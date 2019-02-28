Ночь не укрыла: принцессу застукали с бойфрендом

Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис окончательно перестала скрывать свои отношения с предпринимателем Эдоардо Мопелли Моцци. На днях — а именно 25 февраля — их заметили выходящими из лондонского отеля Chiltern Firehouse, где также расположен и ресторан. Как сообщает Daily Mail, 30-летняя принцесса и 34-летний миллиардер покидали заведение примерно в 2:30 — редкие прохожие увидели, как они садятся в такси.

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В начале января внучка Елизаветы II и ее возлюбленный вместе отдыхали на острове Ламу в Кении — там, на побережье Индийского океана, находится принадлежащая семье Эдоардо Мопелли Моцци недвижимость. Как сообщало издание Mail on Sunday, наблюдатели видели, как принцесса Беатрис прогуливается по пляжу под руку с Эдоардо и приветливо разговаривает с его матерью.

Издание предположило, что влюбленные прилетели на остров по отдельности — Едоардо начал выкладывать в инстаграм фотографии с соответствующей геолокацией еще в четверг, 26 декабря, в то время как принцесса Беатрис еще находилась вместе со своей семьей в резиденции Елизаветы II в Сандрингеме по случаю Рождества. Кроме того, британские журналисты решили, что

внучка королевы остановилась на отдых непосредственно в доме семьи Эдоардо Мопелли Моцци, который построили его мать Никки Шейл и ее муж Кристофер Шейл.

Последний приходился отчимом Эдоардо — влиятельный британский политик-консерватор, скончавшийся в 2011 году, считался другом и соратником бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона.

Впервые принцесса Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци вместе вышли в свет в декабре 2018 года, когда посетили прием в честь вручения премии Берггрюена на достижения в области философии и культуры в Нью-Йорке.

Считается, что романтические отношения между принцессой Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци завязались после того, как они встретились в октябре на свадьбе принцессы Евгении, младшей сестры Беатрис. Однако знакомы Беатрис и Эдо давно, поскольку их родители не первый год дружат семьями. Как отмечает Daily Mail, мать принцессы Сара Фергюсон в полном восторге от того, что эти двое наконец-то сошлись. «Как мило, что две семьи, которые годами общаются друг с другом, теперь могут надеяться, что из этой связи получится что-то постоянное», — цитирует британское издание источник, знакомый с обоими семействами.

Остров Ламу, между тем, имеет важное значение не только для семьи Эдоардо Мопелли Моцци. Дело в том, что миллиардер к тому моменту, как он начал встречаться с принцессой Беатрис, уже был помолвлен: своей невесте Даре Хуан он сделал предложение именно на этом тихом кенийском курорте еще в 2015 году.

Пара несколько лет планировала свадьбу и воспитывала двухлетнего сына Вольфи, когда Эдоардо Мопелли Моцци внезапно воспылал чувствами к одной из внучек Елизаветы II. По словам друзей Дары Хуан — американского архитектора китайского происхождения — она покинула дом, где проживала вместе с женихом и сыном, в конце октября и некоторое время жила у знакомых.

Об измене возлюбленного Дара Хуан узнала из прессы и долгое время не давала комментариев, однако ее отец По-Тьен Хуан не стал скрывать своего возмущения. «Дара вместе с сыном прилетела домой из Лондона на День благодарения. Она ничего не знала. А на следующий день ее подруга отправила ей ссылку на статью. Она показала ее нам с женой — тогда мы и узнали, что происходит. Мы не знаем, как Дара с этим справится», — цитировало отца девушки издание Mail on Sunday в середине декабря 2018 года.

«Почему они хотят все разрушить? Я не понимаю. Это нечестно, но королевская семья такая могущественная. Что я могу сделать? Ничего», – рассказал о своих чувствах По-Тьен Хуан.

Друзья принцессы Беатрис утверждают, что она бы никогда не стала разрушать семейное счастье Эдоардо, если бы знала, что он уже связан обязательствами с другой женщиной. «Особенно, если есть маленький ребенок», — цитирует источники Daily Mail.

Сейчас Дара Хуан — выпускница Гарварда, основательница международного бюро архитектуры и дизайна Design Haus Libert и довольно известный архитектор – публикует в своем инстаграме фотографии, связанные со своей профессиональной деятельностью, и выглядит вполне довольной жизнью.