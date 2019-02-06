«Гарри взбесился»: Меган Маркл поссорила принцев

Эксперты по жизни королевской семьи утверждают, что размолвка между принцем Уильямом, мужем Кейт Миддлтон, и принцем Гарри, мужем Меган Маркл, случилась задолго до разногласий между их женами — когда актриса только появилась в жизни младшего сына принцессы Дианы. По сообщениям инсайдеров, принц Уильям был крайне обеспокоен чересчур стремительным развитием отношений пары — его собственному роману с Кейт, когда они поженились в 2011 году, было семь лет.

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Королевский корреспондент журнала Vanity Fair Кэти Николл рассказала, что старший брат, который был очень близок с младшим до того, как они обзавелись собственными семьями, был единственным человеком, к чьему мнению Гарри прислушивался. Николл добавила, что виной их разладу могли стать неосторожно высказанные опасения: «Он вполне мог спросить, уверен ли Гарри в своем решении (жениться на Меган — «Газета.Ru»)».

«Я думаю, что то, что подразумевалось как братский совет с благими намерениями, просто взбесило Гарри»,

— заключила журналистка.

Она также подтвердила, что 34-летний внук Елизаветы II очень резко реагирует на любые высказывания в адрес 37-летней герцогини Сассекской и старается защитить ее от любых неприятностей: «Он расценил это как критику и подумал, что его брат не поддерживает этот брак, этот союз», и с тех пор отношения принцев уже не были прежними.

Скандально известный автор нескольких книг о принцессе Диане леди Колин Кэмпбелл предположила, что принц Гарри существенно изменился с тех пор, как познакомился с Маркл в 2016 году. По мнению Кэмпбелл, американская актриса «увлекла» и «обольстила» принца.

Одним из спикеров в документальном фильме выступила главный редактор издания Majesty Ингрид Сьюард, которая освещает жизнь королевской семьи с 1980-х годов и написала более 20 книг о Виндзорах. Сьюард заметила, что отношения изменили привычки принца. «Перед тем как Гарри встретил Мег, он часто бывал в Кенсингтонском дворце. Он обедал у герцога и герцогини Кембриджских и был практически частью их семьи, — поделилась главред. — А потом он встречает Меган, влюбляется в нее и отдаляется. Так что он внезапно исчез из их жизни, и какая-то обида могла остаться».

В конце января биограф принцессы Дианы Роберт Джобсон дал интервью австралийскому изданию Sunrise, в котором выразил убеждение в том, что отец якобы враждующих принцев и свекр герцогинь с непростым характером, принц Чарльз, принял меры, чтобы остановить ссоры к Рождеству. Джобсон объяснил свою уверенность во вмешательстве извне совместной прогулкой королевской «молодежи» 25 декабря 2018 года. Обе четы герцогов шли под руку и приветствовали толпу, которая собралась, чтобы увидеть героев таблоидов у загородной резиденции Ее величества в Сандрингеме.

Их выход и правда казался несколько срежиссированным — обычно в семье, придерживающейся большинства давно забытых традиций, не принято ходить шеренгой. Роберту Джонсону явление тоже показалось странным: «Честно говоря, они выглядят так, как будто их выстроили по одной линии».

В конце ноября в прессе появилась информация, что Меган Маркл и принц Гарри съедут из своей резиденции на территории Кенсингтонского дворца — по соседству с домом Кейт и Уильяма — и отправятся в коттедж Фрогмор в Виндзоре, где они отмечали свою свадьбу. Бывший дом с несколькими квартирами для сотрудников дворца в данный момент реставрируется. Согласно проекту, уединенный особняк вдалеке от шумной автомагистрали будет состоять из десяти спален, обширной кухни, домашнего СПА и зала для йоги, на которую Меган «подсадила» мужа.

В декабре Ингрид Сьюард сообщила порталу Fox News, что идея выехать за пределы Лондона не могла принадлежать беременной герцогине. Писательница отметила, что Гарри давно хотел переселиться в более тихое место и вряд ли это можно как-то связать с его конфронтацией с Уильямом, потому что на самом деле больше всего Кенсингтонский дворец напоминает деревню со своими ограничениями.

В итоге эксперты сошлись во мнении, что предполагаемая ссора двух братьев не стала ключевым фактором переезда младшего, а родственникам и вовсе необязательно жить в соседнем здании, чтобы поддерживать общение.

Несколько дней назад официальные источники из Кенсингтонского дворца заявили, что герцоги Сассекские будут проводить день Святого Валентина раздельно из-за обязательств Гарри. Вместо домашнего вечера он будет следить за тренировками морских пехотинцев в Бардуфоссе, Норвегия.