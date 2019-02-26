Просто студентка: что делает Пескова в Европарламенте

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что его дочь Елизавета проходит стажировку в Европарламенте, появившуюся накануне. Он сказал, что это обычная студенческая практика. «Что-то другое я бы не хотел комментировать, это касается моей дочери, это не касается моих служебных обязанностей, моей работы», — сказал он РИА «Новости».

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Информация о том, что Елизавета Пескова числится как стажер в аппарате депутата Эмерика Шопрада, вызвала небольшой скандал среди европейских парламентариев. В понедельник, 25 февраля, депутат от Латвии Сандра Калниете и представитель Литвы Петрас Аустревичюс обратили внимание общественности на то, что Елизавета Пескова стажируется в Европарламенте у французского депутата правых взглядов Эмерика Шопрада – они заявили, что это несет угрозу безопасности, поскольку 21-летняя дочь пресс-секретаря российского президента, по их мнению, имеет доступ к внутренним документам Европарламента.

50-летний Эмерик Шопрад, который ранее был членом «Национального фронта» Марин Ле Пен, подтвердил эту информацию в эфире Radio Free Europe.

«Мисс Пескова действительно дочь человека, имеющего влияние в Российской Федерации, но как студент она имеет не меньше прав на стажировку в рамках учебной программы, как все остальные молодые люди», — сказал депутат.

В беседе с Le Monde Эмерик Шопрад выразил недоумение по поводу внезапного ажиотажа, который вызвала в обществе информация о том, что Елизавета Пескова стажируется в Европарламенте. По его словам, практика дочери пресс-секретаря российского президента началась еще в ноябре. «Она находится у меня на стажировке еще с ноября в качестве сотрудника Европейского парламента. Кстати, ее контракт был утвержден и продлен администрацией. Я не нанимал ее тайно», — заявил Эмерик Шопрад.

По информации Le Monde, Елизавета Пескова значится в списках сотрудников комиссии по иностранным делам и подкомиссии по безопасности и обороне Европейского парламента. В ответ тем, что считает, будто 21-летняя студентка может получить доступ к тайным сведениям и «деликатным» документам, Эмерик Шопрад заявил, что в задачи Песковой входит работа только с теми документами, что находятся в открытом доступе на сайте Европарламента.

Шопрад также рассказал Le Monde, что дочь пресс-секретаря президента России не может слышать разговоры, которые ведутся в его кабинете. «Она находится в кабинете, отделенном от моего, и не соприкасается никаких деликатных областей», — сказал он французскому изданию.

По словам Шопрада, он давно знаком с Елизаветой Песковой. «Я случайно узнал, что она изучает право в Париже. Я с ней встретился, и она сказала, что это было бы интересно», — рассказал депутат Le Monde. Как сообщает издание, Елизавета Пескова проживает в качестве стажера в Брюсселе: ее стажировка должна продлиться до конца апреля.

В инстаграме Елизаветы Песковой, у которой 79,3 тыс. подписчиков, с ноября не было намека на то, что она стажируется в Европарламенте и проживает в Брюсселе.

В сентябре 2017 года стало известно, что Елизавета Пескова удалил свой инстаграм – как позже выяснилось, она сделала это для того, чтобы погрузиться в учебу. «Лиза на пару недель «в рабочем отпуске» и на 100% увлечена учебой», — заявила представитель Песковой «Газете.Ru». Она также добавила, что Пескова «заканчивает, по российским меркам, бакалавриат и идет в магистратуру». «Так что набирается сил и знаний. Но вскоре Лиза вернется с новыми статьями и идеями», — добавила представитель дочери Дмитрия Пескова.

Известно, что Елизавета Пескова живет во Франции с 11 лет, когда поступила на учебу в Ecole des Roches в Нормандии.

«Наверное, из-за того что благодаря работе папы наша семья много раз переезжала, я очень быстро адаптируюсь в любом месте, — говорила Елизавета Пескова в 2017 году в интервью «Газете.Ru». — Мне совершенно неважно, где я нахожусь, я везде хорошо себя чувствую. Я, как и многие из моего поколения, — человек мира, космополит, и мне смешны вечные обвинения, звучащие в мой адрес, когда говорят, что я должна жить в России».