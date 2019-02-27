Слил интимные фото: как любовница Безоса порвала с братом

Отношения основателя Amazon Джеффа Безоса и бывшей телеведущей Лорен Санчес продолжают разрушать семьи. Как сообщает британское издание Daily Mail, Санчес в пух и прах рассорилась со своим братом и, по совместительству, агентом. Причиной их размолвки стала тот факт, что Майкл «слил» личную переписку любовников и интимные фотографии Джеффа Безоса изданию The National Enquire, которое позже потребовало от Безоса выполнить условия, чтобы избежать публикации снимков.

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Майкл Санчес был агентом и менеджером своей сестры.

После того, как консультант по безопасности Безоса Гевин де Бекер выявил, что именно Майкл слил личную информацию тайных влюбленных, Лорен разорвала отношения с братом.

Согласно сведениям, до которых смог добраться Бекер, Майкл предоставил таблоиду, по крайней мере, некоторые скриншоты текстовых сообщений, которыми его сестра обменивалась с Безосом.

По словам Элкана Абрамовица, адвоката American Media, Inc., куда входит издание National Enquirer, источник, хорошо известный Безосу и его любовнице, уже давно «сотрудничает» с изданием. «Эту историю National Enquirer рассказал надежный источник, который снабжал нас информацией еще за семь лет до того, как был опубликован материал [о Джеффе Безосе]», — заявил Абрамовиц.

Когда стало ясно, что в сливе виноват именно Санчес, The Washington Post опубликовала информацию о том, что брат Лорен также продавал информацию о других своих клиентах, с которыми был хорошо знаком.

Один из его бывших клиентов Скотти Нелл Хьюз очень расстроен этой новостью: «Мое сердце разбито, потому что с самого начала я доверял Майклу, чтобы он защищал мои интересы и интересы моей семьи. К сожалению, я не очень удивлен».

Лорен Санчеc, без сомнения, страдает от предательства еще больше: по данным Daily Mail, она уже две недели не общается с братом. И, судя по всему, мириться не собирается.

Сам Майкл Санчес долгое время отрицал свою вину и утверждал, что пытался предотвратить серьезный конфликт между Безосом и American Media, Inc. (AMI), переписываясь с руководством в попытке замять скандал.

Также Санчес пытался рассорить Безоса и его помощника Гевина де Бекера, заявляя, что все советы, который де Бекер давал Безосу, только увеличили масштаб скандала. По словам Санчеса, Безос «очень умный человек», но в данный момент полностью подчиняется «злому марионеточнику» де Бекеру. Ответственность за то, что связь его сестры оказалась раскрыта, Санчес также пытался повесить на советника Безоса, поскольку тот не препятствовал тому, чтобы пара появлялась вместе на публике.

Майкл утверждает, что всю жизнь делает все только ради блага сестры: «Даже когда мы дрались, будучи детьми или в колледже, когда кто-нибудь говорил что-то против нее, я защищал ее и стоял за нее до конца. В этом суть моих отношений с сестрой», — рассказал Майкл Санчес в одном из интервью.

Однако это не совсем похоже на правду, даже не учитывая историю с Безосом. В последние годы именно Лорен поддерживала Майкла: когда он объявил о своем банкротстве в 2010 году, Лорен одолжила брату не менее $165 тыс. и дала ему работу менеджера.

Согласно интервью, которое Майкл дал Vanity Fair, последние несколько месяцев они с сестрой обсуждали ее отношения с Безосом. Она также похвасталась тем, что самый богатый человек в мире прислал ей около 20 интимных фотографий.

Если вина Санчеса в сливе переписки его сестры с основателем Amazon правдива, то вопрос, откуда взялись интимные селфи Джеффа Безоса, остается открытым. Майкл не признается и считает, что его сестру могли подвести подруги.

«Лорен, вероятно, поделилась ими [снимками] с несколькими подругами. Но не злонамеренно, это не в ее стиле. Просто когда она влюблена, она получает удовольствие от того, что делится эмоциями со всеми», — рассказал Майкл.

«Однажды она попыталась показать мне одну, и я сказал: «Что, черт возьми, не так с тобой? Я не хочу этого видеть!», — продолжал оправдываться брат Лорен Санчес.

Несмотря на все свои проделки, Майкл Санчес продолжает хорошо отзываться о своей сестре. Он утверждает, что Лорен действительно влюблена по уши, а Безос «и глазом не моргнул, потеряв половину своего состояния» при разводе. Санчес заявил, что не смотря ни на что, верит в любовь Джеффа и Лорен и называет их роман «легендарным». И действительно, человек, потерявший $70 млрд из-за женщины, определенно вошел в историю.