, казалось бы, образцовой пары.

Однако позже актеры опубликовали совместное заявление о том, что это решение было принято обоюдно и на данный момент развод — «единственный путь, который даст нам двигаться вперед». Они добавили, что желают развестись мирно, чтобы это прошло максимально безболезненно для их детей.

О том, что у пары большие проблемы, стало известно после того, как их дочь Айрис попала в больницу с отравлением наркотическими веществами. Как оказалось, двухлетняя девочка была на детской вечеринке со своей матерью в лондонском клубе Soho House — там она подняла с пола какую-то таблетку и съела ее. Говорят, что актер был в ярости, когда об этом узнал.

На браке также, безусловно, сказались многочисленные связи на стороны, на которых попадался Лоу. В частности, актеру приписывали роман с актрисой Николь Кидман — в 2003 году как раз вышел фильм «Холодная гора», где актеры снялись вместе.

После развода Джуд Лоу начал встречаться с британской актрисой и моделью Сиенной Миллер. Публика была уверена, что рано или поздно эти двое красивых людей поженятся, но в 2006-м они, наоборот, расстались: Миллер не простила Лоу романа с няней его детей.

Помимо троих детей, родившихся в браке с Сэди Фрост, у актера есть еще две дочери: девятилетняя София от модели Саманты Берк и трехлетняя Ада от артистки Кэтрин Хардинг.