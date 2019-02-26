«Мирный Ханой»: что приготовил Вьетнам для Трампа и Кима

Во Вьетнаме вовсю готовятся к встрече председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Политические лидеры уже прибыли в Ханой, однако их первая встреча в рамках второго саммита США-КНДР запланирована на среду, 27 февраля. Как сообщает ТАСС, перед началом официальных переговоров Трамп и Ким Чен Ын собираются пообедать вместе.

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Ранее президент США заявлял о своем желании пообщаться с лидером Северной Кореи «с глазу на глаз».

Ким Чен Ын уже прибыл во Вьетнам во вторник утром на бронированном поезде — поездка делегации длилась целых 70 часов. Лидера КНДР встретили красной ковровой дорожкой с усиленной охраной и поселили в пятизвездочный отель «Мелиа» в провинции Лонг-Сон. Как передает РИА «Новости», отель «Мелиа» охраняется четырьмя бронетранспортерами. Технику сторожат вьетнамские военные, с которыми фотографируются туристы и местные жители.

К саммиту основательно подготовились не только те, кто имеет прямое отношение к встрече политических лидеров.

Местные предприниматели в преддверии знаменательного события активизировались, чтобы подзаработать на туристах и тех, кто хочет запомнить визит Трампа и Ким Чен Ына в Ханой.

Американец Роберт Гибб, проживающий в Ханое в течение 10 лет, — совладелец бара, который славится своими тщательно продуманными напитками: например, коктейлем «Фо», имитирующим вкус знаменитого вьетнамского супа с лапшой.

По случаю саммита Гибб решил придумать нечто не менее необычное: в меню временно появился коктейль под названием «Rock It, Man» — отсылка к прозвищу Ким Чен Ына «маленький ракетчик», которое когда-то дал ему Трамп. Коктейль представляет собой оранжевую смесь корейской водки соджу и американского бурбона. Описание коктейля на сайте бара обещает острый и горький вкус, который «закончится сладким, мирным послевкусием и вызовет желание мыслить в позитивном направлении».

Для тех, кто не употребляет алкоголь, в нескольких кварталах от бара Гибба в меню ввели лимитированные бургеры, которыми тоже можно отпраздновать саммит США — КНДР. Этот ресторан знаменит смешными названиями блюд, поэтому бургеры в честь политических лидеров назвали «Durty Donald» и «Kim Jong Yum».

«С «Трампом» было довольно легко, потому что бургеры — это американский продукт, а сам мистер Трамп очень экстравагантен, поэтому его бургер мы делаем с двойной говядиной, двойным беконом, двойным сыром, жареными солеными огурцами и кладем сверху тонкий ломтик курицы, символизирующий его волосы, которые являются одной из самых узнаваемых черт мистера Трампа», — рассказал шеф-повар ресторана Колин Келли агентству AP, шутливо добавив, что в качестве соуса для бургера он выбрал некую «русскую заправку» .

Для гамбургера «Kim Jong Yum» Келли решил взять копченую свиную грудинку и копченого, тушеного и затем жареного на гриле дикого кабана, а точнее — вьетнамскую горную свинью. Также в состав бургера входят кимчи-майонез и жаренные хлопья кимчи.

«Очевидно, что мы хотели бы получить небольшую прибыль, но основная идея все же состояла в том, чтобы просто принять участие в происходящем здесь, в Ханое... и немного повеселить себя и наших клиентов», — поделился Колин Келли.

Идея с бургерами на самом деле не такая уж и новая. К первому саммиту США — КНДР в Сингапуре местная сеть закусочных ввела в меню «Бургер мира»: он состоял из американского острого сыра чеддер и корейской маринованной грудки Пулькоги. А сингапурский ресторан мексиканской кухни включил в меню новые виды начос — «Человек-Ракета» и «Эль Трампо».

Не обойдется и без вещиц, которые можно будет не просто съесть, а оставить у себя на память. Во многих сувенирных лавках Вьетнама к покупке уже доступны футболки, которые выпустили специально к саммиту: на них изображены улыбающиеся лица Трампа и Ким Чен Ына над словом «МИР».

Также можно приобрести дизайнерскую вариацию от модельера Чыонг Тхань Дука с портретами лидеров и надписью: «Мирный Ханой, Вьетнам, 2019 год».

По словам дизайнера, эта футболка стала самым продаваемым товаром из того, что он когда-либо выпускал: его команда работает на полную мощность, однако полностью удовлетворить огромный спрос у них пока не получается.