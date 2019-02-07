«Ей невероятно больно»: друзья Меган защитили ее от отца

Лучшие друзья Меган Маркл решили стать на защиту герцогини Сассекской, которую обвиняет в бесчувственности и равнодушии ее отец Томас Маркл. В разговоре с порталом People они заявили, что Маркл лжет, когда утверждает, будто его дочь оборвала с ним связь, став членом королевской семьи.

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Источник, который долгое время находился в контакте с бывшей актрисой, опроверг слова о полной недоступности Маркл: «Он знает, как с ней связаться. Ее номер не изменился, — рассказал инсайдер. — Он не звонил и не писал ни разу».

Тот же приятель Меган добавил, что это «невероятно больно, потому что Мег всегда была очень почтительной» по отношению к своим родителям.

«Я думаю, что ей всегда будет тяжело после того, что он сделал. Но все же она его дочь, и все равно питает к нему нежные чувства»,

— заключил инсайдер.

Герцогиня Сассекская Меган, в отличие от своего отца, ни разу не обсуждала их непростые отношения на публике. А вот Томас Маркл поведал о них всему миру в нескольких сенсационных интервью, которые он дал британским таблоидам в прошлом году. В них он то умолял дочь с ним связаться, то пытался защитить о тягот жизни во дворце, то обвинял в бесчувственности.

При этом в каждом из интервью бывший голливудский осветитель утверждал, что ему не предоставляют возможности каким-либо образом связаться с дочерью — якобы ее старый номер отключен, а представители Кенсингтонского дворца не отвечают на звонки.

История отношений Меган Маркл и Томаса Маркла стала достоянием широкой публики за несколько недель до ее свадьбы. При этом история — чрезвычайно запутанна.

За неделю до свадьбы Меган Маркл и принца Гарри 19 мая 2018 года Томас решил, что не приедет на торжество из своего дома в мексиканском Розарито после того, как несколько раз то подтверждал, то отменял свой визит. К приезду отца невесты в Букингемском дворце на тот момент уже успели подготовиться — костюм для церемонии был пошит по его меркам королевскими портными, и до последнего момента предполагалось, что именно он будет вести дочь к алтарю.

Несмотря на то, что королевская семья ожидала приезда Томаса Маркла на торжество, она не скрывала свое негодование по поводу поведения Маркла. Дело в том, что 74-летний отец невесты в преддверии предполагаемого визита в Лондон нанял папарацци для постановочных фотографий, на которых он изучает книгу по истории Великобритании и заходит к портному, которые после распространили таблоиды.

19 мая 2018 года Меган Маркл в свадебном платье зашла в часовню Святого Джеймса под руку с принцем Чарльзом, который провел ее по проходу к алтарю. Но не до конца — по предварительной договоренности, часть пути будущая жена принца преодолела самостоятельно.

С тех пор сводная сестра герцогини Сассекской Саманта, взявшая на себя ответственность за организацию злополучной съемки для таблоидов, начала критично отзываться о Меган в интервью с британскими СМИ.

В недавнем разговоре с People из пяти друзей Меган отметил, что даже после появления злополучных фото Мэг и Гарри «все еще были сосредоточены на том, чтобы привезти его (Томаса — «Газета.Ru») в Лондон».

Приятель Маркл подчеркнул, что в течение всей подготовки к свадьбе жениху и невесте не приходило в голову отменить приглашение из-за того, что Томас практически уничтожил свою репутацию. Но ситуацию значительно усложняло то, что сам отец не шел на контакт и отказывался брать трубку, когда ему звонили.

«Когда машина подъехала (к его дому, чтобы забрать Маркла в аэропорт — «Газета.Ru»), он не сел в нее, — рассказал источник. — Позже Меган услышала, что у него случился сердечный приступ, она звонила и писала ему, даже в ночь перед свадьбой». По словам собеседника People, она бесконечно повторяла: «Пожалуйста, возьми трубку. Я люблю тебя, и мне страшно».

После свадьбы новоявленная герцогиня написала Томасу Марклу письмо, в котором говорила, что ее сердце разбито, но она все равно любит его, и что у нее есть только один отец.

«Пожалуйста, перестань выставлять меня жертвой (королевской семьи — «Газета.Ru») в глазах медиа, чтобы мы могли восстановить наши отношения».

Ближайшие знакомые Меган рассказали также, что после выхода очередного интервью отца она говорила: «Это было как стрела в сердце».

В итоге пенсионер якобы ответил на длинное послание, в конце которого попросил разрешения сфотографироваться вместе. Бывшей мисс Маркл это показалось подозрительным: «Я говорю, что не хочу связываться через прессу, а ты просишь именно об этом. Ты слышал то, что я сказала?»

Собеседник People сравнил эти сообщения с «проходящими мимо друг друга кораблями», которые никогда больше не встретятся.

На данный момент Томас или Саманта Маркл никак не прокомментировали эту информацию. 74-летний отец и 54-летняя сводная сестра будущей матери не давали интервью телеканалам или порталам с октября 2018 года после официального объявления о беременности герцогини Сассекской.