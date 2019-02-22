Красавица, но чудовище: за что посадили королеву красоты

Бывшая участница конкурсов красоты приговорена судом к пожизненному заключению за убийство горничной – об этом сообщает малазийское издание The Star. 47-летнюю жительницу Бангкока Крисану Суванпитак признали виновной в преступлении, которое она совершила в 2012 году, когда она в гневе забила 16-летнюю горничную, а затем при помощи своего брата и подруги закопала тело под деревом неподалеку от дома своей матери.

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Крисану Суванпитак и ее сообщников арестовали в 2017 году – через пять лет после того, как она напала на свою горничную по имени Джария Срисак. В течение всех этих лет девушка считалась без вести пропавшей, пока в 2017 году ее матери не поступил анонимный телефонный звонок: неизвестный сообщил ей, что ее дочь погибла, и рассказал, где она похоронена.

48-летняя женщина обратилась в фонд защиты женщин и детей, после чего полицейские, приступившие к расследованию, обнаружили в указанном месте в Бангкоке человеческие останки. Экспертиза ДНК показала, что кости принадлежат пропавшей Джарии Срисак.

Как выяснило следствие, 16-летняя девушка поступила на службу к Крисане Суванпитак в феврале 2012 года. Свидетели обвинения рассказывали, что дама была весьма гневлива и часто выходила из себя, срываясь на девушке и наказывая ее за «несоблюдение субординации». В апреле 2012 года Крисана Суванпитак набросилась на подростка и несколько раз ударила ее по лицу и по голове металлическим аэрозольным баллоном, хлестнула шлангом от пылесоса и прижгла утюжком для волос. Джария Срисак получила такие серьезные травмы, что умерла на следующий день.

Крисана Суванпитак приняла решение избавиться от тела и пригласила для этого свою подругу Пратану Туамсап и своего брата Прамота Суванпитака: вместе они перевезли тело девушки к дому матери Крисаны и закопали под деревом неподалеку от него. Матери Джарии Срисак женщина сказала, что ребенок сбежал, поэтому все эти пять лет она считала свою дочь пропавшей без вести.

Сейчас Крисана Суванпитак осуждена на пожизненное тюремное заключение, а подруга и брат, которые помогли ей замести следы преступления, отправятся в тюрьму на два года.

Это не первый случай насилия по отношению к работникам, помогающим по дому, со стороны их работодателей. В прошлом году в Сингапуре было заведено дело в отношении 50-летней Аниты Даму. Женщину обвиняли в том, что она систематически избивала свою домработницу по имени Сити Ходиджа, а кроме того, лишала женщину еды и не позволяла ей отдыхать.

Как выяснилось на судебных слушаниях выяснилось, что Анита Даму наняла Сити Хадиджу в 2013 году. Она заставляла 29-летнюю женщину работать с 4:00 до 23:00 без выходных и строго контролировала ее питание, которого было недостаточно -— поначалу Сити Хадиджа получала только завтрак и ужин, а начиная с января 2014 года, ей стали давать обед и ужин дважды или трижды в неделю.

К тому же, Анита Даму избивала свою домработницу – била ее бамбуковой палкой по голове, — а также щипала, используя щипцы, за малейшую оплошность.

Однажды, узнав, что Сити съела ягоду лонгана (это фрукт, растущий гроздьями с плодами, напоминающими личи), Анита плеснула на домработницу кипяток, обварив ей ногу и тело. В другой раз она прижгла своей помощнице руку утюгом – за то, что та медленно работала.

В свое оправдание жительница Сингапура говорила полицейским, что позволяла себе насилие в отношении своей домработницы, когда была недовольна качеством ее работы, поскольку оно не отвечало ее ожиданиям.

Еще до начала судебных слушаний полицейские выяснили, что Анита Даму страдала от маниакально-депрессивного расстройства личности, и у нее случались психозы, во время которых она слышала голоса. Сторона защиты, в связи с этим, утверждала, что женщина избивала свою подчиненную из-за своего клинического состояния. Однако суд не счел этот довод убедительным: по его мнению, состояние Аниты не влияло на ее способность контролировать себя, так что она наносила увечья своей работнице намеренно.

В декабре 2018 года Аниту Даму приговорили к тюремному заключению сроком на семь месяцев.