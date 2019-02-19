Кайзер умер: не стало Карла Лагерфельда. ОНЛАЙН

Во всех своих интервью Лагерфельд не скрывал своей технологии создания нарядов — он просто говорил, что все идеи новых моделей приходят к нему во сне, а ему остается только вовремя просыпаться и зарисовывать все, что он только что видел. При этом, Карла нельзя было назвать человеком, который создавал тренды — лучше всего у него получалось привносить красоту.