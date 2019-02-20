«Богатая девочка»: наследство Лагерфельда получит кошка

После смерти Карла Лагерфельда часть его состояния – составляющего, предположительно, $200 млн, — возможно, унаследует его любимая кошка Шупетт. Так, по крайней мере, считают журналисты, основываясь на высказываниях самого Лагерфельда. Например, в 2015 году в интервью телеведущему Марку-Оливье Фогьелю в передаче «Le Divan» модельер признался, что после его смерти его любимица ни в чем нуждаться не будет: «У нее есть собственное небольшое состояние, она наследница».

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В прошлом году, давая интервью журналу Numero, Карл Лагерфельд сообщил, что Шупетт будет в числе его наследников. «Не волнуйтесь, всем хватит», — пообещал модельер.

Говоря на французском телевидении, что Шупетт «богатая девочка», Карл Лагерфельд, прежде всего, имел в виду, что его бирманская кошка зарабатывает сама: годовой доход самой модной кошки в мире составил в прошлом году более $3 млн, которые она заработала на съемках в рекламе немецкого автомобильного бренда и японской косметической фирмы. Однако кончина «отца» Шупетт заставляет видеть в ней не просто «девочку», которая хорошо зарабатывает, но и богатую наследницу.

Несмотря на то что СМИ уже назвали Шупетт наследницей, по крайней мере, части состояния Карла Лагерфельда, на деле все может быть не так просто, поскольку во Франции домашний питомец не может унаследовать состояние своего умершего владельца. Да, у Шупетт есть свой банковский счет, но официально получить наследство Карла Лагерфельда ей нельзя: во Франции запрещено составлять завещания в пользу животных, поскольку законом они не могут рассматриваться ни как физические, ни как юридические лица.

Другое дело — в Германии: там животное может унаследовать то, что завещает хозяин, непосредственно ему. Однако несмотря на то, что уроженец Гамбурга Карл Лагерфельд оставался немецким гражданином, к его наследству будет применяться право Франции как страны, где он жил постоянно.

Шупетт может оказаться наследницей своего «отца», если полагающаяся ей часть состояния была завещана юридическому лицу — например, благотворительному фонду. Так что наследство для любимицы модельера может получить организация, связанная с охраной животных, — в качестве пожертвования для «наследницы» жертвователя.

Как предполагает французское издание Le Figaro,

Лагерфельд мог создать и собственный фонд, деятельность которого могла быть направлена исключительно на заботу о его кошке.

Кроме того, есть еще один вариант: дизайнер мог назначить для кошки нового владельца и передать ему часть состояния, чтобы тот заботился о Шупетт до конца ее дней. На это, кстати, Лагерфельд тоже намекал в 2015 году в передаче «Le Divan», говоря о судьбе Шупетт. «Если со мной что-то случится, человек, который будет ей заниматься, не окажется в нищете», — обещал он.

Карл Лагерфельд души не чаял в Шупетт: с тех пор, как в 2011 году он познакомился с этой голубоглазой бирманской кошкой, он создал практически ее культ и стал главным его жрецом.

Модельер присвоил себе эту бирманскую кошку, когда ее первый хозяин, манекенщик Баптисте Джабиконе, попросил его присмотреть за своей питомицей, пока был в отъезде. «Когда он вернулся, я подумал, что мне жаль, но Шупетт теперь моя», — пересказывал эту историю Лагерфельд.

Креативный директор Chanel устроил своей кошке роскошную жизнь — у нее были (и наверняка останутся) личный шеф-повар, охранник и две горничных, Франсуаз и Маржори, которые ведут дневник от ее лица, регистрируя ее настроения и пожелания. Плюс — все элементы роскоши, такие как серебряная посуда фирмы Goyard и морепродукты на обед, который она делила с самим Лагерфельдом, поскольку ела с ним за одним столом.

Шупетт — пожалуй, не только самая известная, но и самая избалованная кошка в мире. Карл Лагерфельд брал с собой Шупетт в путешествия, позволяя ей смотреть в иллюминатор самолета и свободно бродить по салону (ремни безопасности — не для нее), посвящал ей линии одежды, приглашал сниматься в модных фотосессиях с самыми знаменитыми моделями (например, с Летицией Кастой). В 2016 году она стала героиней книги «Шупетт: Частная жизнь кошки высокого полета».

В инстаграме у Шупетт — 189 тыс. подписчиков, а в твиттере, где ее аккаунт появился еще в 2012 году — более 50 тысяч читателей.

В своем инстаграме Шупетт называла Лагерфельда не иначе как папой. Однако сам модельер в 2013 году сказал в интервью CNN, что с удовольствием бы женился на ней. «Браков между человеком и животным пока не существует… Но я никогда не думал, что смогу так полюбить кошку», — признался модельер.