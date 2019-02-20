Не заметили потери: в Милане обойдутся без Лагерфельда

Редакторы глянцевых журналов и байеры крупнейших магазинов мира переместились из Лондона в Милан: 20 февраля здесь стартовала Неделя моды, и следующие шесть дней будут поистине богатыми на события. В наши дни, когда Лондон демонстрирует не слишком яркие коллекции, а в Нью-Йорке, откровенно говоря, немноголюдно, Милан остается предметом наибольших обсуждений. А в мире фешна это точно значит, что итальянская модная столица способна превзойти своих конкурентов.

Череду показов открывает Gucci: креативный директор дома Алессандро Микеле в этот раз решил не томить хайпбистов показом на третий или четвертый день Недели — к тому же он вернулся на родину в свой родной миланский Gucci Hub. В прошлом году дизайнер отдавал дань уважения Парижу презентацией в знаменитом ночной клубе La Palace, но его заграничное турне подошло к концу. Пока можно только гадать, какую коллекцию Gucci представят на сезон осень-зима 2019, но бренд уже дал подсказку — сутки назад в его аккаунте в инстаграме вышли три видео, где на специальных станках обрабатывался металлический лист.

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Также в социальных сетях появился небольшой рисунок в классическом стиле — с запряженной колесницей и логотипом в виде льва, дополненного надписью Sol (то есть «Солнце»).

21 февраля нужно ждать показа новой коллекции Fendi, к которой ушедший накануне Карл Лагерфельд еще успел приложить руку в качестве креативного директора.

Марка обычно не делает превью предстоящих презентаций, поэтому последним постом в их инстаграме стала фотография умершего дизайнера с подписью «Карл, спасибо за самое прекрасное путешествие. С любовью, твоя семья Fendi».

В рамках мужской Недели моды в январе марка Fendi видоизменила собственный логотип, уже приевшийся из-за огромного количества звездных тотал-луков в прошлом году. В целом, можно ожидать, что модный дом по-прежнему будет пытаться угодить аудитории с 20 до 30 лет с помощью кроссовок, пальто и ставших фирменными спортивных костюмов.

Среди других итальянцев, которые нацелены на привлечение молодежи, можно выделить Marni и Versace, но их стратегии заметно различаются.

Франческо Риссо в свой третий год в Marni нашел совершенно новую глубину с неожиданным подходом к концепции бренда. Для него важно сотрудничество с не самыми востребованными художниками и постоянный поиск нового силуэта, который уже значительно выделяется из толпы остальных. Публике пришелся по душе его показ мужской коллекции в стилистике гранжа в начале года, так что ставки высоки.

Versace, в отличие от конкурентов, не спешат полностью отказываться от ностальгии — память о Джанни неплохо «кормила» Донателлу Версаче несколько сезонов подряд. Но теперь потребители хотят увидеть что-то другое. Больше всего поклонники марки марки боялись, что продажа контрольного пакета акций Versace американской корпорации Michael Kors Holdings скажется на подходе бренда к дизайну. Но уже в январе стало ясно, что страхи не оправдались.

Если Marni стараются удивить представителей поколения Y и Z чем-то новым, Versace делают ставку на тренды 80-х и 70-х годов, потому что миллениалы физически не могли видеть их старые коллекции до того, как попали в архивы.

Не стоит забывать и о приятно удившем в январе Moschino — в их инстаграме уже появился явный намек на казино в виде игрового автомата и слоган новой коллекции: «Играй, чтобы выиграть».

Модно ожидать в Милане и подлинных сюрпризов: 22 февраля здесь состоится дебют британского дизайнера Дэниела Ли в Bottega Veneta. И начать модельер явно решил с чистого листа — он полностью снес инстаграм марки пять дней назад.

Теперь в аккаунте бренда всего три довольно неразборчивые фотографии.

Долгое время Ли работал под началом Фиби Файло, пока она была креативным директором Celine, так что его явная любовь к минимализму может наконец вытянуть Bottega из ямы, в которую он погрузился при поддержке довольно посредственных руководителей еще в начале нулевых. Поэтому ожидается, что в скором времени итальянский модный дом будет больше похож на местный лаконичный Jil Sander и французский Loewe — сдержанные тона, простые силуэты и выверенный крой.