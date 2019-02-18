Испорченные кадры: Меган Маркл заменит белых мужчин

Супруга принца Гарри Меган Маркл призвала чернокожих женщин в ряды британских профессоров — об этом сообщает Daily Mail.

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Герцогиня Сассекская, будучи покровителем международной организации Ассоциации университетов Содружества (ACU), выразила свое удивление относительно низких показателей расового разнообразия среди британских профессоров.

После того, как Меган Маркл получила листок с данными за 2016-2017 год, согласно которым подавляющее большинство британских профессоров являются белыми мужчинами, она воскликнула: «Боже мой».

Доктор Рэйчел Коуэн, поддерживающая этнические меньшинства и персонал женского пола в Манчестерском университете, рассказала, что герцогиня была крайне удивлена и сказала, что «нужно срочно сфотографировать это». Герцогиня обратилась к своему личному секретарю Эми Пикеринг с просьбой сделать снимок данных, которые ей предоставили.

Исследование Advance HE показало, что 68% профессоров в Великобритании являются белыми мужчинами, 23% — белыми женщинами и 8,5% имеют африканское происхождение или являются другими этническими меньшинствами, из которых только 2% — женщины.

Меган заявила, что университеты должны обратить внимание на подбор своего персонала, чтобы остановить сложившуюся тенденцию, поскольку «такой подход действительно является устаревшим и нуждается в обновлении».

Мира Сабаратнам, возглавляющая группу по деколонизации в лондонском университете SOAS, согласилась с герцогиней, что время изменений давно пришло. «Многие вопросы, связанные с расовым неравенством, схожи, и здорово, что она это поняла. Мы давно созрели для изменений», — сказала Сабаратнам изданию The Sunday Times.

Меган сама была студенткой северо-западного университета в Иллинойсе с афроамериканскими корнями, и герцогиня на своем опыте убедилась в многочисленных проблемах, с которыми могут столкнуться представители расовых меньшинств в учебных заведениях.

В Новой Зеландии на конференции, посвященной 125-й годовщине получения женщинами права голоса в стране, Меган произнесла трогательную речь.

«Всем должна быть предоставлена возможность получить образование, которое они желают, и что более важно, образование, которое они имеют право получить, — заявила герцогиня. — Для женщин и девушек в развивающихся странах это жизненно важно, поэтому предоставление им доступа к образованию является ключом к экономическому и социальному развитию в мире».

Принц Гарри и Меган Маркл пока не знают, будут они воспитывать сына или дочь, однако дискуссии о том, какое образование будет получать их первенец, уже ведутся. Судя по всему, герцогиня Сассекская желает подчеркнуть американское происхождение своего будущего ребенка.

Кенсингтонский дворец пока что не давал официальных комментариев по этому вопросу, однако, как сообщает The Sunday Times, Гарри и Меган хотят отдать своего будущего ребенка в одну из британских школ с американской программой. По словам источника, близкого к королевской семье, пара «думает, что хочет более разнообразного образования для своего ребенка», и Меган «стремится, чтобы ее ребенок полностью осознавал свое американское наследие».

В материале даже упоминается конкретная школа ACS Egham International в Суррее, расположенная недалеко от коттеджа Фрогмор, где пара собирается воспитать ребенка.

Возможно, все это лишь очередные прихоти герцогини, которых, если верить источникам в королевстве, с каждым днем становится все больше и больше.

Королевский биограф Эндрю Мортон рассказал, что герцогиня еще в детстве мечтала быть похожей на принцессу Диану, но вместо того, чтобы стать «Дианой 2.0», она все же стала «Меган 1.0».

Однако некоторые сходства Мортон все же отмечает: «Подобно тому, как быстро Меган превратилась из ослепительной герцогини в «сложную», спустя несколько месяцев и принцесса Диана из сказочной принцессы стала превращаться в «демона и монстра»». Эндрю Мортон также сравнил смену многих из давних сотрудников принца Чарльза с появлением принцессы Дианы и скорую отставку ассистента Меган Маркл после нескольких месяцев службы.