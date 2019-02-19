Вечеринка в положении: Меган Маркл бросила королевство

Герцогиня Сассекская решила ненадолго отправиться в Нью-Йорк, чтобы хорошенько развлечься, прежде чем стать мамой. О поездке Меган Маркл в Америку сообщает DailyMail.

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Еще в субботу вечером герцогиню заметили папарацци, когда она приехала в ресторан, укутавшись в черное пальто и прикрыв лицо кепкой и распущенными волосами. Герцогиня Сассекская прибыла в модное французское заведение Laduree в районе Сохо на черном внедорожнике в сопровождении офицера королевской охраны. Несмотря на все попытки казаться незаметной, Меган Маркл с головой выдал огромный бриллиант обручального кольца, которое ей подарил принц Гарри.

Казалось, будто Меган Маркл тайно покинула Лондон и пытается скрыться от всех, но она всего лишь отправилась в Нью-Йорк, чтобы повидаться с подругами. В тот вечер она решила съесть парочку французских пирожных с близкой подругой Джессикой Малруни.

Герцогиня Сассекская, будучи примерно на седьмом месяце беременности, приехала провести бейби-шауэр — вечеринку в честь рождения своего будущего ребенка. Меган Маркл прибыла в Америку сразу на следующий день после тихого Дня святого Валентина, который провела со своим мужем принцем Гарри. Кенсингтонский дворец не стал разглашать детали поездки, однако официально подтвердил отъезд герцогини и на всякий случай уточнил, что это частная поездка и финансируется из личных средств.

Для многих это путешествие стало неожиданностью, однако фактически оно было спланировано еще несколько месяцев назад.

Источники рассказали, что в планы герцогини, помимо шопинга и походов по ресторанам, входят встречи с подругами. А главное — вечеринка Меган, на которой она по американской традиции собирается отметить рождение будущего ребенка: на праздник в одном из отелей Нью-Йорка соберутся около 15 человек.

«Это расслабляющий визит. Ничто не может сравниться с дружескими посиделками. Мэг прилетит домой отдохнувшая и расслабленная. И с кучей новой детской одежды», — рассказал близкий к королевской паре источник.

Как сообщает Daily Mail, герцогиня уже сделала покупки в элитном магазине детской одежды — сразу после ужина с подругой после ужина в ресторане поблизости.

Джессика Малруни, с которой герцогиня встречалась во французском ресторане, — одна из лучших подруг Меган. Считается, что она помогает ей с организацией грядущей вечеринки, ради которой специально приехала в город из Торонто на прошлой неделе. Она также в свое время помогала герцогине с организацией свадьбы.

«Поездка — прекрасная возможность встретиться с друзьями и провести время в любимом городе. Для многих из них это будет последний раз, когда они увидят Меган до того, как у нее родится ребенок, поэтому им будет приятно провести эти драгоценные моменты вместе», — рассказывает инсайдер журналу Harper's Bazaar.

Бывшая коллега Меган по съемочной площадке Эбигейл Спенсер также может приехать на бейби-шауэр. Девушка выложила в инстаграм селфи с подписью: «Снова в дороге». Поклонники предполагают, что Спенсер отправилась в Нью-Йорк.

На вечеринку Меган, вероятно, заглянет ее близкая подруга Приянка Чопра. В предполагаемом списке гостей также значатся теннисистка Серена Уильямс, звезда сериала «Форс-мажоры» Сара Рафферти, дизайнер Миша Нону, стилист Бенита Литт и приятельница герцогини из колледжа Линдси Рот.

Эта поездка в США будет последней для Меган до рождения ее ребенка. Ожидается, что она вернется в Лондон в среду, перед тем как отправиться в Марокко с официальным королевским визитом вместе с принцем Гарри 23 февраля.

За день до того, как Меган Маркл прилетела в Нью-Йорк, они с Гарри отпраздновали свой первый День святого Валентина в статусе семейной пары.

14 февраля принцу Гарри пришлось начать в Норвегии на зимних учениях с британскими вооруженными силами. Однако тем же вечером принц вернулся на частном самолете домой к своей супруге, чтобы отпраздновать День всех влюбленных. Ранее Меган писала в своем блоге о своей любви к романтическому празднику.