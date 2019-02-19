Кайзер умер: не стало Карла Лагерфельда. ОНЛАЙН

- 270689 просмотров Не сберегла: мать Децла раскрыла тайну смерти сына
- 149706 просмотров Сотрудники органов опеки в Хакасии ответят за сожжение младенца в печи
- 117719 просмотров Названы обычные продукты, сжигающие жир на животе
- 113242 просмотра 17 февраля день рождения празднует светская львица, бывшая наследница сети отелей Hilton и одна из...
- 107846 просмотров В Гаити митингующие сожгли флаг США и призвали на помощь Россию
- 88713 просмотров Составлен рейтинг регионов, в которых живется хуже всего
- 83370 просмотров Опубликовано видео забирающих еду зрителей «Поля чудес»
За всю его карьеру, фирменный стиль работы модельера, который всегда отличало стремление к совершенству образа — Карл Лагерфельд не выпускал неаккуратные модели на подиум из-за врожденного перфекционизма — привлекал внимание десятков знаменитостей. Список поклонников его творчества примерно такой же разномастный, как и подборка его увлечений — певица Рианна, принцесса Монако Каролина и Джулиана Мур. Разумеется, с его постоянным стремлением вперед, в разные эпохи он окружал себя все новыми It-girls индустрии. В 90-х он с радостью одевал Клаудию Шиффер.
В свои 80, когда большинство его ровесников, вроде Пако Рабанна, отпраздновавшего 85-ый день рождения 18 февраля, ушли на пенсию, он продолжал вызывать зависть даже молодых модельеров. Нормой считалось 14 коллекций в год (примерно 60 образов в каждой), начиная с кутюра и заканчивая уличной модой. И коллаборации и специальные проекты не в счет.
Сначала ему доверили руководящую позицию в Fendi в 1965 году, а в 1983 году руководство дома Chanel попросило его возглавить и их креативный отдел. Немногим позже Лагерфельд, всегда отличавшийся небывалой энергией, открыл и собственный модный дом. Не было момента, когда он не выпускал коллекцию, просил перерыв или путал стилистику разных домов.
В 2015 году главный редактор американского Vogue Анна Винтур вручила кайзеру награду за особые заслуги перед индустрией во время церемонии вручения наград Британского Совета моды. Легендарная журналистка всего в нескольких словах смогла объяснить то, почему Лагерфельд так важен для каждого сотрудника этой сферы: «Он олицетворяет душу моды больше, чем кто либо из моих знакомых: неугомонный, смотрящий вперед и бесконечно внимательный к нашей меняющейся культуре.
Во всех своих интервью Лагерфельд не скрывал своей технологии создания нарядов — он просто говорил, что все идеи новых моделей приходят к нему во сне, а ему остается только вовремя просыпаться и зарисовывать все, что он только что видел. При этом, Карла нельзя было назвать человеком, который создавал тренды — лучше всего у него получалось привносить красоту.
«Газета.Ru» отдает дань памяти великому модельеру.
Фоторепортаж: Умер Карл Лагерфельд
Одной из первых на кончину Карла Лагерфельда отреагировала глава дома Versace Донателла Версаче — его давняя подруга и коллега. «Карл, твой гений повлиял на жизнь очень многих, особенно на мою и Джанни, — написала в своем инстаграме сестра покойного Джанни Версаче. — Мы никогда не забудем твой невероятный талант и твое бесконечное вдохновение. Мы всегда учились у тебя».
Журналистам, которые вслух поражались работоспособности мастера, продолжавшего работать даже на девятом десятке, Лагерфельд говорил, что создавать модели одежды для него — все равно, что дышать. «А если я не могу дышать, это беда», — добавлял он.
Карл Лагерфельд был креативным директором сразу трех модных домой. Помимо дома Chanel, в который он вдохнул новую жизнь в 80-е годы, модельер руководил также домом Fendi и собственным модным брендом Karl Lagerfeld.
Однако модный дом опроверг все слухи: его представители объяснили отсутствие Лагерфельда на показе тем, что он устал.
Состояние здоровья Карла Лагерфельда вызывало опасения последние несколько недель: 22 января креативный директор Chanel не присутствовал на показе своего модного дома в Париже — это спровоцировало слухи о том, что Кайзер серьезно болен.
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня скорбный день для мировой моды — в американском госпитале в Париже в возрасте 85 лет ушел из жизни великий Карл Лагерфельд. Кончина самого влиятельного модельера в мире сдала ударом для всех, кто хоть как-то связан с модой.