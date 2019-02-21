Могли не приходить: кто позорился на Brit Awards

Монтана Браун

AP Монтана Браун на Brit Awards, 20 февраля 2019 года

На красной ковровой дорожке в Лондоне звезда популярного британского реалити-шоу Love Island (это нечто, похожее на «Дом-2») Монтана Браун порадовала своих фанатов платьем, состоящим из подобия боди и абсолютно прозрачных рукавов и миниюбки. Может показаться, что Браун просто захотела продемонстрировать подтянутую фигуру — однако ей это не удалось, поскольку ее стилист пожелал ее уничтожить.

Выбор был на удивление плохим — вшитая молния, которая врезалась между ягодиц, корсет из вертикальных вставок и само боди, казавшееся слишком маленьким для девушки. Оно сжимало грудь и — еще одна «благодарность» прозрачному материалу — открывала часть зоны бикини.

Если долго смотреть на это платье, можно прийти к выводу, что телезвезда просто не повернулась к зеркалу спиной, когда смотрелась в него за несколько часов до мероприятия.

Помимо молнии там есть еще и швы — какой ужасный наряд может без них обойтись?

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Если бы кто-то захотел напечатать пособие по тому, как не стоит шить одежду для людей, которые все еще планируют проснуться на следующий день, он бы точно обратился к дизайнеру этого бежевого блестящего ужаса. Хотя кто сказал, что герои реалити о «любви» должны выглядеть хорошо?

Талия Сторм

Британская певица появилась на премии в платье, только для словесного описания которого понадобится время и разработанные легкие, но давайте постараемся. Что ж, для создания ансамбля Талии Сторм вам понадобится: чересчур длинный подол платья, который, тем не менее, нельзя будет назвать шлейфом, горизонтальные полосы из красных, розовых, серебристых и серебряных пайеток по всей длине, кружево из розовых роз и цветочная вышивка.

Уникально дорого-богато, а после выхода на красную дорожку престижной национальной музыкальной премии можно сразу вернуть творение обратно на вещевой рынок на одной из пригородных вокзальных станций.

Палома Фейт

Vianney Le Caer/Vianney Le Caer/Invision/AP Палома Фейт на Brit Awards, 20 февраля 2019 года

Большинство поз, которые принимала исполнительница хита Tear Us Apart на красной дорожке, идеально сочетались с ее нарядом. Как Карди Би на «Грэмми», она полностью отдавала себе отчет в том, как ее видит публика. Американская рэперша на «Грэмми» широко разводила руки из-за «раковины» платья из архивной коллекции Mugler, чтобы быть еще больше похожей на эксцентричного героя Disney.

А вот певица из Лондона расставила руки и громогласно объявила: «Я — абрикос, на юге рос». На самом деле нет, но она могла бы.

Такие платья, как у Паломы, обычно провоцируют слухи о беременности. Потому что решиться на такой фасон без особых проблем с фигурой и попыток скрыть девятый месяц довольно сложно. Прикончили — то есть закончили — образ полупрозрачная накидка, как будто созданная для роли вьюги в детской постановке, и откровенно пластиковые сережки и диадема. О небольших серебряных «одеяльцах» для ног лишний раз говорить не хочется, так что не будем.

Лора Уитмор

Vianney Le Caer/Vianney Le Caer/Invision/AP Лора Уитмор на Brit Awards, 20 февраля 2019 года

Телеведущая появилась на премии в жаккардовом черном мини платье-пиджаке, а ее образ дополнили черные босоножки на довольно высоком толстом каблуке, который при ее 168 см роста вполне объясним. В этом луке не поддается логическому объяснению только одна деталь, в которой буквально сосредоточено главное различие между престижными и британскими премиями — огромный зеленый лист «салата».

Он любовно вшит прямо по шву рукава и влачит свое весьма скорбное существование в качестве оторочки низа пиджака.

На самом деле, ассоциации могут быть любыми — «когда знаешь, что на мероприятии кормить не будут» или «когда не заметил плесень на хлебе».

Лили Аллен

AP Лилли Аллен на Brit Awards, 20 февраля 2019 года

Мы уже привыкли, что каждое платье певицы на церемониях, куда ее еще приглашают — всегда небольшой праздник для составителей списков самых плохо одетых знаменитостей. Несмотря на то, что Лили Аллен попала в такую подборку и в этот раз, стоит отдать ей должное — она всегда стремится рассказать историю при помощи своего образа.

В этом году нас ждала недетская сказка о том, как Аллен посмотрела «Семейку Аддамс» и как и многие до нее, вдохновилась готической эстетикой и особенно образом матери семейства Мартиши Аддамс.

А потом идеально продуманный образ для музыкальной премии попытался разрушить стилист, который сумел предложить только стереотипный костюм владелицы заведения для употребления опиума из XIX века.