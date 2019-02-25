Провал или триумф: звезды на красной дорожке «Оскара». LIVE

Гиганты индустрии моды всегда делают ставки на актрис, которые, по их мнению, получат «Оскара», поэтому во время «ковра» даже без статей кинокритиков можно понять на кого возлагают большие надежды. Это произошло с Дженнифер Лоуренс в 2012 году (Dior), когда она взяла статуэтку за роль в фильме «Мой парень — псих» и с Алисией Викандер в 2016-ом (Louis Vuitton) и ее «Оскаром» за «Девушку из Дании».