Жизнь после Карла: как справится Париж

После смерти креативного директора марки, который буквально спас модный дом от разорения в 80-х, встал закономерный вопрос о преемнике великого модельера. Однако Карл Лагерфельд уже все решил заранее — его место заняла его протеже и глава мастерской Виржини Виар, на которую дизайнер полагался на протяжении последних нескольких месяцев.

Уникально работоспособный немец создавал все эскизы для подконтрольных ему марок от руки, а их реализацией занималась непосредственно Виар, поэтому можно только гадать в каком темпе ей приходилось работать, реагируя на требования Лагерфельда.

Коллекция, которую покажут в этот раз, станет результатом последней работы Лагерфельда для модного дома. «Завещание» 85-летнего «кайзера» модной индустрии можно будет увидеть уже 5 марта. Судя по тому, что аккаунт Chanel не обновлялся уже неделю со дня смерти своего, как казалось, бессменного лидера, бренд все еще пребывает в трауре.

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Свою мужскую коллекцию для французского бренда Вирджил Абло представил в январе. Попытка ответить на вечный вопрос, что именно создает мужчину, не имела особого успеха — шоу, отчасти вдохновленное «королем поп-музыки» Майклом Джексоном, не впечатлило.

То, что задумывалось как яркая коллекция, оказалось довольно посредственным представлением штанов-труб, грубых кроссовок и блестящих перчаток.

В прошлом сезоне о показе женской линейки Louis Vuitton появилось немало хороших отзывов, так что будем надеяться на способности Вирджила демонстрировать свои таланты именно на показах прет-а-порте.

Saint Laurent

В официальном аккаунте в инстаграме представители марки уже ясно дали понять, что шоу пройдет на уже традиционной модного дома, основанного Ивом Сен-Лораном площадке — прямо под Эйфелевой башней. На опубликованном видео символ Парижа отражается в специально построенном зеркальном прямоугольнике, отделка которого состоит из квадратов. В прошлом сезоне дизайнер Энтони Ваккарелло представил коллекцию, ставшую квинтэссенцией Недели моды — за время, прошедшее с момента знакового показа, черные колготки и туфли на шпильках, надетые без других предметов одежды, можно было увидеть практически в любом модном журнале.

Модели предыдущего показа столкнулись с нелегкой задачей не упасть на подиуме, полностью залитом водой, так что в этот раз модный дом на волне успеха попросту не может позволить себе менее зрелищное шоу.

Преемник Эди Слимана, покинувшего Saint Laurent в 2016 году, Ваккарелло обязан продемонстрировать свой вклад в развитие марки, потому что, по сути, в прошлый раз он просто продолжил дело своего предшественника с показной сексуальностью. Хотя для Франции этот подход нельзя назвать новым — пока остальные мировые модельеры откровенно боятся ненароком объективировать женщину, французы не спешат уходить от женственных силуэтов в область гендерно-нейтральной моды.

Mugler

За домом, который не слишком ярко проявлял себя на последних Неделях, в этот раз будут следить довольно внимательно — все же именно он позволил стилистам Карди Би «выгулять» наряд из архивной коллекции 1995-го года на красной дорожке «Грэмми» в начале февраля.

Да и поддержка влиятельного глянца у марки явно имеется — ролик о том, как проходили примерки платья-ракушки, опубликовал американский Vogue. Как это часто случается в фэшн-индустрии, к новому тренду присоединилась и Ким Кардашьян-Уэст.

Givenchy

Официальные аккаунты Givenchy и любимого дизайнера герцогини Сассекской, креативного директора дома Клэр Уайт-Келлер, пока не обнародовали никакой информации относительно показа, запланированного на 3 марта.

Если британка будет придерживаться курса, выбранного в прошлом сезоне, нас ждет очередная дань андрогинной моде и современной женщине, уверенно прокладывающей себе дорогу в современном мире.

Уайт-Келлер определенно относится к группе дизайнеров, которые предпочитают создавать в голове образ своей музы, а потом одевать ее наподобие взрослой куклы. В рамках сезона наград в Голливуде Givenchy довольно неплохо смотрелись на красных ковровых дорожках — достаточно вспомнить беременную звезду «Фаворитки» Рейчел Вайс на «Оскаре». Там же костюмы французского дома выгуляли Аманда Сейфрид и Чадвик Босман.