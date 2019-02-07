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«Ей невероятно больно»: друзья Меган защитили ее от отца

«Он ей не отвечал»: друзья Меган Маркл опровергли заявления ее отца

Сразу пятеро друзей Меган Маркл опровергли заявления ее отца, который жалуется, на то, что дочь его игнорирует. Они утверждают, что герцогиня Сассекская неоднократно предпринимала попытки связаться с Томасом Марклом, но сначала он ей попросту не отвечал, а затем потребовал публичного выяснения отношений. «Газета.Ru» — о новом повороте в истории страданий брошенного отца.

Лучшие друзья Меган Маркл решили стать на защиту герцогини Сассекской, которую обвиняет в бесчувственности и равнодушии ее отец Томас Маркл. В разговоре с порталом People они заявили, что Маркл лжет, когда утверждает, будто его дочь оборвала с ним связь, став членом королевской семьи.

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Источник, который долгое время находился в контакте с бывшей актрисой, опроверг слова о полной недоступности Маркл: «Он знает, как с ней связаться. Ее номер не изменился, — рассказал инсайдер. — Он не звонил и не писал ни разу».

Тот же приятель Меган добавил, что это «невероятно больно, потому что Мег всегда была очень почтительной» по отношению к своим родителям.

«Я думаю, что ей всегда будет тяжело после того, что он сделал. Но все же она его дочь, и все равно питает к нему нежные чувства»,

— заключил инсайдер.

Герцогиня Сассекская Меган, в отличие от своего отца, ни разу не обсуждала их непростые отношения на публике. А вот Томас Маркл поведал о них всему миру в нескольких сенсационных интервью, которые он дал британским таблоидам в прошлом году. В них он то умолял дочь с ним связаться, то пытался защитить о тягот жизни во дворце, то обвинял в бесчувственности.

При этом в каждом из интервью бывший голливудский осветитель утверждал, что ему не предоставляют возможности каким-либо образом связаться с дочерью — якобы ее старый номер отключен, а представители Кенсингтонского дворца не отвечают на звонки.

История отношений Меган Маркл и Томаса Маркла стала достоянием широкой публики за несколько недель до ее свадьбы. При этом история — чрезвычайно запутанна.

За неделю до свадьбы Меган Маркл и принца Гарри 19 мая 2018 года Томас решил, что не приедет на торжество из своего дома в мексиканском Розарито после того, как несколько раз то подтверждал, то отменял свой визит. К приезду отца невесты в Букингемском дворце на тот момент уже успели подготовиться — костюм для церемонии был пошит по его меркам королевскими портными, и до последнего момента предполагалось, что именно он будет вести дочь к алтарю.

Несмотря на то, что королевская семья ожидала приезда Томаса Маркла на торжество, она не скрывала свое негодование по поводу поведения Маркла. Дело в том, что 74-летний отец невесты в преддверии предполагаемого визита в Лондон нанял папарацци для постановочных фотографий, на которых он изучает книгу по истории Великобритании и заходит к портному, которые после распространили таблоиды.

19 мая 2018 года Меган Маркл в свадебном платье зашла в часовню Святого Джеймса под руку с принцем Чарльзом, который провел ее по проходу к алтарю. Но не до конца — по предварительной договоренности, часть пути будущая жена принца преодолела самостоятельно.

С тех пор сводная сестра герцогини Сассекской Саманта, взявшая на себя ответственность за организацию злополучной съемки для таблоидов, начала критично отзываться о Меган в интервью с британскими СМИ.

В недавнем разговоре с People из пяти друзей Меган отметил, что даже после появления злополучных фото Мэг и Гарри «все еще были сосредоточены на том, чтобы привезти его (Томаса — «Газета.Ru») в Лондон».

Приятель Маркл подчеркнул, что в течение всей подготовки к свадьбе жениху и невесте не приходило в голову отменить приглашение из-за того, что Томас практически уничтожил свою репутацию. Но ситуацию значительно усложняло то, что сам отец не шел на контакт и отказывался брать трубку, когда ему звонили.

«Когда машина подъехала (к его дому, чтобы забрать Маркла в аэропорт — «Газета.Ru»), он не сел в нее, — рассказал источник. — Позже Меган услышала, что у него случился сердечный приступ, она звонила и писала ему, даже в ночь перед свадьбой». По словам собеседника People, она бесконечно повторяла: «Пожалуйста, возьми трубку. Я люблю тебя, и мне страшно».

После свадьбы новоявленная герцогиня написала Томасу Марклу письмо, в котором говорила, что ее сердце разбито, но она все равно любит его, и что у нее есть только один отец.

«Пожалуйста, перестань выставлять меня жертвой (королевской семьи — «Газета.Ru») в глазах медиа, чтобы мы могли восстановить наши отношения».

Ближайшие знакомые Меган рассказали также, что после выхода очередного интервью отца она говорила: «Это было как стрела в сердце».

В итоге пенсионер якобы ответил на длинное послание, в конце которого попросил разрешения сфотографироваться вместе. Бывшей мисс Маркл это показалось подозрительным: «Я говорю, что не хочу связываться через прессу, а ты просишь именно об этом. Ты слышал то, что я сказала?»

Собеседник People сравнил эти сообщения с «проходящими мимо друг друга кораблями», которые никогда больше не встретятся.

На данный момент Томас или Саманта Маркл никак не прокомментировали эту информацию. 74-летний отец и 54-летняя сводная сестра будущей матери не давали интервью телеканалам или порталам с октября 2018 года после официального объявления о беременности герцогини Сассекской.