Опасный вес: что не так со здоровьем Трампа

Белый дом распространил заявление Шона Конли, личного врача президента США Дональда Трампа. Согласно документу, лидер США обладает «очень хорошим здоровьем» — об этом сообщает CBS.

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Дональда Трампа на протяжении около четырех часов обследовала комиссия из 11 различных сертифицированных специалистов под руководством его личного врача. Также Конли уточнил, что президент не проходил никаких процедур, требующих наркоза или анестезии. Плановый медицинский осмотр прошел в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.

«Я предполагаю, что он останется здоров на протяжении своего президентства и далее», — заявляет доктор Конли.

В отчете уточняется, что печень, почки и щитовидная железа президента в полном порядке, как и показатели крови. Также Конли отметил, что уровень холестерина в крови по сравнению с прошлым годом снизился, что нельзя сказать о весе: американский лидер поправился еще на 2 кг.

Этот осмотр стал вторым полным медобследованием из тех, что Трамп прошел в качестве главы государства. Личный врач президента уверяет, что Трамп остался доволен медицинским обслуживанием:

«Президент очень благодарен за помощь, которую он получил сегодня, и он особенно хочет поблагодарить всех врачей и медсестер, которые принимали участие в медосмотре», — заявил врач. Также Конли добавил, что работа над полноценными отчетами и рекомендациями уже завершается.

Прошлогодний осмотр Дональда Трампа проходил под руководством другого врача — Ронни Джексона. Согласно отчетам, президент США также находился в превосходной физической форме. В прошлом году Дженсон заверил, что ни физическое, ни психическое здоровье американского лидера не вызывает сомнений. Однако врач обратил внимание на лишний вес Дональда Трампа, который стал следствием любви президента к фастфуду.

В 2018 году вес 72-летнего американского лидера составлял 108,4 кг при росте 192 см. Согласно новому отчету, теперь Дональд Трамп весит почти на 2 кг больше — 110,2 кг.

Однако в этом нет ничего удивительного, ведь всем известно, как нынешний президент США довольно часто перекусывает бургерами и картошкой фри. В сети рацион президента очень любят сравнивать со вкусами детей: Дональд Трамп редко отказывает себе в бургерах, жареных крылышках и картофеле фри, а уличные фастфуд-прилавки никогда не назовет забегаловкой.

Поговаривают, что на десерт в Белом доме президенту часто подают два рожка с мороженым вместо одного, а любимое блюдо Дональда Трампа — стейк интенсивной прожарки well-done, залитый толстым слоем кетчупа.

Также в 2017 году издание Independent сообщило, что на столе у президента есть специальный ящичек с кнопкой, при нажатии которой дворецкий приносит в кабинет стакан колы со льдом. Эта кнопка была установлена еще при предшественниках 45-го президента США, поскольку редкий американский лидер откажется от национального напитка или того же бургера.

Предыдущий президент США Барак Обама тоже был не прочь погрешить фастфудом и втянуть в это дело других. Так в 2010 году Барак Обама пригласил тогдашнего президента России Дмитрия Медведева на перекус в Ray's Hell Burger, обычное кафе в шести минутах от резиденции. Завершив переговоры в Белом доме, политики отведали бургеров с чеддером и пообщались в неформальной обстановке.

В том, что Трамп весьма бодр и крепок, врачи не сомневаются, а вот состояние здоровья его супруги Меланьи Трамп далеко не так безупречно. Первая леди США в прошлом году перенесла операцию на почках.

Как сообщил Белый дом, Меланье Трамп было показано пройти процедуру эмболизации для лечения доброкачественного заболевания почек.

Операция прошла в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, где супруге Дональда Трампа пришлось остаться еще на несколько дней, хоть и, по словам врачей, операция прошла успешно и без осложнений. Сам президент во время лечения Маленьи Трамп находился в Белом доме, однако позже все же навестил ее в больнице и сообщил в своем твиттере о том, что его жена чувствует себя хорошо и у нее отличное настроение.