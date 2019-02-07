«Знаю, что у меня прыщ»: как Кендалл Дженнер довели до слез

Супермодель Кайли Дженнер пожаловалась прессе, что ее ранит критика ее внешности. О своих обидах она откровенно рассказала в интервью журналу Allure — в нем она призналась, что ей неприятно, когда в интернете обращают внимание на ее проблемную кожу.

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Кендалл рассказала о своей бесконечной борьбе интернет-троллями и хейтерами, которые пишут ей «обидные вещи». «Однажды я бесконечно плакала в течение нескольких дней из-за вещей, которые люди говорили мне, и я должна была пройти через это и стать сильнее», — призналась 23-х летняя модель.

«Я имею в виду, не поймите меня неправильно — я не сверхчеловек. У меня определенно есть чувства, и то, что люди пишут в интернете, их ранит», — продолжила Кендалл.

Супермодель утверждает, что у нее ушло некоторое время на то, чтобы научиться справляться с травлей в соцсетях. Теперь она советует всем тоже перестать обращать внимание на какие-то негативные отклики и просто «жить своей жизнью».

«Думаю, это действительно может повлиять на ваше здоровье, если вы глубоко будете в этом копаться и все время обращать внимание, — объяснила Кендалл свое отношение к негативным комментариям. — Я думаю, все это правда может испортить вам жизнь».

Супермодель откровенно рассказала о том, что чувствовала после своего появления на «Золотом глобусе» в 2018 году: тогда на нее обрушился шквал негативных комментариев из-за проблемной кожи. Мероприятие пришлось на не лучший период для кожи Кендалл — она была покрыта угревой сыпью. Супермодель призналась, что отчасти по этой причине больше не хочет посещать это мероприятие:

«Для меня это был, наверное, единственный раз в жизни, когда я пришла на «Золотой Глобус». Не знаю, пойду ли я туда когда-нибудь снова, потому что я поняла, что это не мое мероприятие, понимаете?»

По словам Кендалл, в тот раз она вышла в свет несмотря на серьезные проблемы с кожей, потому что не хотела позволять «такой мелочи, как прыщи» помешать ей пойти на важное мероприятие.

По словам Кендалл, она прекрасно себя чувствовала на «Золотом Глобусе», несмотря на толстый слой косметики, который все равно не скрыл угревую сыпь. Однако позже, когда весь интернет обратил внимание на ее прыщи, она не смогла сдержать слез.

«Я знаю, что у меня прыщ. Я знаю, что он выскочил. Ребята, вы не должны постоянно указывать мне на это. Конечно же я это вижу, оставьте меня в покое», — обратилась к хейтерам модель.

Кендалл также задали вопрос о том, кто из ее сестер — Ким, Кортни, Хлои или Кайли — больше всего ухаживает за кожей и знает много секретов, которые помогают лучше выглядеть. «Честно говоря, я справедливо могу присвоить это звание себе, поскольку никто из них, по большому счету, не страдал от акне», — ответила Кендалл.

Кендалл рассказала, что у всех в ее семье очень хорошая кожа от природы, и из-за своей продолжительной борьбы с угревой сыпью ее по праву можно считать настоящим гуру по уходу за собой. Модель пошутила, что могла бы отвечать за красоту кожи во всей семье.

Также она подчеркнула, что несмотря на то, что она научилась справляться с такими недостатками, в сети всегда найдутся люди, которые напишут плохой комментарий и найдут, за что осудить. Кендалл рассказала, что отчасти из-за этого у нее были приступы паники и тревоги, и иногда ей было действительно очень плохо. Модель даже подозревала, что у нее начались проблемы с сердцем и обращалась ко многим врачам, потому что не понимала, что с ней происходит.

Но к счастью, она научилась бороться с постоянной тревожностью с помощью медитаций. Как публичной личности, ей приходится постоянно следить за собой больше, чем обычным женщинам. Модель отметила, что сейчас всем приходится ухаживать за собой больше, чем когда либо, чтобы соответствовать «стандартам», в возникновении которых она тоже винит интернет.

«Я думаю, что это (забота о себе — «Газета.Ru) связано с нашей современностью и социальными сетями. Мы не можем быть уверенны, что не стали жертвами «столкновения» с другими красивыми женщинами в сети и идеальных картин, которые все создают, потому что, к слову, вы тоже это делаете», — подытожила Кендалл.