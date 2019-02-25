Провал или триумф: звезды на красной дорожке «Оскара». LIVE

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Хотя официально красная ковровая дорожка еще не началась, первые гости уже пришли. Актриса Аманда Стенберг, которую большинство зрителей знает благодаря роли Руты в «Голодных играх», появилась в платье в стиле 20-х годов прошлого столетия от итальянского бренда Miu Miu. Модные критики уже начали сравнивать ее образ с нарядом актрисы «Ла-Ла Ленда» Эммы Стоун на «Оскаре» в 2017-ом, но эпоха «Великого Гэтсби» вряд ли когда-нибудь перестанет привлекать дизайнеров.
В попытке избежать столпотворения пораньше приехала и Эмилия Кларк. «Мать драконов» выбрала Balmain, который не слишком хорошо показал себя на «Грэмми» 11 февраля спорными нарядами Кайли Дженнер и Кэти Перри. Честно говоря, наряд Кларк большого восторга тоже не вызывает — довольно стандартное платье лавандового цвета, расшитое пайетками. Звезда «Игры престолов» явно не хочет привлекать к себе много внимания этим вечером.
Гиганты индустрии моды всегда делают ставки на актрис, которые, по их мнению, получат «Оскара», поэтому во время «ковра» даже без статей кинокритиков можно понять на кого возлагают большие надежды. Это произошло с Дженнифер Лоуренс в 2012 году (Dior), когда она взяла статуэтку за роль в фильме «Мой парень — псих» и с Алисией Викандер в 2016-ом (Louis Vuitton) и ее «Оскаром» за «Девушку из Дании».
Но вернемся к моде. Сегодня основной мишенью крупнейших брендов, несмотря на постепенное движение всей индустрии в сторону инклюзивности, все равно становятся молодые актрисы, для которых двери Голливуда были бы открыты и 50 лет назад. К примеру, звездой красной ковровой дорожки прошлогоднего «Оскара» стала 23-летняя ирландка Сирша Ронан, так и не победившая в номинации за лучшую женскую роль в «Леди Берд». Ее удалось одеть американцам Calvin Klein, которые как раз представляли миру творения авторства своего нового креативного директора Рафа Симонса.
В прошлом году «Оскар» стал первой церемонией, на которой звезды отказались от траурного гардероба — январь и февраль 2018 года Голливуд посвятил поддержке борьбы с сексуальным харассментом в индустрии. Лидеры движения #MeToo организовали проект Time's Up («Время вышло») и попросило гостей «Золотого глобуса» выбрать наряды черного цвета в знак их поддержки.
Несмотря на то, что номинантов на золотые статуэтки предостаточно среди представителей обоих полов, СМИ традиционно пристальнее следят за женщинами — именно за ними в преддверии сезона наград «гоняются» крупные дома моды пока большинство мужчин не слишком отличаются друг от друга черными смокингами и белыми рубашками.
«Газета.Ru» приветствует всех, кто следит за событиями на красной ковровой дорожке 91-й церемонии вручения кинопремии «Оскар». В 02.30 по московскому времени звезды начнут собираться перед кинотеатром «Долби» в Лос-Анджелесе, а отдел «Стиль», в свою очередь, будет комментировать наряды гостей, которые они выбрали для этого важного мероприятия.