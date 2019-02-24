До хруста в зубах: почему отмирают рукопожатия

«Рукопожатие крепкое», — все, чья безвозвратно ушедшая юность пришлась на «лихие 90-е», помнят эти слова. Они принадлежат пресс-секретарю президента России Бориса Ельцина Сергею Ястржембскому. Так он объяснял людям, что президент находится в добром здравии, а не болен, как писала пресса.

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Он был прав, ссылаясь на силу рукопожатия — согласно исследованию, опубликованному в авторитетном журнале Lancet еще в 2015 году, слабое рукопожатие связано с рисками сердечных заболеваний. Исследование охватило 14 000 человек в 17 странах.

Мне лично не нравится слабое рукопожатие, с которым я сталкиваюсь повсеместно — при встрече многие мужчины часто суют руку просто так, для проформы, и совсем не пожимают ее — и это заставляет меня грустить.

Я обожаю рукопожатия, для меня это просто «оргазм на душу». В эпоху, когда все отдано на откуп радикальному феминизму, они кажутся последним бастионом мужского поведения. По ним, как по крепости хорошего виски, узнаем мы друг друга, словно выпускники университетов Лиги Плюща.

В моей памяти они как слепки встреч: я жал руку политикам и рок-звездам, милицейскому следователю и детскому хирургу, известному клоуну и даже одному стриптизеру. Их лица давно стерлись в памяти, но их рукопожатия остались, как символы короткого знакомства. Это было ритуалом: помню, как бывший борец, протянув мне свою огромную ладонь, немного, но не сильно, сжал мою — и я почувствовал, что он передал мне часть своей энергии.

Рукопожатия — не только важный ритуал, но и понятийный язык: тех, с кем не согласны, часто называют «нерукопожатными», а «я ему (ей) руки не подам» любят произносить, когда говорят о тех, к кому плохо относятся. А при встречах президентов пресса внимательно следит за их рукопожатиями: кажется, это ничего не значащий жест, но это уже прелюдия к большому разговору или просто знак доброго внимания.

В последние годы важность рукопожатий перестают ценить: возникла идея, будто это часть прошлого, которая должна уйти. Известно, что рукопожатия не очень любит 44-й президент США Барак Обама. По его виду было всегда было заметно, что ему не нравится пожимать руки — возможно, из-за брезгливости. Американский президент всегда носил с собой дезинфицирующую жидкость и протирал руки после каждого рукопожатия. Много жидкости утекло с тех пор — по статистике, в среднем за жизнь человек совершает 15 000 рукопожатий.

Я был удивлен, но, оказывается, рукопожатия не любит и 45-й президент США Дональд Трамп, который даже как-то назвал этот обычай «варварским».

В одной из своих книг, опубликованной еще в 1997 году, президент США написал, что даже подумывал как-то оплатить серию газетных публикаций, в которых напишут, что с рукопожатиями надо покончить. При этом сам Трамп, видимо, с большим удовольствием сжимал своей могучей рукой ладони самых разных государственных делителей. Его рукопожатие называют «альфа-рукопожатием» — Трамп обхватывает руку собеседника.

Искусство пожатия рук может много сказать о человеке: когда тебе ломают кости, до боли сжимая руку, это неприятно, но «вяленая вобла» тоже не слишком радует. Пожатие рук — это искусство, которым владеют немногие. Согласно одному из опросов, опубликованному изданием Daily Mail, 70% опрошенных признались, что не знают, как правильно жать руку.



Один из моих молодых американских знакомых признался, что не знает, как себя вести и от кого ожидать подвоха, особенно когда дело касается девушек. Некоторые из них просто суют тебе руку вместо того, чтобы кивнуть головой, другие начинают сжимать ее яростно, как будто всю жизнь водили тяжелый грузовик.

Будучи феминистом старой формации, я совсем не считаю, что рукопожатие — это сугубо мужское занятие. Правда, я никогда не протягиваю руку даме первым.

Я с большим трепетом вспоминаю крепкую ладонь женщины-предпринимательницы из небольшого российского города, изящную руку молодой девушки благородных кровей, протянутую для рукопожатия, а не поцелуя. В них чувствовалась сила, которую мне так хотелось ощущать.

Когда я пишу эти строки, я вспоминаю рукопожатие своего коллеги Ивана Комарова. Уходя с работы, он подходил к каждому из нас и пожимал руки. Это был ежедневный ритуал, который мог казаться даже смешным, но я ждал его, как чашку утреннего кофе. Его нет с нами, он ушел из жизни совсем молодым, но его рукопожатие осталось и никуда не исчезло, оно улыбается нам, как улыбка Чеширского кота. Каждый раз, когда я пожимаю руку хорошему человеку, даже если это ребенок, я вспоминаю его рукопожатие. Оно было действительно крепким.