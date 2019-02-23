В Марокко под охраной: чего боится Меган Маркл

Прошло всего несколько дней после возвращения Меган Маркл из Нью-Йорка, где для нее устроили вечеринку в честь будущего рождения ребенка, как она снова путешествует. Герцог и герцогиня Сассекские прилетели в Марокко с официальным визитом на три дня. Впрочем, формально их будет два — двухдневная программа визита стартует в воскресенье утром, когда принц Гарри и его супруга отправятся из Касабланки, где их в субботу встретили в аэропорту посол Великобритании в Марокко Томас Рейли и его супруга, в Атласские горы. Там, в городке Асни, их ждет весьма насыщенная программа.

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Ожидается, что в Асни принц Гарри и Меган Маркл ознакомятся с работой благотворительной программы «Образование для всех», которую осуществляет марокканская некоммерческая организация: программа нацелена на то, чтобы дать возможность учиться девочкам в возрасте от 12 до 18 лет, живущим в сельской местности.

Члены британской королевской семьи начнут с того, что встретятся с ученицами и преподавательницами, а после Меган Маркл примет участие в традиционной церемонии нанесения на тело узоров при помощи хны.

В целом, весь визит в Асни будет сосредоточен вокруг знакомства с образовательными программами в регионе — принцу Гарри и Меган Маркл покажут еще и лицей, где ученики и учатся, и занимаются спортом — специально для дорогих гостей здесь устроят футбольный матч между командами школьников, так что, возможно, уже в воскресенье в СМИ появятся фотографии принца Гарри, играющего в футбол с юными марокканцами.

Впрочем, истинная цель визита членов королевской семьи в Асни — это исполнение их монаршего долга: принц Гарри вручит Орден Британской империи руководителю программы «Образование для всех» Майклу МакХьюго — кавалером ордена его объявили в Новый год.

Уже вечером воскресенья принц Гарри и Меган Маркл окажутся в Рабате, где их примет в своей резиденции посол Великобритании. Там они встретятся с молодыми предпринимателями, влиятельными в марокканском обществе женщинами и спортсменами с ограниченными возможностями.

В понедельник — в последний день своего пребывания в Марокко — герцоги Сассекские познакомятся, прежде всего, с деятельностью Марокканской королевской федерации конного спорта. В частности, с ее программой поддержки детей с особенностями, которым идет на пользу общение с лошадьми и уход за ними. Меган и Гарри пообщаются с этими детьми и посмотрят скачки.

Следующий пункт в программе визита — урок кулинарии на посольской вилле в Рабате. И снова герцогам Сассекским покажут детей с ограниченными возможностями — на этот раз они увидят, как их жизнь облегчает приготовление блюд традиционной марокканской кухни.

После кулинарных классов принц Гарри и Меган Маркл отправятся в Андалузский сад — цветущий парк, разбитый французами во времена, когда страна была французской колонией.

Там они познакомятся с традиционными ремеслами Марокко и пообщаются с молодежью, которая запускает благотворительные программы, позволяющие социализироваться молодым людям.

Что отсутствует в программе посещения Марокко для герцогов Сассекских — так это прогулки по улицам Рабата. Их не планировали из-за опасений за безопасность гостей из Великобритании. Дело в том, что совсем недавно здесь проходили демонстрации учителей, недовольных своей зарплатой и отсутствием бесплатных медицинских услуг. Выступления протестующих были подавлены властями — при разгоне демонстраций использовались водяные пушки и дубинки, которыми полицейские избивали учителей, направлявшихся к королевскому дворцу в Рабате.

Как сообщает Mirror, британская служба безопасности запросила дополнительные ресурсы для защиты принца Гарри и Меган Маркл в случае внештатной ситуации — для их спасения уже существует «план выхода», который запустят, если возрастет напряжение на улицах. Силы безопасности опасаются повторения ситуации, произошедшей во время похода Меган Маркл на рынок на Фиджи, когда герцогиню окружила настолько плотная толпа, что ее пришлось стремительно выводить с рынка и спасать от чрезмерной народной любви.

«И Гарри, и Меган собирают вокруг себя толпы людей по всему миру, где бы они ни находились, и у них действительно есть склонность вращаться в толпе, вступать в очень близкий контакт с людьми, — рассказал Mirror источник в службе безопасности. — Но в связи с природой протестов в стране им настоятельно порекомендовали не делать этого, с чем они согласились».