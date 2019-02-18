Модельер за парфюмом: Пако Рабанну — 85

Человека, сегодня носящего имя Пако Рабанн, назвали вполне обыденным испанским именем — Франсиско Рабанедо Куэрво. Он родился в небольшом городе Пасахесе, в провинции Гипускоа, которая входит в состав Страны Басков. Знакомство с миром моды произошло в раннем детстве — его мать работала швеей в Balenciaga и периодически брала совсем маленького сына с собой на работу.

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Однако размеренной жизни довольно скоро пришел конец после того, как в стране разгорелась гражданская война, поэтому четырехлетнему Франциско и его матери пришлось переехать во Францию. Молодому человеку удалось поступить в школу Изящных искусств на архитектурное направление.

В 1964 году он получил диплом, но всего через год Пако оставил мечту о профессии архитектора и выпустил свою первую коллекцию из 12-ти современных нарядов.

Первый опыт представления одежды собственного производства получил название Unwearables, или «То, что не носят», и включил в показ свое первое платье из пластика.

Несмотря на попытки произвести что-то необычное из новых материалов, точкой отсчета его карьеры в моде принято считать работу на крупные французские модные дома, где Пако Рабанн занимался изготовлением украшений — Balenciaga, Dior, Givenchy.

В 1966-ом испанский модельер запустил собственный бренд Paco Rabanne, который стал настоящим откровением для искушенных французов — многие своеобразные и кричащие образы были созданы из пластика, бумаги и металла. С пространственным мышлением помогли образование и навыки архитектора, которые позволили «замахнуться» на то, на что не решались коллеги, окончившие курсы дизайна.

Очень скоро молодежь Парижа, которая активно выступала за изменения после продолжительной эпохи застоя с лозунгами вроде «Будем реалистами — будем требовать невозможного», заинтересовалась во всех смыслах невозможными творениями Рабанна. О нем говорили как о гении своей эпохи, который смог соединить две различные индустрии во что-то внешне привлекательное и, что важнее, востребованное.

В ту эпоху для начинающего дизайнера верным способом прославиться было участие в съемках голливудского фильма, как это когда-то сделал Юбер де Живанши — его наряды для «Забавной мордашки» с Одри Хепберн сделали его звездой, а ее — иконой стиля. Рабанн, который старался смастерить моду будущего из индустриальных материалов, создал костюмы для Джейн Фонды в ставшем культовым sci-fi фильме «Барбарелла».

Его наряды носили главные дивы эпохи — Милен Фармер заказывала у Paco Rabanne свои сценические костюмы, работы испанского модельера хвалила певица Франсуаза Арди, к тому же в его платьях на публике появлялась и главная законодательница мод Бриджит Бардо.

Творчество Пако Рабанна по достоинству оценивали Одри Хепберн (он одевал ее для фильма «Двое на дороге»), а также Элизабет Тейлор, которую всегда привлекало что-то нестандартное.

В 1968 году он, сам того не зная, вскрыл золотую жилу, когда выступил в коллаборации с испанским брендом Puig, чтобы создать первый парфюм Paco Rabanne. Через восемь лет компания смогла построить собственную парфюмерную фабрику на часть вырученных средств.

Аромат стал настолько популярным, что модный дом столкнулся с неприятными последствиями своей мировой славы — правительство Бразилии было вынуждено изъять у Рабанна лицензию на продажу его парфюма в пределах страны,

потому что бороться с подделками стало практически невозможно.

Потребовалось несколько лет, чтобы восстановить репутацию, но дизайнер и парфюмер, который первым зарегистрировал сочетание древесных и цветочных нот в одной композиции, сумел решить и эту проблему.

Мир моды остается в долгу перед Рабанном за еще одно явление, без которого невозможно представить современный модный показ — музыку. Именно в его голову пришла мысль сделать презентации своих коллекций на подиуме более динамичными. Модели на подиуме дефилировали в платьях из алюминиевых дисков и слегка пританцовывали, а публика лишь зачарованно наблюдала за шоу.

Несмотря на то, что власти Франции многократно предлагали ему гражданство, Пако Рабанн каждый раз вежливо отказывался. Потомок басков объяснил свое решение тем, что он предаст память своих предков, если станет гражданином Франции. Особенно это задело бы мать, первой научившей его основным законам мира высокой моды, которые он сумел переписать.