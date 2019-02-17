«Потрясающая Меркель»: почему Иванка не аплодировала канцлеру

Во время визита в Германию, где проходит конференция по вопросам безопасности дочь президента США Дональда Трампа Иванка, которая присутствует на мероприятии вместо отца, сделала несколько громких завялений, касающихся отношений Германии и США. В интервью немецкому изданию Bild, что у немцев больше общего с американцами, чем с россиянами.

Реклама

«Я думаю, немцы понимают и знают, что у них гораздо больше общего с Америкой, чем с Россией», — сказала Иванка Трамп. Общее, по ее мнению — это представления жителей двух стран о свободах, правах и экономических возможностях.

Дочь и советник Дональда Трампа Иванка Трамп поделилась мнением и о канцлере Германии Ангеле Меркель, с которой она встретилась в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Итоги встречи первая дочь США подвела в своем аккаунте в твиттере. Она написала:

«Было очень приятно снова встретиться с канцлером Меркель. Она потрясающая защитница профессионального образования в Германии и во всем мире».

Иванка также отметила, что она «узнала много нового» из их разговоров, и подчеркнула свое желание продолжать их совместную работу.

Спустя час после публикации поста бывшая дизайнер одежды повторила свои слова, но уже на немецком. Из-за того, что самой Ангелы Меркель в твиттере нет, о ее реакции пользователи социальных сетей не узнают.

The two most powerful women in the world. Angela Merkel and Nancy Pelosi in Munich. pic.twitter.com/QugLdcsP9C — HawaiiDelilah™ (@HawaiiDelilah) 17 февраля 2019 г.

Однако некоторые из них заметили теплые объятия политического лидера с другой высокопоставленной американкой, хоть и из другого лагеря — Нэнси Пелоси. В сети их совместную фотографию назвали изображением «двух самых влиятельных женщин в мире».

Те, кто следил за выступлением Меркель на конференции, отметили, что Иванка Трамп выделялась из общей массы присутствовавших в зале, когда отказалась аплодировать в поддержку слов канцлера. В числе прочего, Меркель, которую нельзя назвать большой поклонницей политики Дональда Трампа, рассказала об абсурдности заявления американского президента. Канцлер Германии говорила о позиции Трампа относительно немецких машин (президент США считает их угрозой национальной безопасности).

Операторы одного из телеканалов, транслировавших мероприятие, сначала показали Ангелу Меркель у микрофонов, а затем перевели камеру на дочь президента — Иванка слушала перевод и просто кивала, пока остальные выражали поддержку словам Меркель.

Несмотря на некоторые расхождения, в начале конференции Трамп дала интервью немецкому изданию Bild, в котором призналась, что питает «глубокое уважение» к Меркель.

Ivanka Trump is the only person in audience who doesn't applaud after Angela Merkel points out the absurdity of Trump claiming German cars are a national security threat pic.twitter.com/Op11wls73R — Aaron Rupar (@atrupar) 16 февраля 2019 г.

Американка подчеркнула, что она восхищается лидирующей ролью канцлера Германии на мировой сцене и остроумием немки.

В разговоре с немецкими журналистами, который произошел до старта конференции в пятницу, 15 февраля, Иванка Трамп сказала, что чисто по-человечески она очень симпатизирует политику. 37-летняя предпринимательница продолжила: «На личном уровне я также высоко ценю ее компанию и чувство юмора».

Старшая дочь президента США рассказала, что у нее и Меркель много общего — из всех возможных точек соприкосновения Иванка выделила их общее стремление к развитию экономических возможностей женщин и приверженность канцлера к вопросам образования.

Трамп, прилетевшая в Мюнхен 15 февраля, рассказала, что хочет вдохновить остальных женщин на деятельность в экономической сфере. У трапа ее встречал посол США в Германии Ричард Гренелл.

Хотя сам Дональд Трамп не появился на Мюнхенской конференции по безопасности, Иванка заявила, что ее отец надеялся «скоро посетить Германию». Помимо личных взглядов и обещаний супруга Джареда Кушнера поделилась и официальной позицией государства на отношения с Меркель. «Германия является одним из главных союзников Соединенных Штатов в бесчисленном множестве различных областей, особенно в том, что касается экономики и безопасности».

15 февраля пользователи социальных сетей обратили внимание на образ советника президента, который напоминал наряд ее мачехи Меланьи на церемонии инаугурации Дональда Трампа в 2016-м году из-за. Схожесть в их внешнем виде была обусловлена одинаковой графичной формой высокого воротника, массивными жемчужными сережками и низким пучком.

Хотя раньше никаких проблем с персональным стилем у одной из самых нескандальных Трампов выявлено не было, велика вероятность того, что Иванка захотела воспользоваться услугами персонального стилиста Меланьи Трамп. Недавно во время обращения Дональда Трампа к конгрессу, первой леди наконец-то удалось не привлечь к себе лишнее внимание — ее платье-пальто в стиле милитари удачно сочеталось с деловыми костюмами большинства сенаторов.