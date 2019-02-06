Лучше бы в белом: Меланью Трамп затмили в конгрессе

Первая леди США Меланья Трамп наконец смогла появиться на официальном мероприятии и не стать героиней заголовков в прессе. На ежегодное послание президента к конгрессу супруга политического лидера пришла в наряде, в котором пресса не увидела никаких специальных «сообщений», хотя выбрала первая леди США платье от британцев Burberry — и это, возможно, тоже можно было бы счесть «знаком».

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Однако, по словам личного стилиста Меланьи Эрве Пьера, строить конспирологические теории вокруг наряда первой леди точно не стоит. Пьер объяснил свою стратегию выбора одежды для важной клиентки: «Когда я нахожу правильную вещь, дизайнер практически неважен. Сегодняшний Burberry мог быть чем угодно другим. Он никак не связан с Англией или Brexit». Также

стилист подчеркнул, что если бы ему пришлось «думать обо всех этих вещах» при выборе предметов гардероба госпожи Трамп, он бы «сошел с ума».

«Поверьте мне, я об этом не думаю, потому что у меня нет времени на то, чтобы этим заниматься», — высказался аполитичный Пьер. Модный дом не предоставлял Меланье платье — всю одежду Эрве покупает самостоятельно. Основу графичного образа супруги Дональда Трампа для ежегодной речи в конгрессе стилист он приобрел в бутике модного дома в Нью-Йорке.

Также из его интервью стало известно, что черное платье-пальто в военном стиле было выбрано для обращения 2019 года уже давно. Отсутствие романтичных деталей или более мягкого силуэта Эрве Пьер объяснил «временем, в которое мы живем». Он добавил: «Я не думаю, что оно слишком гламурное. Места для пушка или чего-то милого нет».

Лаконичный образ завершили серебряные пуговицы и черные кожаные перчатки. Платье выполнено из так называемой «технологичной шерсти», которую получают при гуманном обращении к животным и повышенной заботе об их месте обитания. В этот раз даже наличие «мрачной» кожи не сделало образ первой леди похожим на костюм злодея из триллера, поэтому выход можно назвать весьма удачным.

Вместо Меланьи Трамп внимание было уделено другим влиятельным женщинам.

За несколько часов до выступления Дональда Трампа в конгрессе представительницы Демократической и Республиканской партий уже позировали для общих фотографий в Капитолии в полностью белых деловых костюмах или платьях.

Конгрессвуман от штата Техас Шейла Джексон написала в своем твиттере: «Для меня большая часть стоять рядом со 106 женщинами из конгресса и со 116 работниками в суфражистском белом».

Впервые американские борцы за права женщин использовали белый цвет в одежде в начале XX века, чтобы привлечь внимание к политической проблеме — женщины добивались права голосовать на выборах. Марши суфражисток в белых платьях, в которые остальные одевались разве что на собственную свадьбу, задумывались с единственной целью — привлечь внимание журналистов. К тому же они выгодно смотрелись на черно-белых газетных снимках.

По словам автора книги «Суфражистки в Вашингтоне: парад 1913 и борьба за голосование» Ребекки Боггс Робертс, 5 февраля женщины в Конгрессе подобным образом постарались добиться той же публичности, какой сопровождалась демонстрация более чем столетней давности.

Во время обращения к Конгрессу президент отдал дань уважения законодательницам, количество которых превысило число мужчин в зале впервые за всю историю существования этого института. Когда Трамп отметил достижения представительниц женского пола и их заслуги в правительстве, белоснежная толпа женщин уже стояла и скандировала: «США!»

Инициатива надеть белое принадлежала демократам, которые пригласили поучаствовать в акции в поддержку «тяжело завоеванных прав», как выразилась сенатор от Флориды Лоис Френкель, всех женщин конгресса.

В белом появилась даже младшая дочь президента Тиффани Трамп, которая сейчас получает юридическое образование в университете Джорджтауна.

В минувшем году на ежегодное послание к конгрессу в белом брючном костюме явилась супруга американского президента Меланья Трамп: она появилась на мероприятии после продолжительного молчания, которое многие связывали со скандалом из-а откровений Сторми Дэниэлс, — он был тогда в самом разгаре. Пресса сочла, что белый костюм стал шпилькой в адрес Трампа — ведь именно в таком часто можно видеть его бывшую соперницу на президентских выборах Хиллари Клинтон.

А вот женщины, которые хотели подчеркнуть важность борьбы с харассментом, в 2018-м выбирали черное: «траур» примерили, например, звезды Голливуда на церемонии вручения кинопремии «Золотой Глобус».